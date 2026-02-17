TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025

Le bénéfice opérationnel du quatrième trimestre de 127,2 M$ se compare à celui de 160,2 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 71,7 M$ se compare à celui du quatrième trimestre de 2024 de 88,1 M$, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 89,5 M$ se compare à celui de 101,8 M$ au quatrième trimestre de 2024.

Au quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA dilué ») s’est établi à 0,87 $ comparativement à 1,03 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 1,09 $ se compare à 1,19 $ au quatrième trimestre de 2024.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont atteint 282,2 M$ au quatrième trimestre, par rapport à 262,4 M$ au quatrième trimestre de 2024, et les flux de trésorerie disponibles 1 de 258,9 M$ se comparent à 207,5 M$ au quatrième trimestre de 2024.

Le Conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,47 $, soit une augmentation de 4 %.





MONTRÉAL, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« Nous avons terminé 2025 sur une note favorable, ce qui nous a permis d’avoir de solides flux de trésorerie disponibles, qui ont dépassé 10 $ par action pour l’année, grâce à l’accent mis par toute notre équipe sur le service à la clientèle et l’efficacité opérationnelle », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Alors que nous nous préparons à renforcer les principes fondamentaux du transport de marchandises, nous avons pu améliorer notre ratio d’exploitation pour le transport de lots brisés aux États-Unis, qui est un domaine d’intérêt continu. Nous tirons également parti d’occasions de croissance attrayantes aujourd’hui qui tireront davantage parti de notre infrastructure et de nos capacités uniques. Le résultat final de notre bonne exécution était évident au quatrième trimestre, avec un flux de trésorerie disponible d’environ 25 % supérieur à celui de la période de l’année précédente, ce qui a renforcé notre solide bilan et soutenu l’allocation stratégique de capitaux aux investissements de croissance interne et aux fusions et acquisitions intéressantes. Fait important, nous avons également été en mesure de remettre un important capital aux actionnaires, d’augmenter notre dividende au quatrième trimestre et de racheter plus de 200 M$ d’actions ordinaires au cours de l’année, des éléments clés de notre approche continue visant à créer de la valeur pour les actionnaires à long terme. »

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Faits saillants financiers Trimestres clos les Exercices clos les 31 décembre 31 décembre (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2025 2024 2025 2024 Total des revenus 1 914,0 2 076,9 7 884,7 8 396,8 Revenus avant la surcharge de carburant 1 679,7 1 826,7 6 913,0 7 304,6 BAIIA ajusté1 279,6 315,3 1 170,5 1 321,0 Bénéfice opérationnel 127,2 160,2 565,3 719,0 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 282,2 262,4 977,8 1 062,7 Bénéfice net 71,7 88,1 310,6 422,5 BPA – dilué ($)

0,87 1,03 3,72 4,96 Bénéfice net ajusté1 89,5 101,8 364,9 489,5 BPA ajusté – dilué1 ($)

1,09 1,19 4,37 5,75 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 82 137 84 622 83 067 84 552 Moyenne pondérée du nombre d’actions diluées (en milliers) 82 421 85 151 83 414 85 243 Nombre d’actions en circulation – fin de la période (en milliers) 82 151 84 408 82 151 84 408 1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,91 G$ se compare à 2,08 G$ au cours de la période correspondante de l’exercice précédent tandis que les revenus avant la surcharge du carburant qui se chiffrent à 1,68 G$ se comparent à 1,83 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction des volumes causée par la baisse de la demande du marché final, compensée en partie par les contributions découlant des acquisitions d’entreprises.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 127,2 M$, comparativement à 160,2 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à la baisse des revenus découlant du ralentissement de la demande du marché au cours du trimestre, partiellement annulée par les contributions provenant des acquisitions d’entreprises de 2,8 M$.

Le bénéfice net s’est établi à 71,7 M$ comparativement à 88,1 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 0,87 $ par action diluée se compare à 1,03 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 89,5 M$, ou 1,09 $ par action diluée, comparativement à 101,8 M$, ou 1,19 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a diminué de 3 % dans le secteur du transport de lots complets, de 10 % dans le secteur des lots brisés et de 13 % dans le secteur de la logistique. Le bénéfice opérationnel a diminué de 12 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 19 % dans le secteur du transport de lots complets et de 27 % dans le secteur de la logistique.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

En 2025, le total des revenus s’est établi à 7,88 G$ par rapport à 8,40 G$ en 2024. Les revenus avant la surcharge de carburant se sont établis à 6,91 G$, comparativement à 7,30 G$ lors de l’exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à la diminution des activités existantes en raison du ralentissement de la demande du marché et est partiellement compensée par une augmentation de 386,1 M$ découlant des acquisitions d’entreprises.

Le bénéfice opérationnel a atteint 565,3 M$ comparativement à 719,0 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse est principalement attribuable au ralentissement de la demande du marché mentionné ci-dessus et à l’augmentation des charges d’amortissement, partiellement compensée par les contributions provenant des acquisitions d’entreprises.

Le bénéfice net s’est chiffré à 310,6 M$, ou 3,72 $ par action diluée, par rapport à 422,5 M$, ou 4,96 $ par action diluée, au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté dilué, mesures non conformes aux IFRS, se sont établis à 364,9 M$, ou 4,37 $ par action diluée, en hausse comparativement à 489,5 M$, ou 5,75 $ par action diluée, pour la période correspondante de l’exercice précédent.

En 2025, les revenus totaux dans le secteur du transport de lots complets ont augmenté de 5 %, en raison de l’acquisition de Daseke en 2024, et ont diminué de 12 % dans le secteur du transport de lots brisés et de 13 % dans le secteur de la logistique, par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel a diminué de 13 % dans le secteur du transport de lots complets et de 28 % dans les secteurs du transport de lots brisés et de la logistique.

RÉSULTATS SECTORIELS (en millions de dollars US) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Revenus avant la surcharge de carburant Transport de lots brisés 660,5 737,3 2 730,2 3 085,7 Transport de lots complets 674,2 693,2 2 733,4 2 551,5 Logistique 358,1 410,2 1 503,9 1 721,0 Éliminations (13,1 ) (14,1 ) (54,5 ) (53,6 ) 1 679,7 1 826,7 6 913,0 7 304,6 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Transport de lots brisés 61,5 9,3 % 70,3 9,5 % 260,0 9,5 % 361,2 11,7 % Transport de lots complets 48,2 7,1 % 59,7 8,6 % 220,1 8,1 % 252,4 9,9 % Logistique 31,3 8,7 % 42,9 10,5 % 131,3 8,7 % 182,4 10,6 % Siège social (13,8 ) (12,6 ) (46,1 ) (77,1 ) 127,2 7,6 % 160,2 8,8 % 565,3 8,2 % 719,0 9,8 % Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

En 2025, les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté pour atteindre 282,2 M$, par rapport à 262,4 M$ lors de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable à une augmentation des flux de trésorerie découlant des variations du fonds de roulement et à une diminution des impôts sur le résultat.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont diminué de 117,9 M$, principalement en raison d’une augmentation des flux de trésorerie utilisés dans les regroupements d’entreprises de 152,1 M$, compensée en partie par une augmentation du produit de la vente d’actifs détenus en vue de la vente.

Au cours du trimestre, la Société a versé 54,1 M$ aux actionnaires, dont 36,7 M$ en dividendes et 17,4 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions. De plus, la Société a ajouté 180,9 M$ à sa dette au cours du trimestre. Ces emprunts supplémentaires sont presque entièrement compensés par l’augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours du trimestre, qui s’élève à 170,3 millions de dollars.

Le 15 décembre 2025, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 janvier 2026, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport au dividende trimestriel de 0,45 $ déclaré au quatrième trimestre de 2024.

ORIENTATION

En supposant qu’il n’y ait pas de changement positif ou négatif important dans le contexte opérationnel, la Société s’attend à ce que le BPA ajusté dilué du premier trimestre de 2026 se situe entre 0,50 $ et 0,60 $. La Société prévoit des dépenses en immobilisations nettes excluant l’immobilier entre 225 M$ et 250 M$ pour l’ensemble de l’année.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises. De plus, toute faiblesse importante dans le contrôle interne en matière de présentation de l’information financière qui est relevée, ainsi que les coûts pour remédier à toute faiblesse importante et à toute autre lacune en matière de contrôle, peuvent avoir une incidence négative pour la Société et ses résultats futurs.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2025 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, la dépréciation des immobilisations incorporelles, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, les coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, la vente d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente des immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité, en millions de dollars US) 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 71,7 88,1 310,6 422,5 Charges financières, montant net 38,4 43,5 160,0 158,2 Charge d’impôt sur le résultat 17,1 28,6 94,8 138,2 Amortissement des immobilisations corporelles 85,1 90,6 350,9 332,6 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 42,9 43,5 172,8 169,5 Amortissement des immobilisations incorporelles 21,7 20,4 86,8 80,0 Restructuration liée aux acquisitions d’entreprises - - - 19,7 Perte sur la vente de terrains et bâtiments - - 0,1 - (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 2,6 0,5 (5,4 ) 0,2 BAIIA ajusté 279,6 315,3 1 170,5 1 321,0 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué :

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des immobilisations incorporelles, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, des coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente, du profit ou de la perte sur la vente d’une entreprise et les charges connexes directement attribuables à la vente de l’entreprise. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un résultat ajusté par action pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations découlant de l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 71,7 88,1 310,6 422,5 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 18,8 18,9 76,5 73,7 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles (0,6 ) 0,0 (0,5 ) (6,0 ) (Gain) perte de change, montant net (0,5 ) 0,7 0,4 3,8 Restructuration liée aux acquisitions d’entreprises - - - 19,7 (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 2,6 0,5 (5,4 ) 0,2 Incidence fiscale des ajustements (2,5 ) (6,4 ) (16,6 ) (24,3 ) Bénéfice net ajusté 89,5 101,8 364,9 489,5 Bénéfice ajusté par action – de base 1,09 1,20 4,39 5,79 Bénéfice ajusté par action – dilué 1,09 1,19 4,37 5,75 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Flux de trésorerie disponibles :

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d’immobilisations corporelles et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

Flux de trésorerie disponibles Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité, en millions de dollars US) 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 282,2 262,4 977,8 1 062,7 Additions d’immobilisations corporelles (82,8 ) (72,7 ) (273,2 ) (392,8 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 15,5 15,9 58,8 65,4 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 44,0 2,0 68,9 33,4 Flux de trésorerie disponibles 258,9 207,5 832,3 768,6



