Fortrea, 경영진 확대 발표하며 오렌 코헨 (Oren Cohen) 최고 의료 책임자 선임 및 스콧 도브 (Scott Dove) 임상약리 서비스 사장 임명

노스캐롤라이나주 더럼, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 선도 임상시험수임상시험수탁기관 ( Fortrea (나스닥: FTRE)가 경영진 확대조치에 나섰다고 발표했다. 기존에 Fortrea의 최고 의료 책임자(CMO)와 임상약리 서비스(Clinical Pharmacology Services, CPS) 사장을 겸임해온 오렌 코헨(Oren Cohen) 박사는 이제 Fortrea 전반의 의료 전략, 과학적 리더십, 윤리 및 거버넌스 감독 등 CMO 역할에 전념하게 된다. 한편 스콧 도브(Scott Dove) 박사는 Fortrea의 새로운 CPS 사장으로 합류해, 글로벌 임상연구 네트워크 전반에서 초기 임상 개발 솔루션을 총괄하게 된다. 코헨과 도브는 모두 Fortrea의 경영위원회(Executive Committee) 구성원으로 활동한다.

Fortrea의 최고경영자(CEO) 안슐 타크랄(Anshul Thakral)은 “스콧이 Fortrea 팀에 합류하고 오렌이 의료 및 과학 개발 분야에 전념하게 된 것은 고객들에게 매우 긍정적인 변화”라고 말했다. 그는 이어 “오렌은 임상 개발 전 단계에 걸쳐 사업 리더들과 긴밀히 협력하며 고객과의 관계를 더욱 강화할 것이다. 그는 과학적 논의 초기 단계부터 적극적으로 참여하고, 의사 및 치료 분야 리더들과 긴밀히 협력해 복잡한 개발 과제를 해결하는 동시에 과학적 무결성과 환자 안전의 최고 기준을 유지할 것으로 기대된다. 스콧은 임상약리 팀과 함께 빠르게 업무를 시작했으며, 세계 최고 수준의 임상시설을 직접 경험하고 있다. 그는 임상 개발 및 운영 분야에서 강력한 기술적 전문성과 글로벌 조직을 구축하고 이끌어온 입증된 리더십을 갖추고 있어, Fortrea의 역량을 더욱 강화하는 데 중요한 통찰을 제공할 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

오렌 코헨(Oren Cohen) 박사, 최고 의료 책임자(CMO)

오렌 코헨 박사는 제약 산업에서 다양한 의료 및 과학 분야의 경영진 역할을 수행하며 20년 이상의 경험을 쌓은 신약 개발 전문가다. Fortrea에 합류하기 전에는 Labcorp Drug Development에서 최고 의료 책임자(CMO)이자 임상약리 서비스 부문 책임자로 재직했다. 그 이전에는 Viamet Pharmaceuticals에서 CMO를 맡았으며, 현재 IQVIA의 일부가 된 Quintiles에서 여러 고위 의료 및 운영 리더십 직책을 수행했다.

코헨 박사는 듀크대학교에서 의학박사(MD) 학위를 취득했으며, 뉴욕시의 뉴욕병원 코넬 메디컬센터(The New York Hospital, Cornell Medical Center)에서 인턴십과 레지던트 과정을 마쳤다. 이후 미국 국립알레르기·감염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)에서 감염병 분야 펠로십을 마쳤으며, 그곳에서 수석 연구자(Principal Investigator)로 활동하고 의료 업무 담당 부소장도 역임했다. 현재 듀크대학교 메디컬센터 의과대학의 자문 교수(Consulting Professor of Medicine)로 활동하고 있으며, 듀크대학교 의과대학 방문위원회(Board of Visitors) 위원과 미국감염병학회(Infectious Diseases Society of America) 펠로(Fellow)로도 활동하고 있다.

스콧 도브(Scott Dove) 박사, 임상약리 서비스 사장

스콧 도브 박사는 제약, 바이오테크, 임상시험수탁기관(CRO) 등 다양한 분야에서 점차 책임이 확대되는 역할을 수행하며 25년 이상의 신약 개발 경험을 쌓았다. 최근에는 Fortrea를 포함한 여러 기업의 자문 역할을 맡아왔다. 그 이전에는 임상 단계 종양학 중심 바이오기업 Aravive에서 최고운영책임자(COO)를 역임하며 연구개발(R&D) 운영을 총괄했다. 또한 PPD에서 10년 이상 리더십 역할을 수행하며 초기 임상 개발 서비스를 이끌었으며, Allergan과 Furiex Pharmaceuticals에서도 주요 리더십 직책을 맡았다.

도브 박사는 텍사스 A&M 헬스사이언스센터(Texas A&M Health Science Center)에서 박사(PhD) 학위를 취득했으며, 텍사스 A&M 대학교에서 생화학 학사 학위를 받았다.

Fortrea 소개

Fortrea(나스닥: FTRE)는 생명과학 산업에 임상 개발 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. Fortrea는 신생 및 대형 바이오제약, 바이오테크, 의료기기, 진단 기업과 협력해 환자에게 생명을 변화시키는 치료법을 더 빠르게 제공할 수 있도록 헬스케어 혁신을 추진하고 있다. Fortrea는 임상 1상부터 4상까지의 임상시험 관리, 임상약리 서비스, 컨설팅 서비스를 제공한다. 회사의 솔루션은 20개 이상의 치료 분야에 걸친 30년 이상의 경험, 과학적 엄격성에 대한 헌신, 탁월한 전문 인사이트, 그리고 강력한 임상시험 기관 네트워크를 기반으로 한다. 약 100개국에서 활동하는 Fortrea의 재능 있고 다양한 인력은 전 세계 고객에게 집중적이고 민첩한 솔루션을 제공할 수 있도록 구축되어 있다. Fortrea가 신약 개발 초기 단계부터 환자에게 치료가 전달되기까지 전 과정에서 혁신을 이끄는 기업으로 어떻게 성장하고 있는지에 대한 자세한 내용은 Fortrea.com에서 확인할 수 있으며, LinkedIn과 X (구 Twitter)에서도 확인할 수 있다.

Fortrea 연락처:

Tracy Krumme (Investors) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com