Fortrea מרחיבה את צוות ההנהלה, וממנה את אורן כהן לתפקיד מנהל רפואי ראשי ואת סקוט דאב לנשיא שירותי פרמקולוגיה קלינית

דורהאם, קרוליינה הצפונית, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Fortrea (נאסד"ק:FTRE) ("החברה"), חברה שהיא ארגון מחקר מבוסס חוזים (CRO) גלובלית מובילה, הודיעה היום על הרחבת צוות ההנהלה שלה. ד"ר אורן כהן, שכיהן בעבר גם כמנהל הרפואי הראשי (CMO) של Fortrea וגם כנשיא שירותי פרמקולוגיה קלינית (CPS), מסור כעת לאחריותו כ-CMO, דהיינו אסטרטגיה רפואית, מנהיגות מדעית, אתיקה ופיקוח על ממשל תאגידי בכל תיק העבודות של Fortrea. ד"ר סקוט דאב מצטרף ל-Fortrea כנשיא החדש של CPS, האחראי על פתרונות הפיתוח הקליני המוקדם של Fortrea ברשת הגלובלית של יחידות המחקר הקליני שלה. כהן ודאב מכהנים שניהם בוועד ההנהלה של Fortrea.

"הצטרפותו של סקוט לצוות Fortrea, בזמן שאורן הופך למסור לחלוטין להיבטים הרפואיים והמדעיים של הפיתוח, היא ניצחון עבור הלקוחות", אמר אנשול ת'אקרל (Anshul Thakral), מנכ"ל החברה. "אורן, בעבודה צמודה עם מנהלי העסקים שלנו בכל שלבי הפיתוח הקליני, יעמיק את קשריו עם הלקוחות. הוא משתתף מוקדם יותר בדיאלוג מדעי ומשתף פעולה בשיתוף פעולה הדוק עם הרופאים והמנהלים המטפלים שלנו כדי לסייע בהתמודדות עם אתגרי פיתוח מורכבים, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה מדעית ובטיחות מטופלים. סקוט מתחיל במהירות עם צוות הפרמקולוגיה הקלינית שלנו ומקבל מבט ישיר על המרפאות המובילות שלנו. הוא משלב רקע טכני חזק בפיתוח קליני ותפעול עם רקורד מוצלח של מנהיגות בבניית והובלת ארגונים גלובליים, ואני מצפה לתובנותיו כיצד נחזק עוד יותר את ההיצע שלנו".

ד"ר אורן כהן, מנהל רפואי ראשי

ד"ר אורן כהן, הוא ותיק בפיתוח תרופות, עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים רפואיים ומדעיים שונים בתעשיית התרופות. לפני Fortrea, ד"ר כהן שימש כמנהל שיווק ראשי וראש שירותי פרמקולוגיה קלינית ב-Labcorp Drug Development. בעבר, שימש כמנהל שיווק ראשי ב-Viamet Pharmaceuticals וכיהן במספר תפקידי ניהול רפואיים ותפעוליים בכירים בחברת Quintiles, כיום חלק מ-IQVIA.

ד"ר כהן קיבל את התואר MD שלו מאוניברסיטת דיוק ועשה את ההתמחות והתמחותו בבית החולים ניו יורק, במרכז הרפואי קורנל בעיר ניו יורק. הוא השלים את ההתמחות שלו במחלות זיהומיות במכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות, שם שימש כחוקר ראשי ושימש כסגן מנהל לענייני רפואה במכון. הוא פרופסור יועץ לרפואה במרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק, חבר במועצת המבקרים של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת דיוק ועמית באגודה למחלות זיהומיות של אמריקה.

ד"ר סקוט דאב, נשיא שירותי פרמקולוגיה קלינית

ד"ר סקוט דאב מביא עמו יותר מ-25 שנות ניסיון בפיתוח תרופות ל- Fortrea, שם מילא תפקידים בעלי אחריות גוברת בחברות פארמה, ביוטכנולוגיה ו-CRO. לאחרונה, הוא שימש כיועץ למגוון חברות, כולל Fortrea. בעבר, ד"ר דאב היה מנהל התפעול הראשי של Aravive, שם הוביל את פעילות המחקר והפיתוח של ביוטכנולוגיה בשלב הקליני המתמקדת באונקולוגיה. הוא גם מילא תפקידי ניהול ב-PPD במשך יותר מעשור, שם הוביל שירותי פיתוח מוקדם. ד"ר דאב מילא גם תפקידי ניהול ב-Allergan ו-Furiex Pharmaceuticals.

ד"ר דאב קיבל את הדוקטורט שלו ממרכז מדעי הבריאות של טקסס A&M ואת התואר הראשון שלו בביוכימיה באוניברסיטת טקסס A&M.

אודות Fortrea

Fortrea (נאסד"ק: FTRE) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות פיתוח קליני לתעשיית מדעי החיים. אנו משתפים פעולה עם חברות ביו-פרמצבטיקה, ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי ואבחון, מתפתחות וגדולות, כדי להניע חדשנות בתחום הבריאות המאיצה טיפולים משני חיים לחולים הזקוקים לכך. Fortrea מספקת ניהול ניסויים קליניים שלב I-IV, פרמקולוגיה קלינית ושירותי ייעוץ. הפתרונות של Fortrea ממנפים שלושה עשורים של ניסיון המתפרשים על פני יותר מ-20 תחומים טיפוליים, תשוקה לקפדנות מדעית, תובנות יוצאות דופן ורשת אתרי חוקרים חזקה. הצוות המוכשר והמגוון שלנו, העובדים ביותר מ-100 מדינות, מותאם לספק פתרונות ממוקדים ומהירים, ללקוחות ברחבי העולם. למדו עוד על האופן שבו Fortrea הופכת לכוח טרנספורמטיבי, מצינור המחקר ועד למטופל, ב-Fortrea.com ועקבו אחרינו בלינקדאין וב-X (לשעבר טוויטר) .

למידע נוסף – מדיה

Tracy Krumme (Investors) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com