Fortrea 扩充高管团队，任命 Oren Cohen 为首席医疗官，Scott Dove 为临床药理服务总裁

北卡罗来纳州达勒姆, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（以下简称“公司”）今日宣布扩充其高管团队。此前兼任 Fortrea 首席医疗官 (CMO) 和临床药理服务 (CPS) 总裁的 Oren Cohen 医学博士，现专注于其 CMO 职责，主要负责 Fortrea 所有业务的医疗战略、科学领导、伦理和治理监督。Scott Dove 博士加入 Fortrea，担任临床药学服务总裁，负责 Fortrea 在其全球临床研究机构网络中的早期临床开发解决方案。Cohen 和 Dove 均是 Fortrea 的执行委员会成员。

首席执行官 Anshul Thakral 表示：“Scott 加入 Fortrea 团队，同时 Oren 完全专注于开发过程中的医学与科学事务，这对客户而言是一项双赢举措。Oren 将与我们在临床开发各阶段的业务负责人紧密协作，深化其与客户的关系。他更早地参与科学研讨，与公司医师及治疗领域领导者密切协作，共同应对复杂的研发挑战，同时始终秉持最高的科学诚信和患者安全标准。Scott 已快速融入临床药理团队，正亲身深入了解我们世界一流的诊所。他拥有深厚的临床开发与运营技术功底，以及搭建和引领全球组织的卓越领导履历，我十分期待他为我们进一步优化服务体系提出独到见解。”

首席医疗官 Oren Cohen 医学博士

Oren Cohen 医学博士是药物研发领域的资深专家，拥有 20 多年制药行业从业经验，曾在业内担任多个医学与科学类高管职务。加入 Fortrea 之前，Cohen 博士曾担任 Labcorp Drug Development 首席医疗官兼临床药理服务负责人。更早之前，他还担任过 Viamet Pharmaceuticals 首席医疗官，并在 Quintiles (现隶属 IQVIA) 担任过多个高级医疗及运营管理职务。

Cohen 博士毕业于 Duke University，在纽约市 Cornell Medical Center 的 The New York Hospital 完成了实习与住院医师培训。他于 National Institute of Allergy and Infectious Diseases 完成传染病专科医师培训，之后留任该研究所，担任首席研究员兼医疗事务助理主任。他是 Duke University Medical Center 医学顾问教授、Duke University School of Medicine 监事会成员，同时也是 Infectious Diseases Society of America 会员。

临床药理服务总裁 Scott Dove 博士

Scott Dove 博士拥有超 25 年药物研发经验，曾在多家制药、生物技术及合同研究组织 (CRO) 企业担任逐级晋升的管理职务。近期，他担任多家企业的顾问，其中包括 Fortrea。此前，Dove 博士曾任 Aravive 首席运营官，主导这家专注于肿瘤治疗的临床阶段生物技术公司的研发运营。他还在 PPD 任职十余年并担任领导职务，负责早期开发服务。此外，Dove 博士亦曾在 Allergan 和 Furiex Pharmaceuticals 担任领导职务。

Dove 博士于 Texas A&M Health Science Center 获得博士学位，并在 Texas A&M University 取得生物化学理学学士学位。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的生命科学行业临床开发解决方案供应商。我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I 至 IV 期临床试验管理、临床药理和咨询服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在约 100 个国家/地区拥有才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。如需了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X (前称 Twitter) 上关注我们。

Fortrea 联系方式：

Tracy Krumme（投资者）– 984-385-6707，Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek（媒体）– 919-943-5422，media@fortrea.com

Kate Dillon（媒体）– 646-818-9115，kdillon@prosek.com