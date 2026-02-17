COMMUNIQUE DE PRESSE: Nacon prend acte du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, la société Bigben Interactive, et annonce en évaluer attentivement les conséquences sur ses propres activités.

Communiqué de presse

Lesquin, 17 février 2026, à 20h30





Nacon (la « Société ») prend acte du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, la société Bigben Interactive, et annonce en évaluer attentivement les conséquences sur ses propres activités.





La Société prend acte du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, la société Bigben Interactive (« BBI ») qui détient à ce jour 56,72% du capital social et 65,79% des droits de vote de la Société.

BBI a en effet annoncé ce jour qu’en raison du refus inattendu de son pool bancaire de donner suite à l’avis de tirage qui lui a été adressé dans le cadre du remboursement partiel de 43 millions d’euros auprès des porteurs d’obligations émises par BBI, cette dernière se trouvait dans l’impossibilité, à date, de procéder à un tel remboursement partiel prévu initialement le 19 février 2026 ; au regard de cette situation, BBI indique examiner notamment la possibilité de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce.

Au regard de ce qui précède, la Société annonce étudier avec la plus grande attention les conséquences d’une telle situation sur ses propres activités et les financements qui y sont associés. La Société informera le marché de toute évolution significative de cette situation dans les meilleurs délais.





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01









