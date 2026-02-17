커피 업계가 주목하는 세계 100대 커피숍

Onyx Coffee Lab( 미국 ) , 세계 최고 커피숍으로 선정

9개 커피숍 선정된 미국이 랭킹 선두, 뒤이어 호주(7개), 페루(5개), 스페인, 온두라스, 대만(4개) 순

마드리드, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 커피페스트 마드리드 2026( CoffeeFest Madrid 2026 )에서 세계 100대 커피숍(THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS) 두 번째 에디션이 발표되었다. 세계 최고의 스페셜티 커피숍을 엄선한 이 리스트는 우수한 커피를 전문적으로 인정하는 최초의 글로벌 랭킹으로, 리스트 발표는 이번 축제에서 가장 기대를 받는 행사였다.

이 리스트 발행은 수준 높은 커피를 판매하는 글로벌 도시들의 출현과 점점 다양해지고 전문성과 혁신성을 두루 갖춘 국제 커피 커뮤니티의 통합을 보여준다. 미국이 총 9개 커피숍 선정으로 랭킹 선두에 올랐고 그 뒤를 호주(7개), 페루(5개), 스페인, 온두라스, 대만(4개)이 따랐다.

The World 100 Best Coffee Shops 의 CEO Cesar Ramirez는 “우리는 계속 글로벌 트렌드를 받아들이고 있다. 커피숍 문화는 꾸준히 성장하고 있으며, 이 랭킹은 전 세계 커피숍을 좀 더 주목하는 데 목적을 둔다. 올해 우리는 이러한 성장을 반영하여 대륙별 리스트도 공개할 계획이다”라고 말했다.

ONYX COFFEE LAB(미국), 세계 최고의 커피숍

아칸소주(미국)에 있는 Onyx Coffee Lab이 스페셜티 커피 전문성, 기술적 혁신, 커피 커뮤니티와의 강력한 유대감 등으로 이번 에디션에서 세계 최고의 커피숍으로 선정되었다. “절대 적당히 안주하지 않는다”라는 철학에 따라, 원산지에서 커피를 수급하고 로스팅을 엄격히 통제하는 것을 포함해 모든 공정을 진행하며, 태양 에너지를 사용하고, 바리스타와 파트너를 위한 꾸준한 훈련에 투자하고 있다.

아울러 포디움을 장식한 Tim Wendelboe(노르웨이 오슬로)는 수상 실적을 보유한 동명의 바리스타이자 로스터가 이끌며 스페셜티 커피 업계의 글로벌 기준이 된 커피숍이다. Alquimia Coffee(엘살바도르 산타아나)는 원산지에서 직접 운영하는 소규모 로스터리로, 지역에 깊이 뿌리를 내려 엘살바도르 커피를 알리고 있다.

Kerry 아시아태평양 중동&아프리카 사업부의 푸드 서비스 브랜드를 총괄하는 Eloise Dubuisson은 “세계 100대 커피숍은 커피의 미래를 만들어가는 카페들을 소개하는 글로벌 벤치마크이며, DaVinci Gourmet 는 글로벌 타이틀 스폰서로 함께할 수 있어 자랑스럽다. 창의적인 장인 정신, 혁신 정신, 글로벌 커피 지형에 미친 유의미한 영향력 등을 인정받은 100대 커피숍에 축하를 전한다”라고 말했다.

글로벌 평가 과정

이 랭킹은 모든 대륙에서 활동하는 800여 명의 전문 심사위원진 평가와 대중 투표를 결합한 혼합 시스템을 통해 산출된다. 대중 투표의 경우 이번 에디션에서 35만 표가 넘는 표가 집계되었다. 모두 합쳐 전 세계 1만 5,000여 개의 커피숍이 분석되었다.

국제 심사위원진으로는 Kat Melheim(북미), Pack Katisomsakul(동남아), Michalis Dimitrakopoulos(유럽), Darveris Rivas(남아메리카), Tanty Hartono(아시아), Jolie Marlene(아프리카), Jack Simpson(오세아니아), Dara Santana(유럽), Mariam Erin(아시아-중동), Sunghee Tark(아시아)가 참여했다.

평가 기준은 다음과 같다.

커피 품질

바리스타 전문성과 기술

고객 서비스

혁신 역량

공간 디자인과 분위기

지속가능성 실천

음식과 페이스트리 품질

서비스 일관성

우수한 커피를 인정하다

세계 100대 커피숍 리스트는 우수한 커피를 소개하는 동시에 커피라는 음료를 중심으로 고유한 경험을 창조하는 공간을 만드는 데 목적이 있다. 이 리스트는 커피 애호가들을 위한 가이드일 뿐 아니라 업계 및 전문가들을 위한 벤치마크가 되어준다.

세계 100대 커피숍 2026 에디션은 글로벌 타이틀 스폰서인 DaVinci Gourmet, 메인 스폰서인 Slayer, Markibar, Cropster, CoffeeFest Madrid, 스폰서인 Fidatec과 National Federation of Coffee Growers of Colombia(Craft Specialty Coffees)의 후원을 받는다. 이 기업들의 헌신은 이 프로젝트의 국제적인 위상을 강화해주고, 커피가 문화와 미식을 발전시키는 동력이라는 인식을 공고히 한다.

Neodrinks 소개

Neodrinks 는 호스피탈리티 및 리테일 분야의 트렌드를 활성화하는 주력하는 플랫폼이다. THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars, CoffeeFest 등 주요 이니셔티브를 이끌고 있으며, 스페인에서 스페셜티 커피 협회(SCA)의 공식 챔피언십을 주관하고 있다.

