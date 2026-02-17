Fortrea erweitert Führungsteam und ernennt Oren Cohen zum Chief Medical Officer und Scott Dove zum President of Clinical Pharmacology Services

DURHAM, North Carolina, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (das „Unternehmen“), eine weltweit führende Contract Research Organization (CRO), hat heute bekanntgegeben, dass es sein Führungsteam erweitert hat. Oren Cohen, MD, der zuvor sowohl als Chief Medical Officer (CMO) von Fortrea als auch als President of Clinical Pharmacology Services (CPS) tätig war, widmet sich nun ausschließlich seinen Aufgaben als CMO, nämlich der medizinischen Strategie, der wissenschaftlichen Leitung, der Ethik und der Governance-Aufsicht für das gesamte Fortrea-Portfolio. Scott Dove, PhD, ist der neue President of Clinical Pharmacology Services (CPS) bei Fortrea und verantwortlich für die frühen klinischen Entwicklungslösungen in Fortreas globalen Netzwerk von klinischen Forschungseinheiten. Cohen und Dove sind beide Mitglieder des Executive Committee von Fortrea.

„Die Aufnahme von Scott in das Fortrea-Team, während sich Oren nun voll und ganz den medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten der Entwicklung widmet, ist ein Gewinn für unsere Kunden“, so Anshul Thakral, CEO. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Führungskräften in allen Phasen der klinischen Entwicklung wird Oren seine Beziehungen zu den Kunden vertiefen. Er beteiligt sich früher am wissenschaftlichen Dialog und arbeitet eng mit unseren Ärzten und therapeutischen Führungskräften zusammen, um komplexe Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen und dabei die höchsten Standards der wissenschaftlichen Integrität und Patientensicherheit aufrechtzuerhalten. Scott hat sich schnell in unser Team für klinische Pharmakologie eingearbeitet und gewinnt derzeit einen direkten Einblick in unsere erstklassigen Kliniken. Er vereint einen starken technischen Hintergrund in der klinischen Entwicklung und im operativen Bereich mit einer erfolgreichen Führungsbilanz beim Aufbau und der Leitung globaler Organisationen. Ich freue mich auf seine Impulse zur weiteren Stärkung unseres Angebots.“

Oren Cohen, MD Chief Medical Officer

Oren Cohen, MD, ist ein erfahrener Experte in der Arzneimittelentwicklung und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden medizinischen und wissenschaftlichen Funktionen der pharmazeutischen Industrie. Vor seiner Tätigkeit bei Fortrea war er als CMO und Head of Clinical Pharmacology Services bei Labcorp Drug Development tätig. Zuvor war er CMO bei Viamet Pharmaceuticals und hatte verschiedene leitende Positionen im medizinischen und operativen Bereich bei Quintiles inne, das heute zu IQVIA gehört.

Dr. Cohen erhielt seinen MD an der Duke University und absolvierte seine Facharztausbildung am New York Hospital, Cornell Medical Center, in New York City. Er absolvierte seine Schwerpunktweiterbildung (Fellowship) im Bereich Infektionskrankheiten am National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wo er als Principal Investigator tätig war und als stellvertretender Direktor für medizinische Angelegenheiten des Instituts fungierte. Er ist Consulting Professor für Medizin am Duke University Medical Center, Mitglied des Board of Visitors der Duke University School of Medicine und Fellow der Infectious Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD President Clinical Pharmacology Services

Scott Dove, PhD, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung zu Fortrea mit und war in verschiedenen Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Pharma-, Biotech- und CRO-Unternehmen tätig. Zuletzt fungierte er als Berater für verschiedene Unternehmen, darunter auch Fortrea. Zuvor war Dr. Dove Chief Operating Officer bei Aravive, wo er die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Onkologie-Biotech-Unternehmens in der klinischen Entwicklungsphase leitete. Darüber hinaus war er mehr als zehn Jahre lang in Führungspositionen bei PPD beschäftigt und war dort Leiter des Bereichs der frühen klinischen Entwicklung. Dr. Dove hatte außerdem Führungspositionen bei Allergan und Furiex Pharmaceuticals inne.

Dr. Dove promovierte am Texas A&M Health Science Center und erwarb seinen Bachelor of Science in Biochemie an der Texas A&M University.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der Phasen I–IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in etwa 100 Ländern tätig ist, ist darauf ausgelegt, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu bieten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (ehemals Twitter).

Fortrea-Ansprechpartner:

Tracy Krumme (Investoren) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek (Medien) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Medien) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com