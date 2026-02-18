Hepsor AS 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kontserni 2025. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 10,5 miljonit eurot) ja aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 35,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).

Kontserni neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,5 miljon eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot) ja kontserni 2025. aasta puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot (2024: 2,1 miljonit eurot). Aruandeaasta emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2024: 0,4 miljonit eurot).

Võrdluses eelmise aastaga mõjutas 2025. aasta kontserni müügitulu ja kasumlikkust klientidele üle antud korterite arvu vähenemine – 141 korterit (2024: 194). Kasumlikkusele avaldasid negatiivset mõju müüdud arendusprojektide madalam kasumimarginaal, mis 2025. aastal oli 16,9% (2024: 17,8%) ning turustuskulude kasv. Tururustuskulud ulatusid 2025. aastal 1,3 miljoni euroni (2024: 0,9 miljonit eurot). Kulude suurenemine tulenes eelkõige müügis olevate projektide arvu ja mahu kasvust, mis tõi kaasa aktiivsema müügi- ja turundustegevuse. Kontserni finants- ja tööjõukulud püsisid võrreldes eelmise aastaga samal tasemel.

21. novembril 2025 lõppes edukalt Hepsor AS-i võlakirjaprogrammi esimese seeria avalik pakkumine. Emissiooni esialgne maht oli 6 miljonit eurot, kuid pakkumine märgiti 1,4-kordselt üle ning tugeva investorihuvi tõttu suurendasime mahtu 8 miljoni euroni. Pakkumises osales 1 079 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,50% aastas ning esimene intressimakse tehakse 26. veebruaril 2026.

2025. aastal laiendasime kontserni arendusportfelli kolme uue kinnistuga, mille arendustegevus hõlmab mitme etapi kaupa kokku ligi 700 korteri ning umbes 2 500 m² äripinna ehitust. 2025. aasta neljandas kvartalis lisandus arendusporfelli kinnistu aadressil Manufaktuuri 3, Tallinn kuhu planeeritakse kolmes etapis rajada kokku ca 300 korterit. Detailplaneeringu alusel on kinnistul muu hulgas võimalik rajada kuni 60-korruseline kõrghoone.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

Aruandeaastal tegi kontsern 185 kodu esmamüüki võla- või asjaõiguslepingute alusel kogumahus 36,1 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda enam kui 2024. aastal (109 kodu ja 19,8 miljonit eurot). Kasvu toetasid stabiilne finantskeskkond ja stabiliseerunud intressimäärad ning positiivne majanduskasvu prognoos nii Eesti kui ka Läti keskpankade hinnangul. Lisaks jõudsid mitmed varasemalt ettevalmistusfaasis olnud projektid ehitusetappi, suurendades pakkumismahtu ning laiendades valikuvõimalusi erinevatele kliendisegmentidele.

Seisuga 31. detsember 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ja viis ehituses. Valminud projektides on rajatud kokku 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on valmis arendusprojektides  asjaõiguslepingutega müüdud 92% ehk 327 korterit. Kontserni valminud korterite jääk lõppenud aasta seisuga oli 28 korterit.

2025. aastal andsime klientidele üle 141 kodu (2024: 194 kodu), sealhulgas 22 kodu neljandas kvartalis (IV kvartal 2024: 52). Tallinnas andsime klientidele üle 91 kodu (2024: 165 kodu) ja 50 kodu (2024: 29 kodu) Riias.

Seisuga 31.12.2025 on kontsernil ehituses 428 uut kodu (31.12.2024: 192) mis on 223%  rohkem kui võrreldaval perioodil. Lätis on ehituses 227 (31.12.2024: 40) kodu ja Eestis 201 (31.12.2024: 152) kodu.

2025. aastal alustasime nelja uue arendusprojekti ehitusega. Lisaks jõudsime Manufaktuuri Vabriku arendusprojektiga ettevalmistustöödest ehituslepinguni, mille kogumaksumus on 33,3 miljonit eurot.

Riias alustasime A+ energiaklassi elamute ehitusega, kolmes erinevas arendusprojektis. Dzelzavas iela 74C aadressile rajame 103 koduga kortermaja,  aadressill Braila iela 23 arenduses on plaanis ehitada kahes etapis kokku 105 uut kodu  ja aadressil Eiženija iela 18 alustasime 54 uue kodu ehitust.

Tallinnas alustasime Manufaktuuri kvartali järgmise etapi ehitust aadressil Manufaktuuri 12, kuhu valmib käesoleva aasta lõpuks kaks kortermaja kokku 49 uue koduga.

Hepsor Kanadas

Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 31.12.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus Hepsori esimesele Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu 27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.

Tulevikuvaade

2026. aastal on kavas alustada viie uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga:

  • V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.
  • Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Päevälja 5, 7, 9.
  • Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.
  • Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, Riia kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;
  • Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.

Täispika 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.12.202531.12.2024
   
Varad  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid3 8216 249
Nõuded ja ettemaksed1 807761
Lühiajalised laenunõuded0200
Varud58 93864 141
Käibevarad kokku64 56671 351
Põhivarad  
Materiaalne põhivara260288
Immateriaalne põhivara02
Kinnisvarainvesteering11 8207 980
Finantsinvesteeringud7 8376 424
Investeeringud ühisettevõtetesse260
Pikaajalised laenunõuded6 5212 428
Muud pikaajalised nõuded805340
Põhivarad kokku27 26917 462
Varad kokku91 83588 813
Kohustised ja omakapital  
Lühiajalised kohustised  
Lühiajalised laenukohustised5 68723 336
Lühiajalised rendikohustised5052
Ettemaksed klientidelt1 544724
Võlad tarnijatele ja muud võlad6 8326 542
Lühiajalised kohustised kokku14 11330 654
Pikaajalised kohustised  
Pikaajalised laenukohustised42 06031 352
Pikaajalised rendikohustised112162
Muud pikaajalised kohustised8 4724 635
Pikaajalised kohustised kokku50 64436 149
Kohustised kokku64 75766 803
Omakapital  
Aktsiakapital3 9133 855
Ülekurss8 9178 917
Reservkapital385385
Jaotamata kasum13 8638 853
Omakapital kokku27 07822 010
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku20 85820 912
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku6 2201 098
Kohustised ja omakapital kokku91 83588 813

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes12 kuud 202512 kuud 2024IV kvartal 2025IV kvartal 2024
     
Müügitulu35 41438 3974 52610 542
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-29 778-31 635-3 832-8 011
Brutokasum5 6366 7626942 531
Turustuskulud (-)-1 334-898-658-295
Üldhalduskulud (-)-1 828-1 802-472-460
Muud äritulud1 155449841365
Muud ärikulud (-)-270-179-59-143
Ärikasum/-kahjum3 3594 3323461 998
Finantstulud712421390159
Finantskulud (-)-2 685-2 578-1 158-1 159
Kasum enne tulumaksu1 3862 175-422998
Tulumaks-347-41-64-41
Aruandeperioodi puhaskasum1 0392 134-486957
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis399423-538578
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis6401 71152379
     
Koondkasum/- kahjum    
Omanikuvahetusega seotud muutused-81-3130-389
Muutused tütarettevõtete omakapitalides24902490
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-714-1 874-180-671
Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel-302-1037327
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku-848-2 290142-1 033
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis491-50472-330
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis-1 339-1 78669-703
     
Aruandeperioodi koondkasum kokku191-156-344-76
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis889-81-466248
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-699-75121-324
     
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,100,11-0,140,15
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,100,11-0,140,15

Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja ligi 44 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 28 arendusprojekti kogupindalaga 196 650 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. 


