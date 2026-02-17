咖啡業界對 The World’s 100 Best Coffee Shops 這份名單絕不陌生

Onyx Coffee Lab（美國）榮登榜首，成為全球最佳咖啡室。

入選咖啡室數量方面，美國以 9 間領先在前，澳洲有 7 間緊隨其後，秘魯有 5 間，西班牙、洪都拉斯和台灣則各有 4 間。

查看完整名單： https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

馬德里, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第二屆 THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS（全球百大咖啡室） 名單，今日在 CoffeeFest Madrid 2026 (2026 年馬德里咖啡節) 活動中隆重揭曉。此榜為全球首創，專為嘉許咖啡業界卓越成就而設，堪稱精品咖啡室的權威指南。如今已是這場盛會中最萬眾矚目的焦點所在。

名單揭曉不僅見證新晉世界級咖啡之都的鋒芒初露，更展現多元包容、技藝精湛且屢屢創新的國際咖啡社群，正日益凝聚壯大。從入選數量來看，美國以 9 間咖啡室榮膺榜首，澳洲以 7 間居次，秘魯有 5 間，而西班牙、洪都拉斯及台灣則各有 4 間上榜。

The World’s 100 Best Coffee Shops 行政總裁 Cesar Ramirez 表示：「歸根究底，我們正緊貼全球的發展潮流。咖啡室文化蓬勃發展，此名單應運而生，希望讓世界各地更多出色的咖啡室走進大眾視野。今年之內，我們還將會按各大洲逐一公佈名單，以體現這種全球擴張的趨勢。」

ONYX COFFEE LAB（美國）榮膺全球最佳咖啡室

來自美國阿肯色州的 Onyx Coffee Lab，憑著其對精品咖啡的執着、持續的技術革新，以及與咖啡社群的強大聯繫，成功當選本屆全球最佳咖啡室。他們秉持「臻於至善，永不止息」(Never Settle for Good Enough) 的信念，將這份堅持貫穿於每個環節：從產地源頭採購生豆、嚴謹控制烘焙曲線、運用太陽能，以至為咖啡師及合作夥伴提供持續培訓。

亞軍及季軍同樣光芒四射：挪威奧斯陸的 Tim Wendelboe，其由獲獎無數的咖啡師及烘焙師親自掌舵，是享譽全球的精品咖啡殿堂；薩爾瓦多聖安娜的 Alquimia Coffee，則是紮根於產地的微型烘焙坊，其以當代視角發揮本土風情，為薩爾瓦多咖啡注入全新活力。

Kerry 亞太、中東及非洲地區餐飲服務品牌總經理 Eloise Dubuisson 表示：「The World’s 100 Best Coffee Shops 作為全球業界權威，旨在表彰引領咖啡未來潮流的頂尖咖啡室。 DaVinci Gourmet 很榮幸能成為這項盛事的全球首席合作夥伴，與之同行。我們衷心祝賀所有入選的 100 間咖啡室，表揚其以非凡創意匠心、勇於創新的精神，為全球咖啡版圖帶來重大影響。」

全球評選程序

排名採用專業評審與公眾投票結合的機制，匯集全球各大洲超過 800 位專業評審的意見，並收到超過 350,000 張公眾投票。今屆評選總共對全球超過 15,000 間咖啡室進行了分析。

國際評審團成員包括來自各地的領軍人物，例如 Kat Melheim（北美）、Pack Katisomsakul（東南亞）、Michalis Dimitrakopoulos（歐洲）、Darveris Rivas（南美）、Tanty Hartono（亞洲）、Jolie Marlene（非洲）、Jack Simpson（大洋洲）、Dara Santana（歐洲）、Mariam Erin（亞洲-中東）及 Sunghee Tark（亞洲）。

評估準則為：

咖啡質素

咖啡師的經驗與技術

客戶服務

創新能力

空間設計與氣氛

可持續發展實踐

食物與糕點質素

服務一致性

嘉許咖啡業界的卓越成就

THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS 旨在發掘那些不僅能沖出絕妙風味，更能圍繞以這杯飲品創造出獨特體驗的咖啡空間。這份名單不僅是咖啡愛好者的尋寶地圖，更是業界人士及從業人員的權威參考。

2026 年度 The World’s 100 Best Coffee Shops 由 DaVinci Gourmet 傾力支持，擔任全球及冠名贊助商；由 Slayer、Markibar、Cropster 及 CoffeeFest Madrid擔當主要贊助商；而 Fidatec 及 National Federation of Coffee Growers of Colombia（哥倫比亞國家咖啡生產者協會，手工精品咖啡）則擔任贊助商。一眾贊助商的鼎力支持，令這項盛事綻放出耀眼的國際光芒，亦加強宣揚咖啡推動文化與美食發展的潛力。

關於 Neodrinks

Neodrinks 是專門推動餐飲及零售業潮流趨勢的平台， 該平台策劃並推動多項業界盛事，包括 THE DRINKS SHOW（飲品展）、Madrid Cocktail Week（馬德里雞尾酒週）、Top Cocktail Bars（頂級雞尾酒吧）及 CoffeeFest（咖啡節），同時也是 Specialty Coffee Association (SCA，精品咖啡協會) 西班牙官方賽事的指定主辦單位。

如欲查詢詳情或安排採訪，請聯絡：

Be Cooltural

prensa@becooltural.com