Fortrea ขยายทีมบริหาร แต่งตั้ง Oren Cohen เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และ Scott Dove เป็นประธานส่วนบริการเภสัชวิทยาคลินิก

เดอรัม, รัฐนอร์ทแคโรไลนา, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (“บริษัทฯ”) องค์กรรับจ้างวิจัย (CRO) ชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำการขยายทีมบริหารของบริษัทฯ Oren Cohen, MD ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งทั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ (CMO) และประธานส่วนบริการเภสัชวิทยาคลินิก (CPS) ของ Fortrea ปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบด้าน CMO เพียงอย่างเดียว ได้แก่ กลยุทธ์ทางการแพทย์ การเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และการกำกับดูแลตลอดทั้งพอร์ตโฟลิโอของ Fortrea Scott Dove, PhD เข้าร่วมงานกับ Fortrea ในฐานะประธานส่วนบริการ CPS คนใหม่ โดยรับผิดชอบโซลูชันการพัฒนาทางคลินิกในระยะเริ่มต้นของ Fortrea ครอบคลุมเครือข่ายหน่วยวิจัยทางคลินิกทั่วโลก ทั้ง Cohen และ Dove ต่างดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Fortrea
“การเพิ่ม Scott เข้ามาในทีม Fortrea ในขณะที่ Oren มุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาอย่างเต็มตัว ถือเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า” Anshul Thakral ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำธุรกิจของเราในทุกระยะของการพัฒนาทางคลินิก Oren จะกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เขากำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์และผู้นำด้านการบำบัดของเรา เพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของความสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยของคนไข้ Scott เริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็วร่วมกับทีมเภสัชวิทยาคลินิกของเรา และกำลังเข้าชมหน่วยวิจัยระดับโลกของเราด้วยตนเอง เขาได้รวบรวมพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในการพัฒนาและการปฏิบัติการทางคลินิก เข้ากับประวัติความสำเร็จในการเป็นผู้นำในการสร้างและนำองค์กรระดับโลก และผมรอคอยที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเขาเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเสริมสร้างข้อเสนอการบริการของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
Oren Cohen, MD ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์
Oren Cohen, MD เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยนำประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในบทบาทผู้นำระดับบริหารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมยา ก่อนร่วมงานกับ Fortrea ดร. Cohen ดำรงตำแหน่ง CMO และหัวหน้าส่วนบริการเภสัชวิทยาคลินิกที่ Labcorp Drug Development ก่อนหน้านั้น เขาเป็น CMO ที่ Viamet Pharmaceuticals และดำรงตำแหน่งผู้นำอาวุโสด้านการแพทย์และการปฏิบัติการหลายตำแหน่งที่ Quintiles ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ IQVIA
ดร. Cohen ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Duke และผ่านการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านที่ The New York Hospital, Cornell Medical Center ในนครนิวยอร์ก เขาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ต่อยอดสาขาโรคติดเชื้อที่สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ ซึ่งเขาได้ปฏิบัติงานต่อในฐานะผู้วิจัยหลักและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของสถาบัน เขาเป็นศาสตราจารย์ที่ปรึกษาด้านอายุรศาสตร์ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Duke สมาชิกคณะกรรมการผู้เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Duke และสมาชิกวิทยาลัยของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกา
Scott Dove, PhD ประธานส่วนบริการเภสัชวิทยาคลินิก
Scott Dove, PhD นำประสบการณ์ด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์มากกว่า 25 ปีมาสู่ Fortrea โดยเคยดำรงตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริษัทเภสัชภัณฑ์ ไบโอเทค และ CRO ล่าสุด เขาได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ รวมถึง Fortrea ก่อนหน้านี้ ดร. Dove ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ Aravive โดยเป็นผู้นำการปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับบริษัทไบโอเทคระดับคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยา เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำที่ PPD นานกว่าทศวรรษ โดยเป็นผู้นำส่วนบริการการพัฒนาระยะเริ่มต้น ดร. Dove ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้นำที่ Allergan และ Furiex Pharmaceuticals
ดร. Dove ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ Texas A&M และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีวเคมีที่มหาวิทยาลัย Texas A&M
เกี่ยวกับ Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการพัฒนาทางคลินิกในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เราร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทวินิจฉัยที่เกิดขึ้นใหม่และขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่เร่งการรักษาที่พลิกชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ Fortrea ให้บริการการจัดการการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1-4, เภสัชวิทยาคลินิก และบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ โซลูชันของ Fortrea อาศัยประสบการณ์สามทศวรรษที่ครอบคลุมสาขาการรักษามากกว่า 20 สาขา ความมุ่งมั่นที่จะมอบความเหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม และเครือข่ายสถานที่วิจัยผู้ตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลายของเราทำงานในกว่า 100 ประเทศ โดยได้รับการปรับขนาดเพื่อนำเสนอโซลูชันที่เจาะจงและคล่องตัวให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ Fortrea กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยไปจนถึงผู้ป่วยได้ที่ Fortrea.com และติดตามเราได้ทาง LinkedIn และ X (ชื่อเดิมคือ Twitter)
ข้อมูลติดต่อ Fortrea:
Tracy Krumme (Investors) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
Sue Zaranek (Media) – 919-943-5422, media@fortrea.com
Kate Dillon (Media) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com