咖啡界已揭晓 The World’s 100 Best Coffee Shops 榜单

马德里, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第二届 The World’s 100 Best Coffee Shops（全球百佳咖啡店）榜单今日在 2026 年马德里咖啡节 (CoffeeFest Madrid 2026) 上公布。 这份全球最佳精品咖啡店权威榜单，是首个致力于表彰咖啡领域卓越性的全球排名，已成为本届咖啡节最受期待的亮点之一。
该榜单的发布，印证了全球优质咖啡新兴之都的崛起，以及一个日益多元化、专业化与创新化的国际咖啡社群的进一步巩固。 美国以 9 家咖啡店入选领跑榜单，其次是澳大利亚 (7 家)、秘鲁 (5 家)，以及西班牙、洪都拉斯和中国台湾 (各 4 家)。
“归根结底，我们是在顺应全球趋势。 咖啡店文化持续发展，这个排名旨在让全球更多的咖啡店获得更高的关注度。 今年，我们还将陆续揭晓反映这一扩张趋势的各洲榜单，”The World’s 100 Best Coffee Shops 首席执行官 Cesar Ramirez 表示。
Onyx Coffee Lab（美国）荣膺全球最佳咖啡店
总部位于美国阿肯色州的 Onyx Coffee Lab 凭借其对精品咖啡的执着、技术创新以及与咖啡界的紧密联系，在本届评选中被评为全球最佳咖啡店。 秉持“永不满足于现状” (Never Settle for Good Enough) 的座右铭，这一理念贯穿其整个流程，从源头采购咖啡生豆，到严格的烘焙控制、太阳能的利用，以及对咖啡师和合作伙伴持续培训的坚定承诺。
位列榜单第二、三位的是 Tim Wendelboe（挪威奥斯陆）——这家店由屡获殊荣的同名咖啡师和烘焙师主理，是全球精品咖啡的标杆；以及 Alquimia Coffee（萨尔瓦多圣安娜）——一家直接在咖啡产地运营的微型烘焙坊，通过植根于当地特色的现代风格推广萨尔瓦多咖啡。
餐饮服务品牌 Kerry（亚太、中东及非洲地区）总经理 Eloise Dubuisson 表示：“The World’s 100 Best Coffee Shops 是表彰那些塑造咖啡未来的咖啡馆的全球标杆，DaVinci Gourmet 很荣幸作为全球冠名赞助商与其并肩。 我们向所有入选的百家咖啡店表示祝贺，表彰他们富有创意的技艺、创新精神以及对全球咖啡版图产生的深远影响。”
全球评选过程
该排名采用混合机制产生，综合了来自各大洲 800 余名专业评审 的评估与 公众投票，本届公众投票数超过 35 万票。 总计对全球超过 15,000 家咖啡店进行了分析。
国际评审团成员包括 Kat Melheim（北美）、Pack Katisomsakul（东南亚）、Michalis Dimitrakopoulos（欧洲）、Darveris Rivas（南美）、Tanty Hartono（亚洲）、Jolie Marlene（非洲）、Jack Simpson（大洋洲）、Dara Santana（欧洲）、Mariam Erin（亚洲-中东）及 Sunghee Tark（亚洲）等领军人物。
评审标准如下：
- 咖啡品质
- 咖啡师经验与技艺
- 客户服务
- 创新能力
- 空间设计与氛围
- 可持续实践
- 食品与糕点品质
- 服务一致性
表彰咖啡领域卓越表现
The World’s 100 Best Coffee Shops 旨在表彰那些不仅提供卓越咖啡，还能围绕这一饮品创造独特体验的空间。 该榜单不仅是咖啡爱好者的指南，也是行业及其专业人士的标杆。
2026 年度 The World’s 100 Best Coffee Shops 榜单由 DaVinci Gourmet 担任全球及冠名赞助商；Slayer、Markibar、Cropster 及 CoffeeFest Madrid 担任主要赞助商；Fidatec 及 National Federation of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) 担任赞助商。 以上机构的支持强化了该活动的国际影响力，并巩固了咖啡作为文化与美食发展驱动力的地位。
关于 Neodrinks
Neodrinks 是一家专注于引领酒店餐饮及零售行业潮流趋势的平台。 它推动并推广了诸如 THE DRINKS SHOW、Madrid Cocktail Week、Top Cocktail Bars 和 CoffeeFest 等活动，并且是精品咖啡协会 (SCA) 西班牙锦标赛的官方组织者。
