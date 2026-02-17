ZenaTech avanza su plataforma autónoma de drones con IA para lavado a presión y fortalece su presencia de Drone como Servicio en Dubái

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que está avanzando en su sistema autónomo de drones con IA para lavado a presión, diseñado para la limpieza de edificios y aplicaciones de mantenimiento exterior, utilizando su dron ZenaDrone IQ Square. El sistema de lavado a presión se encuentra actualmente en fase de pruebas y validación en una instalación privada de ensayos de vuelo en Dubái, mientras la compañía continúa avanzando en sus planes para abrir una ubicación de Drone como Servicio en la ciudad. Diseñado para edificios, infraestructura industrial, propiedades gubernamentales y espacios públicos, el sistema está siendo desarrollado para aprovechar el control de vuelo automatizado inteligente y el escaneo LiDAR, con el fin de ofrecer una limpieza de alta precisión con mínima intervención manual.

“Nuestra plataforma autónoma de drones con IA, equipada con sistema tethered (suministro continuo de energía y agua), está diseñada para transformar la limpieza y el mantenimiento de edificios de un servicio intensivo en mano de obra y de alto riesgo en una solución automatizada, escalable y basada en tecnología. Al eliminar el trabajo en altura, reducir la dependencia de mano de obra y utilizar LiDAR e IA para dirigir con precisión la limpieza, buscamos ofrecer resultados más rápidos y consistentes, operaciones más seguras y un menor uso de agua y productos químicos”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. “El mercado global de servicios de limpieza basados en drones crece a un ritmo anual del 17 % y se proyecta que superará los 13.000 millones de dólares para 2030. Planeamos aprovechar esta oportunidad modernizando una industria manual tradicional con drones, datos e IA como eje central. El rápido crecimiento de edificios en Dubái, junto con exigentes requisitos de mantenimiento, proporciona el entorno ideal para probar y validar nuestro sistema, sentando las bases para la expansión del mercado a través de nuestra red de Drone como Servicio".

El proceso de lavado a presión con drones consiste en un escaneo del edificio mediante LiDAR para crear un mapa 3D e identificar las áreas que requieren una limpieza más profunda. Se está desarrollando software de IA para generar un plan de lavado optimizado, dirigiendo el dron hacia las zonas con mayor suciedad y ajustando la presión y cobertura según sea necesario. Con suministro continuo de energía y agua mediante conexión tethered, el dron ejecuta de forma autónoma la ruta de limpieza mientras un operador supervisa la operación desde tierra.

La compañía también informó avances hacia la apertura de su ubicación Drone como Servicio en Dubái, tras contratar personal de desarrollo de negocios y encontrarse en proceso de formación de pilotos de drones. La compañía ha seleccionado y está en proceso de arrendar una oficina comercial de 2.200 pies cuadrados que complementará su almacén operativo de drones de 3.000 pies cuadrados, para atender a clientes DaaS con servicios de lavado a presión y otras soluciones. Paralelamente, la oficina de Dubái está en el proceso de ampliar su alcance de permisos comerciales y de aviación para apoyar las pruebas y el aumento de las operaciones urbanas.

El ZenaDrone IQ Square es un dron autónomo avanzado impulsado por IA, con dimensiones de 40x40 y 50x50 pulgadas, con diseño rotatorio VTOL (despegue y aterrizaje vertical). Está diseñado para realizar inspecciones y vigilancia en línea de vista visual (VLOS) para clientes empresariales y gubernamentales, así como aplicaciones de lavado a presión mediante suministro conectado (tethered) de agua y energía. Equipado con cámaras, sensores y accesorios intercambiables de última generación, puede transportar hasta siete kilogramos de carga útil y ofrece un tiempo de vuelo aproximado de 20 minutos, con recarga autónoma al aterrizar en una base de carga.

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o mediante suscripción a servicios basados en drones más rápidos y de mayor calidad para aplicaciones de topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociadas a la propiedad. Mediante la adquisición de empresas de servicios rentables que actualmente utilizan metodologías de baja tecnología susceptibles de innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global DaaS multiservicio, anclada en clientes e ingresos existentes, para integrar drones de próxima generación con beneficios en velocidad, precisión, datos y seguridad. La compañía continúa expandiendo su red global a través de adquisiciones y ubicaciones propias, además de integrar flujos de trabajo con drones y añadir nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una compañía tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la compañía ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar velocidad, precisión y ahorro de costos La compañía opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y continúa expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y transporte de carga crítica en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad para levantamiento topográfico.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎