Fortrea renforce son équipe de direction en nommant Oren Cohen au poste de directeur médical et Scott Dove à celui de président des services de pharmacologie clinique

DURHAM, Caroline du Nord, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE) (la « Société »), une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, annonce ce jour l’élargissement de son équipe de direction. Oren Cohen, MD, qui occupait auparavant les fonctions de directeur médical (CMO) et de président des services de pharmacologie clinique (CPS) chez Fortrea, se consacre désormais à ses responsabilités de directeur médical, à savoir la stratégie médicale, le leadership scientifique, l’éthique et la supervision de la gouvernance à l’échelle de l’ensemble du portefeuille de Fortrea. Scott Dove, PhD, rejoint Fortrea en qualité de nouveau président des CPS. Il sera chargé de piloter les solutions de développement clinique précoce de l’entreprise au sein de son réseau mondial d’unités de recherche clinique. M. Cohen et M. Dove siègent tous deux au comité exécutif de Fortrea.

« L’arrivée de Scott au sein de l’équipe de Fortrea, tandis qu’Oren se consacre pleinement aux dimensions médicales et scientifiques du développement, constitue un atout majeur pour les clients », a déclaré Anshul Thakral, PDG. « En collaborant étroitement avec nos responsables commerciaux à chaque étape du développement clinique, Oren consolidera ses relations avec les clients. Il intervient plus en amont dans les échanges scientifiques et travaille en étroite collaboration avec nos médecins et responsables thérapeutiques afin de répondre aux défis complexes du développement, tout en veillant au respect des normes les plus strictes en matière d’intégrité scientifique et de sécurité des patients. Scott s’intègre rapidement à notre équipe de pharmacologie clinique et se familiarise de près avec nos cliniques de renommée internationale. Il associe une expertise technique approfondie en développement clinique et en opérations à une solide expérience de leadership dans la création et la gestion d’organisations internationales. Je me réjouis de pouvoir m’appuyer sur ses idées pour continuer à renforcer notre offre. »

Oren Cohen, MD, directeur médical

Le Dr Oren Cohen est un professionnel chevronné du développement de médicaments, fort de plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions de direction médicale et scientifique au sein de l’industrie pharmaceutique. Avant de rejoindre Fortrea, le Dr Cohen a exercé les fonctions de directeur médical et de responsable des services de pharmacologie clinique chez Labcorp Drug Development. Auparavant, il a exercé en tant que directeur médical chez Viamet Pharmaceuticals et a occupé plusieurs postes de direction médicale et opérationnelle de haut niveau chez Quintiles, qui fait désormais partie d’IQVIA.

Le Dr Cohen est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université Duke et a effectué son internat et son résidanat au New York Hospital, Cornell Medical Center, à New York. Il a effectué son stage postdoctoral en maladies infectieuses à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, où il est ensuite resté en qualité d’investigateur principal et a occupé le poste de directeur adjoint des affaires médicales de l’institut. Il est professeur consultant en médecine au Duke University Medical Center, membre du conseil d’administration de la faculté de médecine de l’université Duke et membre de l’Infectious Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD, président des services de pharmacologie clinique

Scott Dove, PhD, rejoint Fortrea avec plus de 25 ans d’expérience dans le développement de médicaments, au cours desquels il a exercé des fonctions à responsabilités croissantes dans des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et des CRO. Plus récemment, il a exercé en tant que conseiller pour plusieurs entreprises, y compris Fortrea. Auparavant, le Dr Dove a occupé le poste de directeur des opérations chez Aravive, où il supervisait les opérations de R&D d’une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée en oncologie. Il a également exercé des fonctions de direction chez PPD pendant plus de dix ans, supervisant les services de développement clinique précoce. Le Dr Dove a par ailleurs exercé des fonctions de direction chez Allergan et Furiex Pharmaceuticals.

Le Dr Dove a obtenu son doctorat au Texas A&M Health Science Center et sa licence en biochimie à l’Université A&M du Texas.

À propos de Fortrea

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de développement clinique pour le secteur des sciences de la vie. Fortrea s’associe à des sociétés établies et émergentes du domaine biopharmaceutique, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et des diagnostics pour stimuler l’innovation en matière de santé, et accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients. Fortrea propose des services de gestion d’essais cliniques de phase I à IV, de pharmacologie clinique et de consulting. Nos solutions s’appuient sur 30 ans d’expérience dans 20 disciplines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un solide réseau de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée, qui travaille dans près de 100 pays, est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et flexibles à nos clients, partout dans le monde. Pour en savoir plus sur la manière dont Fortrea est un moteur d’influence du pipeline au patient, rendez-vous sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

