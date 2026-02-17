Fortrea amplía su equipo ejecutivo y nombra a Oren Cohen como Director Médico y a Scott Dove como Presidente de Servicios de Farmacología Clínica

DURHAM, Carolina del Norte, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (la “Compañía”), una organización global líder en investigación por contrato (CRO), anunció hoy la ampliación de su equipo ejecutivo. El Dr. Oren Cohen, MD, quien anteriormente se desempeñó como director médico (CMO) de Fortrea y presidente de los Servicios de Farmacología Clínica (CPS), se dedicará ahora exclusivamente a sus responsabilidades como CMO, incluyendo la estrategia médica, el liderazgo científico, y la supervisión en materia de ética y gobernanza en todo el portafolio de Fortrea. Scott Dove, PhD se une a Fortrea como su nuevo presidente de CPS, encargado de las soluciones de desarrollo clínico temprano de Fortrea en toda su red global de unidades de investigación clínica. Cohen y Dove forman parte del Comité Ejecutivo de Fortrea.
“La incorporación de Scott al equipo de Fortrea, mientras Oren se dedica plenamente a los aspectos médicos y científicos del desarrollo, representa una ventaja para nuestros clientes”, señaló Anshul Thakral, CEO. “Trabajando estrechamente con nuestros líderes de negocio en todas las fases del desarrollo clínico, Oren profundizará sus relaciones con los clientes. Está participando en etapas más tempranas del diálogo científico y colaborando de cerca con nuestros médicos y líderes terapéuticos para abordar desafíos complejos de desarrollo, manteniendo siempre los más altos estándares de integridad científica y seguridad del paciente. Scott ha comenzado con fuerza junto a nuestro equipo de Farmacología Clínica y está conociendo de primera mano nuestras clínicas de clase mundial. Combina una sólida formación técnica en desarrollo clínico y operaciones con una trayectoria exitosa liderando y construyendo organizaciones globales, y espero con interés sus aportes para seguir fortaleciendo nuestra oferta”.
Oren Cohen, MD, director médico
Oren Cohen, MD, es un veterano en el desarrollo de fármacos, con más de 20 años de experiencia en diversos cargos ejecutivos de liderazgo médico y científico dentro de la industria farmacéutica. Antes de Fortrea, el Dr. Cohen se desempeñó como CMO y jefe de Servicios de Farmacología Clínica en Labcorp Drug Development. Previamente, fue CMO en Viamet Pharmaceuticals y ocupó varios cargos senior de liderazgo médico y operativo en Quintiles, hoy parte de IQVIA.
El Dr. Cohen obtuvo su título de médico en la Universidad de Duke y realizó su internado y residencia en The New York Hospital, Cornell Medical Center en la ciudad de Nueva York. Completó su especialización en Enfermedades Infecciosas en el National Institute of Allergy and Infectious Diseases, donde permaneció como investigador principal y se desempeñó como subdirector de asuntos médicos del instituto. Es profesor consultor de Medicina en Duke University Medical Center, miembro del Board of Visitors de Duke University School of Medicine y Fellow de la Infectious Diseases Society of America.
Scott Dove, PhD Presidente, Servicios de Farmacología Clínica
Scott Dove, PhD aporta más de 25 años de experiencia en desarrollo de fármacos a Fortrea, desempeñando funciones de creciente responsabilidad en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de CRO. Recientemente, se desempeñó como asesor de diversas compañías, incluida Fortrea. Anteriormente, el Dr. Dove fue director de operaciones en Aravive, liderando operaciones de I + D para una etapa clínica, biotecnología centrada en oncología. También ocupó cargos de liderazgo en PPD durante más de una década, donde lideró los servicios de desarrollo temprano. El Dr. Dove también ocupó cargos de liderazgo en Allergan y Furiex Pharmaceuticals.
El Dr. Dove obtuvo su doctorado en Texas A&M Health Science Center y obtuvo su licenciatura en bioquímica en Texas A&M University.
Acerca de Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) es un proveedor líder global de soluciones de desarrollo clínico para el sector de ciencias biológicas. Nos asociamos con empresas grandes y emergentes biofarmacéuticas, proveedores de dispositivos y diagnóstico médico para promover la innovación de atención médica para acelerar terapias que cambian la vida de los pacientes. Fortrea ofrece gestión de ensayos clínicos de fase I-IV, farmacología clínica y servicios de consultoría. Las soluciones de Fortrea aprovechan tres décadas de experiencia que abarcan más de 20 áreas terapéuticas, una pasión por el rigor científico, conocimientos excepcionales y una sólida red de centros de investigación. Nuestro equipo talentoso y diverso que trabaja en aproximadamente 100 países se amplía para ofrecer soluciones enfocadas y ágiles para clientes en todo el mundo. Obtenga más información acerca de cómo Fortrea se convierte en una fuerza transformadora de la línea de productos para el paciente en Fortrea.com y síganos en LinkedIn y X (anteriormente Twitter).
