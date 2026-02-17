Fortrea Memperkukuh Pasukan Eksekutif, Dengan Perlantikan Oren Cohen sebagai Ketua Pegawai Perubatan dan Scott Dove sebagai Presiden Perkhidmatan Farmakologi Klinikal

DURHAM, North Carolina, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (“Syarikat”), sebuah organisasi penyelidikan kontrak (CRO) global terkemuka, hari ini mengumumkan pengembangan pasukan kepimpinan eksekutifnya. Oren Cohen, MD, yang sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Perubatan (CMO) dan Presiden Perkhidmatan Farmakologi Klinikal (CPS) di Fortrea, kini menumpukan sepenuhnya kepada tanggungjawab beliau sebagai Ketua Pegawai Perubatan. Beliau bertanggungjawab terhadap strategi perubatan, kepimpinan saintifik, etika serta pengawasan tadbir urus merentasi keseluruhan portfolio Fortrea. Scott Dove, PhD menyertai Fortrea sebagai Presiden baharu bagi CPS, bertanggungjawab terhadap penyelesaian pembangunan klinikal awal Fortrea di seluruh rangkaian global unit penyelidikan klinikalnya. Cohen dan Dove kedua-duanya berkhidmat dalam Jawatankuasa Eksekutif Fortrea.

“Penambahan Scott ke dalam pasukan Fortrea sementara Oren berdedikasi sepenuhnya kepada aspek perubatan dan saintifik pembangunan merupakan satu kelebihan besar untuk klien,” kata Anshul Thakral, Ketua Pegawai Eksekutif. “Melalui kerjasama yang rapat dengan pemimpin perniagaan kami merentasi semua fasa pembangunan klinikal, Oren akan memperkukuh hubungan beliau dengan klien. Beliau kini terlibat lebih awal dalam dialog saintifik dan bekerjasama rapat dengan pakar perubatan serta pemimpin terapeutik kami untuk membantu menangani cabaran pembangunan yang kompleks, sambil mengekalkan piawaian tertinggi integriti saintifik dan keselamatan pesakit. Scott pula memulakan peranannya dengan pantas bersama pasukan Farmakologi Klinikal kami dan mendapat pendedahan secara langsung tentang klinik bertaraf dunia kami. Beliau menggabungkan kepakaran teknikal yang kukuh dalam pembangunan dan operasi klinikal dengan rekod kejayaan kepimpinan dalam membina serta memimpin organisasi global, dan saya menantikan cerapan beliau tentang bagaimana kami dapat terus memperkukuh penawaran kami.”

Oren Cohen, MD, Ketua Pegawai Perubatan

Oren Cohen, MD, merupakan seorang veteran dalam pembangunan ubat dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam pelbagai peranan kepimpinan eksekutif perubatan dan saintifik dalam industri farmaseutikal. Sebelum menyertai Fortrea, Dr. Cohen berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Perubatan (CMO) dan Ketua Perkhidmatan Farmakologi Klinikal di Labcorp Drug Development. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pegawai Perubatan di Viamet Pharmaceuticals serta memegang beberapa jawatan kepimpinan kanan dalam bidang perubatan dan operasi di Quintiles, yang kini sebahagian daripada IQVIA.

Dr. Cohen memperoleh ijazah MD dari Duke University dan menjalani latihan amali serta residensi di The New York Hospital, Cornell Medical Center di New York City. Beliau menamatkan latihan fellowship dalam bidang Penyakit Berjangkit di National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dan seterusnya berkhidmat sebagai Penyelidik Utama serta Penolong Pengarah bagi Hal Ehwal Perubatan di institusi tersebut. Beliau kini merupakan Profesor Perubatan Perunding di Duke University Medical Center, ahli Board of Visitors untuk Duke University School of Medicine serta Felo kepada Infectious Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD, Presiden Perkhidmatan Farmakologi Klinikal

Scott Dove, PhD, membawa lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam pembangunan ubat ke Fortrea, setelah berkhidmat dalam pelbagai peranan dengan tanggungjawab yang semakin meningkat di syarikat farmaseutikal, bioteknologi dan CRO. Baru-baru ini, beliau berkhidmat sebagai penasihat kepada pelbagai syarikat, termasuk Fortrea. Sebelum itu, Dr. Dove merupakan Ketua Pegawai Operasi di Aravive, mengetuai operasi R&D bagi sebuah syarikat bioteknologi peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada onkologi. Beliau juga berkhidmat dalam peranan kepimpinan di PPD selama lebih sedekad, di mana beliau mengetuai perkhidmatan pembangunan awal. Dr. Dove turut memegang jawatan kepimpinan di Allergan dan Furiex Pharmaceuticals.

Dr. Dove memperoleh ijazah PhD dari Texas A&M Health Science Center dan ijazah sarjana muda dalam bidang biokimia dari Texas A&M University.

Perihal Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) merupakan pembekal global terkemuka bagi penyelesaian pembangunan klinikal kepada industri sains hayat. Kami bekerjasama dengan syarikat biofarmaseutikal, bioteknologi, peranti perubatan dan diagnostik yang baru muncul dan besar untuk memacu inovasi penjagaan kesihatan yang mempercepatkan terapi mengubah hidup kepada pesakit yang memerlukan. Fortrea menyediakan pengurusan percubaan klinikal fasa I-IV, farmakologi klinikal dan perkhidmatan perundingan. Penyelesaian Fortrea menggunakan pengalaman selama tiga dekad yang merangkumi lebih daripada 20 bidang terapeutik, semangat dalam kerapian saintifik, cerapan yang ulung dan rangkaian tapak penyelidik yang kukuh. Pasukan kami yang berbakat dan pelbagai yang bekerja di lebih 100 buah negara diskalakan untuk menyampaikan penyelesaian berfokus dan tangkas kepada pelanggan di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang cara Fortrea menjadi kuasa transformatif daripada saluran paip kepada pesakit di Fortrea.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X (dahulunya Twitter).

Hubungan Fortrea:

Tracy Krumme (Pelabur) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com