咖啡界已揭晓 The World’s 100 Best Coffee Shops 榜单

Onyx Coffee Lab （美国）荣登榜首，成为全球最佳咖啡店。

美国以 9 家咖啡店入选领跑，其次是澳大利亚 (7 家)、秘鲁 (5 家)，以及西班牙、洪都拉斯和中国台湾 (各 4 家) 。

查看完整榜单： https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

马德里, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第二届 The World’s 100 Best Coffee Shops（全球百佳咖啡店）榜单今日在 2026 年马德里咖啡节 (CoffeeFest Madrid 2026) 上公布。 这份全球最佳精品咖啡店权威榜单，是首个致力于表彰咖啡领域卓越性的全球排名，已成为本届咖啡节最受期待的亮点之一。

该榜单的发布，印证了全球优质咖啡新兴之都的崛起，以及一个日益多元化、专业化与创新化的国际咖啡社群的进一步巩固。 美国以 9 家咖啡店入选领跑榜单，其次是澳大利亚 (7 家)、秘鲁 (5 家)，以及西班牙、洪都拉斯和中国台湾 (各 4 家)。

“归根结底，我们是在顺应全球趋势。 咖啡店文化持续发展，这个排名旨在让全球更多的咖啡店获得更高的关注度。 今年，我们还将陆续揭晓反映这一扩张趋势的各洲榜单，” The World’s 100 Best Coffee Shops 首席执行官 Cesar Ramirez 表示。

Onyx Coffee Lab（美国）荣膺全球最佳咖啡店

总部位于美国阿肯色州的 Onyx Coffee Lab 凭借其对精品咖啡的执着、技术创新以及与咖啡界的紧密联系，在本届评选中被评为全球最佳咖啡店。 秉持“永不满足于现状” (Never Settle for Good Enough) 的座右铭，这一理念贯穿其整个流程，从源头采购咖啡生豆，到严格的烘焙控制、太阳能的利用，以及对咖啡师和合作伙伴持续培训的坚定承诺。

位列榜单第二、三位的是 Tim Wendelboe（挪威奥斯陆）——这家店由屡获殊荣的同名咖啡师和烘焙师主理，是全球精品咖啡的标杆；以及 Alquimia Coffee（萨尔瓦多圣安娜）——一家直接在咖啡产地运营的微型烘焙坊，通过植根于当地特色的现代风格推广萨尔瓦多咖啡。

餐饮服务品牌 Kerry（亚太、中东及非洲地区）总经理 Eloise Dubuisson 表示：“The World’s 100 Best Coffee Shops 是表彰那些塑造咖啡未来的咖啡馆的全球标杆， DaVinci Gourmet 很荣幸作为全球冠名赞助商与其并肩。 我们向所有入选的百家咖啡店表示祝贺，表彰他们富有创意的技艺、创新精神以及对全球咖啡版图产生的深远影响。”

全球评选过程

该排名采用混合机制产生，综合了来自各大洲 800 余名专业评审 的评估与 公众投票，本届公众投票数超过 35 万票。 总计对全球超过 15,000 家咖啡店进行了分析。

国际评审团成员包括 Kat Melheim（北美）、Pack Katisomsakul（东南亚）、Michalis Dimitrakopoulos（欧洲）、Darveris Rivas（南美）、Tanty Hartono（亚洲）、Jolie Marlene（非洲）、Jack Simpson（大洋洲）、Dara Santana（欧洲）、Mariam Erin（亚洲-中东）及 Sunghee Tark（亚洲）等领军人物。

评审标准如下：

咖啡品质

咖啡师经验与技艺

客户服务

创新能力

空间设计与氛围

可持续实践

食品与糕点品质

服务一致性

表彰咖啡领域卓越表现

The World’s 100 Best Coffee Shops 旨在表彰那些不仅提供卓越咖啡，还能围绕这一饮品创造独特体验的空间。 该榜单不仅是咖啡爱好者的指南，也是行业及其专业人士的标杆。

2026 年度 The World’s 100 Best Coffee Shops 榜单由 DaVinci Gourmet 担任全球及冠名赞助商；Slayer、Markibar、Cropster 及 CoffeeFest Madrid 担任主要赞助商；Fidatec 及 National Federation of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) 担任赞助商。 以上机构的支持强化了该活动的国际影响力，并巩固了咖啡作为文化与美食发展驱动力的地位。

关于 Neodrinks

Neodrinks 是一家专注于引领酒店餐饮及零售行业潮流趋势的平台。 它推动并推广了诸如 THE DRINKS SHOW、Madrid Cocktail Week、Top Cocktail Bars 和 CoffeeFest 等活动，并且是精品咖啡协会 (SCA) 西班牙锦标赛的官方组织者。

如需了解更多信息或采访申请，请联系：

Be Cooltural

prensa@becooltural.com