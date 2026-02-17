תעשיית הקפה כבר מכירה את מאה בתי הקפה הטובים בעולם





Onyx Coffee Lab ( ארה " ב ) מוביל את הרשימה כבית הקפה הטוב בעולם .

ארצות הברית מובילה עם 9 בתי קפה , אחריה אוסטרליה (7), פרו (5), וספרד , הונדורס וטייוואן (4 כל אחת )

ראו את הרשימה המלאה https://theworlds100bestcoffeeshops.com

מדריד,

המהדורה השנייה של רשימת 100 בתי הקפה הטובים בעולם - THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS הוצגה היום במסגרת אירועי CoffeeFest Madrid 2026. רשימה סופית זו של בתי הקפה המיוחדים הטובים בעולם היא הדירוג העולמי הראשון המוקדש להכרה במצוינות בקפה והפך לאחד מאירועי השיא המצופים ביותר בפסטיבל.

פרסום הרשימה מאשר את הופעתן של בירות גלובליות חדשות לקפה איכותי, כמו גם את התגבשותה של קהילת קפה בינלאומית מגוונת, מקצועית וחדשנית יותר ויותר. ארצות הברית מובילה את הדירוג עם 9 בתי קפה נבחרים, אחריה אוסטרליה (7), פרו (5), וספרד, הונדורס וטייוואן עם 4 כל אחת.

"בסופו של דבר, אנחנו מאמצים מגמות גלובליות. תרבות בתי הקפה ממשיכה לצמוח, ודירוג זה נועד להעניק נראות רבה יותר לבתי קפה נוספים ברחבי העולם. במהלך השנה נחשוף גם את הרשימות היבשתיות המשקפות את ההתרחבות הזו", אומר סזאר רמירז (Cesar Ramirez), מנכ"ל The World 100 Best Coffee Shops.

ONYX COFFEE LAB (ארה"ב), בית הקפה הטוב בעולם

מעבדת הקפה אוניקס (Onyx Coffee Lab), שבסיסה בארקנסו (ארה"ב), הוכרה כבית הקפה הטוב בעולם במהדורה זו הודות למחויבותה לקפה מיוחד, חדשנות טכנולוגית וקשר חזק עם קהילת הקפה. פילוסופיה זו, המונחית על ידי המוטו "לעולם אל תתפשרו על טוב מספיק", מעצבת את כל התהליך, החל ממילוי קפה במקור ועד לבקרת קלייה קפדנית, שימוש באנרגיה סולארית ומחויבות חזקה להכשרה מתמשכת של בריסטות ושותפים.

את הפודיום משלימים טים ונדלבו Tim Wendelboe (אוסלו, נורבגיה), חברת קפה מיוחדת עולמית בראשות הבריסטה והקלייה עטור הפרסים בעל אותו שם, וקפה אלקימיה Alquimia Coffee (סנטה אנה, אל סלבדור), בית קלייה קטן הפועל ישירות במקור ומקדם קפה סלבדורי באמצעות הצעה עכשווית המושרשת עמוק בטריטוריה שלה.

"100 בתי הקפה הטובים בעולם הוא אמת המידה העולמית החוגגת את בתי הקפה המעצבים את עתיד הקפה, ו-DaVinci Gourmet גאה לעמוד לצידה כנותנת החסות העולמית", אמרה אלויז דובויסון (Eloise Dubuisson), מנכ"לית מותגי שירותי מזון, קרי אסיה פסיפיק, המזרח התיכון ואפריקה. "אנו מברכים את כל 100 בתי הקפה המדורגים, אשר זכו להוקרה על אומנותם היצירתית, רוחם החדשנית והשפעתם המשמעותית על נוף הקפה העולמי".

תהליך הערכה גלובלי

הדירוג התבצע באמצעות מערכת מעורבת המשלבת הערכה של יותר מ-800 שופטים מקצועיים מכל היבשות עם הצבעת ציבור, אשר עברה את 350,000 הצבעות במהדורה זו. בסך הכל הוערכו יותר מ-15,000 בתי קפה ברחבי העולם.

חברי חבר השופטים הבינלאומי כללו דמויות מובילות כמו קאט מלהיים (צפון אמריקה), פאק קטיסומסקול (דרום מזרח אסיה), מיכאליס דימיטראקופולוס (אירופה), דארבריס ריבאס (דרום אמריקה), טנטי הרטונו (אסיה), ג'ולי מרלן (אפריקה), ג'ק סימפסון (אוקיאניה), דארה סנטנה (אירופה), מרים ארין (אסיה-המזרח התיכון) וסונגי טארק (אסיה).

הקריטריונים להערכה שהוחלו היו:

איכות הקפה

ניסיון וטכניקת הבריסטה

שירות לקוחות

יכולת החדשנות

עיצוב חלל ואווירה

שיטות קיימות

איכות המזון והמאפים

עקביות השירות

הכרה במצוינות בקפה

רשימת 100 בתי הקפה הטובים בעולם שואפת להדגיש חללים המגישים לא רק קפה יוצא דופן, אלא גם יוצרים חוויות ייחודיות סביב משקה זה. הרשימה אינה רק מדריך לחובבי קפה, אלא גם אמת מידה לתעשייה ולאנשי המקצוע שלה.

מהדורת 2026 של 100 בתי הקפה הטובים בעולם נתמכת על ידי DaVinci Gourmet כנותן החסות הגלובלי והראשי; Slayer, Markibar, Cropster ו- CoffeeFest Madrid Madrid כנותני החסות העיקריים; ו-Fidatec והפדרציה הלאומית של מגדלי הקפה של קולומביה (Craft Specialty Coffees) כנותני החסות. מחויבותם מחזקת את הפוטנציאל הבינלאומי של יוזמה זו ומחזקת את ההכרה בקפה כגורם תרבותי וגסטרונומי.

Neodrinks

Neodrinks היא פלטפורמה המתמחה בהפעלת טרנדים במגזרי האירוח והקמעונאות. היא מניעה ומקדמת יוזמות כמו THE DRINKS SHOW, שבוע הקוקטיילים של מדריד, ברים מובילים של קוקטיילים ו-CoffeeFest, והיא המארגנת הרשמית של אליפות Specialty Coffee Association - איגוד הקפה המיוחד (SCA) בספרד.

