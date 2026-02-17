Fortrea 擴大行政團隊，委任 Oren Cohen 為首席醫療總監及 Scott Dove 為臨床藥理服務總裁

北卡羅來納州達勒姆, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的受託研究機構 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（簡稱該「公司」）今日宣佈擴大其行政團隊。Oren Cohen 醫學博士此前同時擔任 Fortrea 首席醫療總監 (CMO) 及臨床藥理服務 (CPS) 總裁，現時會專注於首席醫療總監的職務，包括監督 Fortrea 所有產品組合的醫療策略、科學領導、道德準則及管治。Scott Dove 博士加盟 Fortrea 後出任臨床藥理服務總裁，負責 Fortrea 在臨床研究機構全球網絡中的早期臨床開發解決方案。Cohen 及 Dove 二人均為 Fortrea 的行政委員會成員。

行政總裁 Anshul Thakral 表示：「Scott 加盟 Fortrea 團隊，而 Oren 專心致志投入醫療與科學的發展領域，對客戶來說是一大喜訊。Oren 將與我們各臨床開發階段的業務領導人緊密合作，並進一步加深他與客戶之間的關係。他於科學研討的早期階段便參與其中，與我們的醫生及治療領域負責人合作無間，協助解決複雜的研發挑戰，亦在科學誠信與患者安全方面堅守最高的標準。Scott 迅速投入與臨床藥理學團隊的合作，並第一身了解我們世界一流臨床中心的運作。他在臨床開發與營運方面兼具深厚的技術背景，於建立和帶領全球機構方面具備卓越領導成就。我期待他能為本公司如何持續提升服務帶來真知灼見。」

Oren Cohen 醫學博士，首席醫療總監

Oren Cohen 醫學博士在藥物開發領域擁有逾 20 年深厚經驗，在製藥行業中曾擔當多項醫療與科學的行政領導職務。在加入 Fortrea 之前，Cohen 博士擔任 Labcorp Drug Development 的首席醫療總監及臨床藥理服務主管。此前，他曾出掌 Viamet Pharmaceuticals 的首席醫療總監一職，並在 Quintiles (現隸屬於 IQVIA) 擔任多個高級醫療及營運領導職位。

Cohen 博士於美國杜克大學 (Duke University) 取得醫學博士學位 ，並在紐約市康奈爾醫學中心 (Cornell Medical Center) 紐約醫院 (The New York Hospital) 完成實習和駐院醫生培訓。他在美國國家過敏和傳染病研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 完成了傳染病專科醫生培訓，之後留任該研究所，擔任首席研究員及醫療事務助理總監。他是杜克大學醫學中心 (Duke University Medical Center) 的醫科顧問教授、杜克大學醫學院外部諮詢委員會成員，亦為美國傳染病學會 (Infectious Diseases Society of America) 會員。

Scott Dove 博士，臨床藥理服務總裁

Scott Dove 博士在藥物研發方面具備逾 25 載豐富經驗，在多家製藥、生物科技及受託研究機構 (CRO) 擔當日益重要的職務。最近，他曾擔任多間公司的顧問，當中包括 Fortrea 在內。此前，Dove 博士曾出任 Aravive 的營運總監，在這間專注於腫瘤科臨床階段研究的生物科技公司，領導研發營運的工作。他亦曾於 PPD 擔當領導職務超過十年，負責早期開發服務。Dove 博士亦曾在 Allergan 及 Furiex Pharmaceuticals 出掌領導要職。

Dove 博士在德州農工大學健康科學中心 (Texas A&M Health Science Center) 取得博士學位，並於該大學獲得生物化學理學學士學位。

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是生命科學產業臨床開發解決方案的全球領導者。我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學及諮詢服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們具才華和多元化的團隊在 100 多個國家工作，提供專注且靈活的解決方案以滿足全球客戶需求。請前往 Fortrea.com 了解更多有關 Fortrea 如何為研發以至患者帶來改變的力量，並在 LinkedIn 和 X (前身為 Twitter) 上關注我們。

Tracy Krumme（投資者）– 984-385-6707，Tracy.Krumme@fortrea.com

Sue Zaranek（傳媒）– 919-943-5422，media@fortrea.com

Kate Dillon（傳媒）– 646-818-9115，kdillon@prosek.com