COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN annonce une information importante relative au remboursement partiel de son emprunt obligataire

Communiqué de presse

Lesquin, 17 février 2026, 20h30

BIGBEN annonce une information importante relative au remboursement partiel de son emprunt obligataire





Bigben Interactive (la « Société ») annonce qu'en raison du refus inattendu et tardif de son pool bancaire de donner suite à l’avis de tirage qui lui a été adressé dans le cadre du Refinancement Partiel des Obligations, la Société se trouve, à date, dans l'impossibilité de procéder au Remboursement Partiel de l'Encours des Obligations prévu initialement le 19 février 2026. Face à cette situation, la Société envisage de demander un report de l’exigibilité du Remboursement Partiel auprès des porteurs d’Obligations, et examine la possibilité de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce.





Il est rappelé que, le 12 février 2021, la Société a mis en place un emprunt obligataire sous forme d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon, pour un montant de 87,3 millions d'euros (les « Obligations »), à échéance au 19 février 2026 (la « Date d’Echéance »). A date, l’encours des Obligations encore en circulation s'élève à un montant global de 59,1 millions d'euros (l’« Encours des Obligations »).

Le 24 novembre 2025, la Société a annoncé avoir obtenu un accord de refinancement de l’Encours des Obligations auprès d'un pool bancaire composé de banques françaises de premier rang pour un montant global de 43 millions d'euros via la mise en place d'un contrat de crédit, remboursable sur une période de 6 ans (le « Refinancement Partiel »). Compte-tenu du Refinancement Partiel, le solde de l’Encours des Obligations, non-refinancé s’élevait à un montant global d’environ 16,1 millions d’euros (le « Solde Résiduel Non-Refinancé »).

A ce titre, le 5 décembre 2025, la Société a annoncé entamer des discussions avec les porteurs d'Obligations.

L'assemblée générale des porteurs d'Obligations réunie le 2 février 2026 a approuvé l'ensemble des modifications proposées des modalités des Obligations par une très large majorité. L'aménagement prévoit notamment un remboursement partiel de 75 000 euros par Obligation (soit un montant global d’environ 43 millions d’euros - le « Remboursement Partiel »), réduisant le montant nominal unitaire de chaque Obligation de 100 000 euros à 28 000 euros ; la Date d’Echéance du Solde Résiduel Non-Refinancé (16,1 millions d’euros) est quant à lui reporté au 19 août 2032.

Le 13 février 2026 en fin d’après-midi, soit quatre jours ouvrés avant la Date d’Echéance, le pool bancaire a informé la Société de son refus de donner suite à l’avis de tirage qui lui avait été adressé par la Société dans le cadre du Refinancement, alléguant qu’il pouvait se prévaloir d’un manquement de la Société à une obligation d’information prévue dans le contrat de crédit. La Société conteste fermement cette analyse juridique du contrat et réserve l’intégralité de ses droits à cet égard.

En conséquence directe de ce refus inattendu de la part du pool bancaire, la Société se trouve dans l'impossibilité, à date, de faire face au Remboursement Partiel à la Date d’Echéance.

Face à cette situation, la Société envisage de demander un report d’exigibilité du Remboursement Partiel auprès des porteurs d’Obligations. La Société examine également la possibilité de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce.

Le Conseil d’administration et la Direction générale sont pleinement mobilisés afin de sécuriser une solution conforme aux intérêts de la Société, de ses salariés, partenaires et investisseurs ; la Société s'engage à informer le marché de toute évolution significative de cette situation dans les meilleurs délais.





