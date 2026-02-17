Fortrea Menambah Jajaran Anggota Tim Eksekutif dengan Mengangkat Oren Cohen sebagai Chief Medical Officer dan Scott Dove sebagai Presiden Clinical Pharmacology Services

DURHAM, North Carolina, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (“Perusahaan”), organisasi riset berbasis kontrak (CRO) global terkemuka, hari ini mengumumkan penambahan anggota tim eksekutifnya. Oren Cohen, MD, yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Medical Officer (CMO) sekaligus Presiden Clinical Pharmacology Services (CPS) Fortrea, kini akan berfokus pada tanggung jawabnya sebagai CMO, termasuk strategi medis, kepemimpinan ilmiah, serta pengawasan etika dan tata kelola di seluruh portofolio Fortrea. Scott Dove, PhD, bergabung dengan Fortrea sebagai Presiden CPS yang baru, dengan tanggung jawab atas solusi pengembangan klinis tahap awal Fortrea di seluruh jaringan unit riset klinis globalnya. Baik Cohen maupun Dove kini merupakan anggota Komite Eksekutif Fortrea.

“Masuknya Scott ke dalam tim Fortrea, sedangkan Oren kini sepenuhnya berfokus pada aspek medis dan ilmiah dalam pengembangan, merupakan langkah yang menguntungkan bagi klien,” ujar Anshul Thakral, CEO. “Melalui kerja sama yang erat dengan para pemimpin bisnis kami di seluruh fase pengembangan klinis, Oren akan semakin mempererat hubungannya dengan klien. Beliau akan terlibat sejak tahap awal dalam dialog ilmiah serta bekerja sama secara intensif dengan dokter dan pimpinan terapeutik kami untuk membantu menjawab tantangan pengembangan yang kompleks, dengan tetap menjunjung standar tertinggi integritas ilmiah dan keselamatan pasien. Scott langsung bergerak cepat bersama tim Farmakologi Klinis dan memperoleh pemahaman langsung mengenai klinik-klinik kelas dunia kami. Beliau memadukan latar belakang teknis yang kuat dalam pengembangan dan operasional klinis dengan rekam jejak kepemimpinan yang sukses dalam membangun serta memimpin organisasi global, dan saya menantikan pandangannya tentang cara kami untuk dapat memperkuat penawaran kami lebih lanjut.”

Oren Cohen, MD Chief Medical Officer

Oren Cohen, MD, merupakan sosok berpengalaman dalam pengembangan obat, karena telah berkiprah selama 20 tahun dalam berbagai posisi pemimpin eksekutif di bidang medis dan ilmiah di industri farmasi. Sebelum bergabung dengan Fortrea, Dr. Cohen menjabat sebagai Chief Medical Officer (CMO) dan Kepala Clinical Pharmacology Services di Labcorp Drug Development. Sebelumnya, beliau memegang posisi CMO di Viamet Pharmaceuticals dan menduduki sejumlah posisi pemimpin senior di bidang medis dan operasional di Quintiles, yang kini menjadi bagian dari IQVIA.

Dr. Cohen meraih gelar MD dari Duke University dan menjalani program internship serta residensi di The New York Hospital, Cornell Medical Center di Kota New York. Beliau menyelesaikan program fellowship di bidang Penyakit Infeksi di National Institute of Allergy and Infectious Diseases, tempatnya menjabat sebagai Ketua Peneliti serta asisten direktur bidang medis di institusi tersebut. Beliau merupakan Profesor Konsultan di bidang Kedokteran di Duke University Medical Center, anggota Dewan Penasihat (Board of Visitors) untuk Duke University School of Medicine, serta Fellow dari Infectious Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD Presiden Clinical Pharmacology Services

Scott Dove, PhD, membawa lebih dari 25 tahun pengalaman dalam pengembangan obat ke Fortrea, setelah sebelumnya menjabat dalam berbagai peran dengan tanggung jawab yang terus meningkat di perusahaan farmasi, bioteknologi, dan CRO. Yang terbaru, beliau menjabat sebagai penasihat untuk berbagai perusahaan, termasuk Fortrea. Sebelumnya, Dr. Dove menjabat sebagai Chief Operating Officer di Aravive, memimpin operasional Litbang untuk perusahaan bioteknologi tahap klinis yang berfokus pada onkologi. Beliau juga menjabat beberapa posisi pemimpin di PPD selama lebih dari satu dekade, tempatnya memimpin layanan pengembangan tahap awal. Dr. Dove juga pernah menjabat beberapa posisi pemimpin di Allergan dan Furiex Pharmaceuticals.

Dr. Dove meraih gelar PhD dari Texas A&M Health Science Center dan memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang biokimia dari Texas A&M University.

