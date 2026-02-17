フォートリア、経営陣を拡充し、オーレン・コーエンを最高医療責任者に、スコット・ダヴを臨床薬理サービス担当プレジデントに任命

ノースカロライナ州ダーラム発, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の医薬品開発業務受託機関 (CRO) であるフォートリア (Fortrea) (NASDAQ: FTRE) (以下「同社」) は本日、経営陣の拡充を発表した。これまでフォートリアの最高医療責任者 (CMO) 兼臨床薬理サービス (CPS) 担当プレジデントを務めていたオーレン・コーエン医学博士 (Oren Cohen, MD) は、今後はCMOとして、フォートリアのポートフォリオ全体における医療戦略、科学的リーダーシップ、倫理およびガバナンスの監督に専念する。スコット・ダヴ博士 (Scott Dove, PhD) は、新たにCPS担当プレジデントとしてフォートリアに入社し、同社のグローバルな臨床研究ユニットのネットワーク全体にわたる早期臨床開発ソリューションを統括する。コーエンおよびダヴは、共にフォートリアのエグゼクティブ・コミッティーのメンバーを務める。

CEOのアンシュル・タクラル (Anshul Thakral) は次のように述べている。「オーレンが開発における医学的・科学的側面に完全に専念する一方で、スコットがフォートリアのチームに加わることは、クライアントにとって大きな価値となります。オーレンは、臨床開発の全段階において当社のビジネスリーダーと緊密に連携しながら、クライアントとの関係をさらに深化させていきます。より早期に科学的対話に参加し、当社の医師や治療リーダーと緊密に連携して、複雑な開発課題の解決を支援すると同時に、科学的誠実性と患者さまの安全において最高基準を維持していきます。スコットは臨床薬理チームとともに早速活動を開始しており、当社の世界水準のクリニックを直接視察しています。臨床開発およびオペレーションにおける強固な技術的経歴に加え、グローバル組織の構築と統率における確かなリーダーシップ実績を兼ね備えており、当社の提供価値をさらに強化していく上での、スコットの知見に大いに期待しています。」

最高医療責任者 オーレン・コーエン医学博士

オーレン・コーエン医学博士は医薬品開発のベテランであり、製薬業界において様々な医療・科学分野の経営幹部職を歴任し、20年以上にわたる経験を有する。フォートリア入社前は、ラボコープ・ドラッグ・ディベロップメント (Labcorp Drug Development) において、CMOおよび臨床薬理サービス責任者を務めた。それ以前は、ヴィアメット・ファーマシューティカルズ (Viamet Pharmaceuticals) でCMOを務め、クインタイルズ (Quintiles) (現アイキューヴァイア (IQVIA)) では複数の医療・運営上級管理職を歴任した。

デューク大学 (Duke University) で医学博士号を取得後、ニューヨーク市のニューヨーク病院 コーネル医療センター (The New York Hospital, Cornell Medical Center) でインターンシップおよびレジデンシーを修了した。国立アレルギー・感染症研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) で感染症学フェローシップを修了後、主任研究員として同研究所に勤続し、医療担当副所長を務めた。デューク大学医療センター (Duke University Medical Center) の客員医学教授、デューク大学医学部 (Duke University School of Medicine) の評議員、米国感染症学会 (Infectious Diseases Society of America) のフェローである。

臨床薬理サービス担当プレジデント スコット・ダヴ博士

スコット・ダヴ博士は、製薬会社、バイオテクノロジー企業、CRO企業で重要な役職を歴任し、フォートリアに25年以上の医薬品開発経験をもたらす。最近では、フォートリアを含む様々な企業の顧問を務めた。以前は、アラヴァイヴ (Aravive) の最高執行責任者として、オンコロジーに特化した臨床段階のバイオテクノロジー企業の研究開発業務を統括した。また、PPDでは10年以上にわたりリーダー職を務め、早期開発サービスを統括した。さらに、アラガン (Allergan) およびフュリエックス・ファーマシューティカルズ (Furiex Pharmaceuticals) でもリーダー職を務めた。

テキサスA&M健康科学センター (Texas A&M Health Science Center) で博士号を取得し、テキサスA&M大学 (Texas A&M University) で生化学の理学士号を取得した。

フォートリアについて

フォートリア (NASDAQ: FTRE) は、ライフサイエンス業界向け臨床開発ソリューションの世界有数のグローバルプロバイダーである。同社は、新興および大手のバイオ医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、診断分野の企業と提携し、人生を変える治療を患者に迅速に届けるヘルスケアイノベーションを推進している。フォートリアは、第I相〜第IV相の臨床試験管理、臨床薬理学、コンサルティングサービスを提供している。フォートリアのソリューションは、20以上の治療領域にわたる30年の経験、科学的厳格性への情熱、卓越した洞察力、強力な治験実施施設ネットワークを活用している。約100か国で活躍する多才で多様なチームが、世界中のクライアントに対し、焦点を絞ったアジャイルなソリューション提供を可能にしている。フォートリアがパイプラインから患者までの変革力となる方法についての詳細は、Fortrea.comにアクセス、またはLinkedInおよびX (旧Twitter) をフォローされたい。

フォートリアの問い合わせ先：

トレイシー・クルメ (Tracy Krumme) (投資家向け) – 984-385-6707、Tracy.Krumme@fortrea.com

スー・ザラネック (Sue Zaranek) (報道担当者向け) – 919-943-5422、media@fortrea.com

ケイト・ディロン (Kate Dillon) (報道担当者向け) – 646-818-9115、kdillon@prosek.com