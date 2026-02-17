TFI International annonce la retraite à venir de l’administrateur André Bérard

MONTRÉAL, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite à venir de l’administrateur indépendant André Bérard, après 23 années au sein du conseil d’administration de la Société. M. Bérard a quitté ses fonctions d’administrateur principal, mais demeurera membre du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée annuelle de la Société, qui se tiendra le 27 avril 2026.

« Depuis plus de vingt ans, André a joué un rôle déterminant dans le succès de TFI International en contribuant à orienter notre stratégie au cours d’une période marquée par une croissance exceptionnelle et une création importante de valeur pour les actionnaires », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « La sagesse, la perspicacité et le dévouement de longue date d’André ont été extrêmement précieux, et nous lui souhaitons le meilleur dans cette retraite à venir et pleinement méritée. »

TFI a également annoncé aujourd’hui que Diane Giard, actuellement membre du conseil d’administration, deviendra la nouvelle administratrice principale de la Société. Mme Giard est administratrice indépendante de la Société depuis 2018 et a siégé au comité d’audit. Elle a été auparavant vice‑présidente exécutive de la Banque Nationale du Canada et vice‑présidente principale de la Banque Scotia. Mme Giard siège au conseil d’administration de Bombardier Inc., a été classée parmi les 25 personnalités les plus influentes du secteur financier québécois à sept reprises et a été nommée parmi les femmes les plus influentes au Canada par le Women’s Executive Network en 2014 et 2015.

« Diane est le choix idéal pour assumer le rôle d’administratrice principale, compte tenu de ses nombreuses années d’expérience au sein de notre conseil d’administration ainsi que des conseils et perspectives précieux qu’elle apporte à nos décisions stratégiques chaque année », a poursuivi Alain Bédard. « Je suis ravi qu’elle ait accepté d’occuper ce poste clé et je suis convaincu qu’à titre d’administratrice principale, Diane jouera un rôle encore plus important dans la réalisation de notre engagement commun envers la création continue de valeur pour les actionnaires. »

