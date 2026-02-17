L’industrie du café connaît déjà les 100 meilleurs cafés du monde

Onyx Coffee Lab (États-Unis) arrive en tête de liste des meilleurs cafés du monde.

Les États-Unis sont en tête avec 9 cafés, suivis par l’Australie (7), le Pérou (5), l’Espagne, le Honduras et Taïwan (4 chacun).

« En fin de compte, nous suivons les tendances mondiales. La culture du café en établissement continue de croître, et ce classement vise à donner une plus grande visibilité aux cafés du monde entier. Tout au long de l'année, nous dévoilerons également les listes continentales qui reflètent cette expansion », explique Cesar Ramirez, PDG de The World 100 Best Coffee Shops .

« En fin de compte, nous suivons les tendances mondiales. La culture du café en établissement continue de croître, et ce classement vise à donner une plus grande visibilité aux cafés du monde entier. Tout au long de l’année, nous dévoilerons également les listes continentales qui reflètent cette expansion », explique Cesar Ramirez, PDG de The World 100 Best Coffee Shops .

ONYX COFFEE LAB (USA), MEILLEUR CAFÉ DU MONDE

Onyx Coffee Lab, basé en Arkansas (États-Unis), a été reconnu comme le meilleur café du monde de cette édition, grâce à son engagement envers le café de spécialité, l’innovation technique et son lien fort avec la communauté du café. Guidé par la devise « Never Settle for Good Enough », (Ne jamais se contenter du minimum) le café applique cette philosophie à tout le processus : sourcing direct des cafés, contrôle rigoureux de la torréfaction, utilisation d’énergie solaire et formation continue des baristas et partenaires.

Le podium est complété par Tim Wendelboe (Oslo, Norvège), une référence mondiale dans le domaine du café de spécialité, dirigé par le barista et torréfacteur primé du même nom, et Alquimia Coffee (Santa Ana, El Salvador), une micro-torréfaction travaillant directement à la source et promouvant le café salvadorien à travers une proposition contemporaine profondément enracinée dans son territoire.

« The World’s 100 Best Coffee Shops est la référence mondiale célébrant les cafés qui façonnent l’avenir du café. DaVinci Gourmet est fier d’être le sponsor principal mondial de cette initiative », a déclaré Eloise Dubuisson, directrice générale des marques de restauration chez Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa. « Nous félicitons tous les 100 cafés classés pour leur savoir-faire créatif, leur esprit d’innovation et leur influence significative sur le paysage mondial du café. »

UN PROCESSUS D’ÉVALUATION MONDIAL

Le classement est établi grâce à un système mixte combinant l’évaluation de plus de 800 juges professionnels provenant de tous les continents et le vote du public, qui a dépassé 350 000 votes pour cette édition. Au total, plus de 15 000 cafés dans le monde ont été analysés.

Le jury international comprend des personnalités de premier plan telles que Kat Melheim (Amérique du Nord), Pack Katisomsakul (Asie du Sud-Est), Michalis Dimitrakopoulos (Europe), Darveris Rivas (Amérique du Sud), Tanty Hartono (Asie), Jolie Marlene (Afrique), Jack Simpson (Océanie), Dara Santana (Europe), Mariam Erin (Asie-Moyen-Orient) et Sunghee Tark (Asie).

Les critères d’évaluation comprenaient :

Qualité du café

Compétence et expérience du barista

Service client

Capacité d’innovation

Design et ambiance du lieu

Pratiques durables

Qualité de la nourriture et des pâtisseries

Cohérence du service

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE CAFÉ

THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS vise à mettre en avant des établissements qui offrent non seulement un café exceptionnel, mais créent également des expériences uniques autour de cette boisson. Le classement sert de guide pour les amateurs de café et de référence pour les professionnels du secteur.

L’édition 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops est soutenue par DaVinci Gourmet en tant que sponsor mondial et sponsor principal ; Slayer, Markibar, Cropster et CoffeeFest Madrid en qualité de sponsors principaux ; et Fidatec et la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie (Craft Specialty Coffees) en tant que sponsors. Leur engagement renforce la projection internationale de cette initiative et consolide la reconnaissance du café en tant que moteur culturel et gastronomique.

