Volatus Aerospace Inc. met en lumière les infrastructures établies, la préparation financière et l'exécution opérationnelle selon la stratégie industrielle de défense du Canada

MONTRÉAL, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQX : TAKOF | FSE : ABB) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une plateforme aérospatiale et de défense contrôlée par le Canada, offrant des systèmes non habités à double usage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a salué aujourd'hui la publication par le gouvernement du Canada de la Stratégie industrielle de défense du Canada (« DIS »), la décrivant comme un changement structurel vers une capacité industrielle souveraine, des achats accélérés et des investissements à long terme en défense.

Le DIS engage 6,6 milliards de dollars dans le cadre d'un réinvestissement plus large de 81,8 milliards de dollars dans les Forces armées canadiennes et établit une Agence d'investissement de la défense (« ADIA ») pour mettre en œuvre un nouveau cadre d'approvisionnement CONSTRUIRE–PARTENAIRE–ACHETER1. Le gouvernement a officiellement identifié des domaines de capacité souveraine, incluant les systèmes non habités et autonomes, les plateformes aérospatiales, les systèmes numériques, les capteurs, l'espace, ainsi que la formation et la simulation, des domaines alignés sur le modèle opérationnel intégré de Volatus.

Positionnement pour l'exécution des capacités souveraines

Un objectif central du DIS est d'offrir une visibilité à long terme de la demande à l'industrie canadienne et d'augmenter la part des acquisitions de défense attribuées aux entreprises canadiennes à 70%, tout en accélérant la commercialisation des technologies développées au Canada et en renforçant la capacité d'exportation.

Volatus estime que la mise en œuvre de la Stratégie différenciera de plus en plus les entreprises disposant d'approbations réglementaires établies, d'infrastructures déployées, d'environnements opérationnels sécurisés, d'un historique d'exécution démontré et de la capacité financière à évoluer de manière responsable.

Au cours des dernières années, l'entreprise a :

Construction d'infrastructures d'opérations aérospatiales réglementées à travers le Canada et à l'international

A développé des capacités de commandement et de contrôle à distance soutenant des environnements critiques pour la mission

Création d'une plateforme d'expansion industrielle basée au Québec à Mirabel conçue pour la fabrication sécurisée et l'intégration des systèmes

Programmes exécutés soutenant les ministères du gouvernement du Canada et les parties prenantes alignées sur l'OTAN

Investissement de capital dans la gouvernance, la conformité et des cadres opérationnels évolutifs adaptés aux marchés aérospatiaux réglementés



L'infrastructure, le cadre de gouvernance et la stratégie de déploiement des capitaux de Volatus ont été élaborés avant cette formalisation de la politique.

L'entreprise est en activité aujourd'hui et structurée pour évoluer en parallèle avec la visibilité du programme.

Alignement avec le cadre CONSTRUIRE–PARTENAIRE–ACHETER

Le DIS privilégie le développement des capacités souveraines au Canada lorsque l'autonomie stratégique est requise, le partenariat avec des alliés de confiance et l'approvisionnement dans des conditions définies de contrôle souverain.

Le modèle opérationnel de Volatus reflète cette structure.

CONSTRUIRE L'entreprise a sécurisé une installation autonome basée au Québec pour soutenir la fabrication liée à la défense et sécuriser les opérations. Comme indiqué précédemment, Volatus prévoit d'investir plus de 10 millions de dollars à court terme pour augmenter la capacité de production et améliorer les capacités d'intégration des systèmes. Cette approche progressive aligne le déploiement du capital avec la visibilité de la demande tout en préservant la discipline financière.

PARTENAIRE Volatus entretient des partenariats actifs à travers le Canada, le Royaume-Uni et l'Europe, soutenant des voies de développement collaboratif et d'exportation en accord avec l'évolution des relations de défense du Canada.

ACHETER Le cas échéant, la Société intègre des technologies connexes dans un cadre opérationnel contrôlé par le Canada, renforçant l'exécution souveraine tout en tirant parti de l'innovation mondiale.

Accréditation opérationnelle et priorités nordiques

Le DIS met l'accent sur l'accréditation accélérée du personnel et des installations ainsi que sur le renforcement de la posture de défense du Canada dans l'Arctique et le Nord.

Volatus fonctionne selon des cadres réglementaires aéronautiques établis et maintient des systèmes de gestion de la sécurité conformes aux normes aérospatiales commerciales. L'entreprise a développé des environnements opérationnels sécurisés capables de soutenir des activités adjacentes à la défense, conformes à l'évolution des exigences d'accréditation.

Les capacités d'opérations à distance de Volatus et les plateformes déployables sans équipage positionnent l'entreprise pour soutenir les missions de surveillance, de surveillance et d'infrastructure dans des environnements éloignés et nordiques, sous réserve des processus d'approvisionnement et des approbations réglementaires.

« La stratégie industrielle de défense du Canada établit un cadre clair pour renforcer la capacité souveraine et accélérer l'exécution industrielle », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace Inc. « L'orientation politique favorise de plus en plus la préparation opérationnelle et la mise à l'échelle disciplinée. Volatus a investi dans l'infrastructure, la conformité réglementaire, les environnements sécurisés et les systèmes déployables avant ce changement. Nous croyons que les entreprises disposant d'installations accréditées, d'une exécution démontrée et d'une structure de capital pour évoluer de manière responsable définiront la prochaine phase de la croissance industrielle. »

Briefing aux investisseurs

Volatus animera un briefing pour investisseurs Volatus organisera un briefing structuré la semaine prochaine afin de fournir un aperçu détaillé de la stratégie et de discuter de ses implications pour le secteur des systèmes autonomes et non habités.

Les détails de l'inscription seront annoncés dans un communiqué distinct.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées à double usage pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rob Walker, directeur commercial

+1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.



______________

1 Canada’s Defence Industrial Strategy - Canada.ca