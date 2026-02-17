A indústria do Café Conhece Agora as 100 Melhores Cafeterias do Mundo

O Onyx Coffee Lab (EUA) lidera a lista como a melhor cafeteria do mundo.

Os Estados Unidos lideram com 9 cafeterias, seguidos pela Austrália (7), Peru (5) e Espanha, Honduras e Taiwan (4 cada).

Veja a lista completa em https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

MADRI, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A segunda edição do THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS foi divulgada hoje durante CoffeeFest Madrid 2026. Esta lista definitiva das melhores cafeterias especiais do mundo é o primeiro ranking global dedicado a reconhecer a excelência no café e se tornou um dos destaques mais esperados do festival.

A publicação da lista confirma o surgimento de novas capitais globais de cafés de qualidade, bem como a consolidação de uma comunidade internacional de cafés cada vez mais diversificada, profissional e inovadora. Os Estados Unidos lideram o ranking com 9 cafeterias selecionadas, seguidos pela Austrália (7), Peru (5) e Espanha, Honduras e Taiwan com 4 cada.

“Estamos abraçando as tendências globais. A cultura das cafeterias continua a crescer, e esse ranking visa dar maior visibilidade a mais cafeterias em todo o mundo. Ao longo do ano, também divulgaremos as listas continentais que refletem essa expansão”, diz Cesar Ramirez, CEO do The World 100 Best Coffee Shops.

ONYX COFFEE LAB (EUA), A MELHOR CAFETERIA DO MUNDO

O Onyx Coffee Lab, com sede em Arkansas (EUA), foi reconhecido como a melhor cafeteria do mundo nesta edição, graças ao seu compromisso com o café especial, inovação técnica e forte conexão com a comunidade cafeeira. Guiada pelo lema “Never Settle for Good Enough” (O Bom Nunca É Suficiente) que molda todo o processo, desde o fornecimento de cafés na origem até o rigoroso controle de torrefação, o uso de energia solar e um forte compromisso com o treinamento contínuo de baristas e parceiros.

O pódio é completado por Tim Wendelboe (Oslo, Noruega), referência global em cafés especiais liderada pelo premiado barista e torrefador de mesmo nome, e Alquimia Coffee (Santa Ana, El Salvador), uma microtorrefação que trabalha diretamente na origem e promove o café salvadorenho através de uma proposta contemporânea profundamente enraizada no seu território.

“The World’s 100 Best Coffee Shops é a referência global que celebra as cafeterias que moldam o futuro do café, e a DaVinci Gourmet tem orgulho de estar ao lado deles como patrocinadora global”, disse Eloise Dubuisson, Gerente Geral de Marcas de Serviços Alimentares da Kerry Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. "Parabenizamos todas as 100 cafeterias classificadas reconhecidas pela sua arte criativa, espírito inovador e influência significativa no panorama global do café."

UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO GLOBAL

O ranking é criado em um sistema misto que combina a avaliação de mais de 800 julgadores profissionais de todos os continentes com a votação do público, que ultrapassou 350 mil votos nesta edição. No total, foram analisadas mais de 15.000 cafeterias em todo o mundo.

Os membros do júri internacional incluem figuras de destaque como Kat Melheim (América do Norte), Pack Katisomsakul (Sudeste Asiático), Michalis Dimitrakopoulos (Europa), Darveris Rivas (América do Sul), Tanty Hartonoo (Ásia), Jolie Marlene (África), Jack Simpson (Oceânia), Dara Santana (Europa), Mariam Erin (Ásia-Oriente Médio) e Sunghee Tark (Ásia).

Os critérios de avaliação aplicados foram:

Qualidade do café

Experiência e técnica do barista

Atendimento ao cliente

Capacidade de inovação

Design e atmosfera do espaço

Práticas de sustentabilidade

Qualidade dos alimentos e doces

Consistência do serviço

RECONHECIMENTO DA EXCELÊNCIA NO CAFÉ

THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS visa destacar espaços que além de servir café excepcional, também criam experiências únicas em torno desta bebida. Além de um guia para os amantes do café, a lista também é uma referência para a indústria e seus profissionais.

A edição de 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops é apoiada por DaVinci Gourmet como Patrocinador Global e do Título; Slayer, Markibar, Cropster e CoffeeFest Madrid como Patrocinadores Principais; e Fidatec e Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (Craft Specialty Coffees) como Patrocinadores. Seu compromisso fortalece a projeção internacional desta iniciativa e reforça o reconhecimento do café como um impulsionador cultural e gastronômico.

Sobre a Neodrinks

Neodrinks é uma plataforma especializada em ativar tendências nos setores de hospitalidade e varejo. Ela impulsiona e promove iniciativas como THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars e CoffeeFest, e é o organizadora oficial dos campeonatos da Specialty Coffee Association (SCA) na Espanha.

Para mais informações ou pedidos de entrevista:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d20ebaab-e10c-45b6-bb19-b64a905f13c4