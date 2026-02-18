Purpose Investments Inc. annonce les distributions de février 2026

TORONTO, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de février 2026  pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date d’ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 25 février 2026. La date d’ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 27 février 2026.

Fonds à capital variableSymbole boursierDistribution par action/partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNBAPLY0,1667 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNBATDY0,0650 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNBBNC0,1225 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBBND0,0866 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USDBND.U0,0960 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNBBNSY0,1000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNBBNY0,0800 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNBBRKY0,1700 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNBBTCY0,0850 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseBTCY.B0,0970 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsBTCY.U0,0815 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNBCNQY0,1400 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Catégorie d’occasions de crédit Purpose - Parts de FNBCROC0,0784$25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNBCROP0,0875 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsCROP.U0,0975 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNBDOLY0,0650 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNBENBY0,1100 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNBETHY0,0473 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseETHY.B0,0584 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsETHY.U0,0461 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNBFLX0,0461 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseFLX.B0,0551 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsFLX.U0,0385 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBIGB0,0723 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – série FNBJPYS0,1750 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNBMSFY0,1750 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNBPAYF0,1375 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNBPBD0,0590 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de dividendes de base Purpose – série FNBPDF0,1050 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNBPDIV0,0950 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNBPHR0,0720 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB  PHWPHW0,1450$25 février 20263 mars 2026Mensuel
Catégorie d’occasions de crédit Purpose – série FNBCROC0,0361$25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de dividendes international Purpose – série FNBPID0,0780 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNBPIN0,0830 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNBPINC0,0840 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu prudent Purpose – série FNBPRP0,0600 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNBPYF0,0900 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devisePYF.B0,1100 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américainsPYF.U0,1050 $¹ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNBRBCY0,0900 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNBRDE0,1100 $¹25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNBREM0,0950 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNBRPS0,0950 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNBRPU0,0940 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise²RPU.B / RPU.U0,0940 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNBSHPY0,2200 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNBSYLD0,0970 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNBTDY0,0900 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNBTY0,1000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNBYAMD0,5000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNBYAMZ0,4500 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNBYAVG0,4500 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNBYCON0,4000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNBYCST0,2000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNBYGOG0,5000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNBYMAG0,3000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNBYMET0,3500 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNBYNET0,3000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNBYNVD0,7500 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNBYPLT0,6000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNBYTSL0,6000 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNBYUNH0,1500 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
      
Fonds à capital fixeSymbole boursierDistribution par action/partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK0,1200 $¹27 février 202616 mars 2026Mensuel
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK.PR.A0,0700 $¹27 février 202616 mars 2026Mensuel
      

Distributions estimatives de février 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de février 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fondsSymbole boursierDistribution estimative par partDate d’enregistrementDate de paiementFréquence des distributions
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBMNU.U0,2841 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNBMNY0,1883 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNBPSA0,0819 $25 février 20263 mars 2026Mensuel
Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBPSU.U0,2698 $ US25 février 20263 mars 2026Mensuel
      

Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 24 février, 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 25 février, 2026.

(1)Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2)Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
  

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 30 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.


