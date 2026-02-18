Hepsor AS 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kontserni 2025. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 10,5 miljonit eurot) ja aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 35,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).
Kontserni neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,5 miljon eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot) ja kontserni 2025. aasta puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot (2024: 2,1 miljonit eurot). Aruandeaasta emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2024: 0,4 miljonit eurot).
Võrdluses eelmise aastaga mõjutas 2025. aasta kontserni müügitulu ja kasumlikkust klientidele üle antud korterite arvu vähenemine – 141 korterit (2024: 194). Kasumlikkusele avaldasid negatiivset mõju müüdud arendusprojektide madalam kasumimarginaal, mis 2025. aastal oli 16,9% (2024: 17,8%) ning turustuskulude kasv. Tururustuskulud ulatusid 2025. aastal 1,3 miljoni euroni (2024: 0,9 miljonit eurot). Kulude suurenemine tulenes eelkõige müügis olevate projektide arvu ja mahu kasvust, mis tõi kaasa aktiivsema müügi- ja turundustegevuse. Kontserni finants- ja tööjõukulud püsisid võrreldes eelmise aastaga samal tasemel.
21. novembril 2025 lõppes edukalt Hepsor AS-i võlakirjaprogrammi esimese seeria avalik pakkumine. Emissiooni esialgne maht oli 6 miljonit eurot, kuid pakkumine märgiti 1,4-kordselt üle ning tugeva investorihuvi tõttu suurendasime mahtu 8 miljoni euroni. Pakkumises osales 1 079 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,50% aastas ning esimene intressimakse tehakse 26. veebruaril 2026.
2025. aastal laiendasime kontserni arendusportfelli kolme uue kinnistuga, mille arendustegevus hõlmab mitme etapi kaupa kokku ligi 700 korteri ning umbes 2 500 m² äripinna ehitust. 2025. aasta neljandas kvartalis lisandus arendusporfelli kinnistu aadressil Manufaktuuri 3, Tallinn kuhu planeeritakse kolmes etapis rajada kokku ca 300 korterit. Detailplaneeringu alusel on kinnistul muu hulgas võimalik rajada kuni 60-korruseline kõrghoone.
Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid
Aruandeaastal tegi kontsern 185 kodu esmamüüki võla- või asjaõiguslepingute alusel kogumahus 36,1 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda enam kui 2024. aastal (109 kodu ja 19,8 miljonit eurot). Kasvu toetasid stabiilne finantskeskkond ja stabiliseerunud intressimäärad ning positiivne majanduskasvu prognoos nii Eesti kui ka Läti keskpankade hinnangul. Lisaks jõudsid mitmed varasemalt ettevalmistusfaasis olnud projektid ehitusetappi, suurendades pakkumismahtu ning laiendades valikuvõimalusi erinevatele kliendisegmentidele.
Seisuga 31. detsember 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ja viis ehituses. Valminud projektides on rajatud kokku 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on valmis arendusprojektides asjaõiguslepingutega müüdud 92% ehk 327 korterit. Kontserni valminud korterite jääk lõppenud aasta seisuga oli 28 korterit.
2025. aastal andsime klientidele üle 141 kodu (2024: 194 kodu), sealhulgas 22 kodu neljandas kvartalis (IV kvartal 2024: 52). Tallinnas andsime klientidele üle 91 kodu (2024: 165 kodu) ja 50 kodu (2024: 29 kodu) Riias.
Seisuga 31.12.2025 on kontsernil ehituses 428 uut kodu (31.12.2024: 192) mis on 223% rohkem kui võrreldaval perioodil. Lätis on ehituses 227 (31.12.2024: 40) kodu ja Eestis 201 (31.12.2024: 152) kodu.
2025. aastal alustasime nelja uue arendusprojekti ehitusega. Lisaks jõudsime Manufaktuuri Vabriku arendusprojektiga ettevalmistustöödest ehituslepinguni, mille kogumaksumus on 33,3 miljonit eurot.
Riias alustasime A+ energiaklassi elamute ehitusega, kolmes erinevas arendusprojektis. Dzelzavas iela 74C aadressile rajame 103 koduga kortermaja, aadressill Braila iela 23 arenduses on plaanis ehitada kahes etapis kokku 105 uut kodu ja aadressil Eiženija iela 18 alustasime 54 uue kodu ehitust.
Tallinnas alustasime Manufaktuuri kvartali järgmise etapi ehitust aadressil Manufaktuuri 12, kuhu valmib käesoleva aasta lõpuks kaks kortermaja kokku 49 uue koduga.
Hepsor Kanadas
Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 31.12.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus Hepsori esimesele Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu 27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.
Tulevikuvaade
2026. aastal on kavas alustada viie uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga:
- V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.
- Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Päevälja 5, 7, 9.
- Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.
- Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, Riia kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;
- Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.
Täispika 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:
https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|tuhandetes eurodes
|31.12.2025
|31.12.2024
|Varad
|Käibevarad
|Raha ja raha ekvivalendid
|3 821
|6 249
|Nõuded ja ettemaksed
|1 807
|761
|Lühiajalised laenunõuded
|0
|200
|Varud
|58 938
|64 141
|Käibevarad kokku
|64 566
|71 351
|Põhivarad
|Materiaalne põhivara
|260
|288
|Immateriaalne põhivara
|0
|2
|Kinnisvarainvesteering
|11 820
|7 980
|Finantsinvesteeringud
|7 837
|6 424
|Investeeringud ühisettevõtetesse
|26
|0
|Pikaajalised laenunõuded
|6 521
|2 428
|Muud pikaajalised nõuded
|805
|340
|Põhivarad kokku
|27 269
|17 462
|Varad kokku
|91 835
|88 813
|Kohustised ja omakapital
|Lühiajalised kohustised
|Lühiajalised laenukohustised
|5 687
|23 336
|Lühiajalised rendikohustised
|50
|52
|Ettemaksed klientidelt
|1 544
|724
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|6 832
|6 542
|Lühiajalised kohustised kokku
|14 113
|30 654
|Pikaajalised kohustised
|Pikaajalised laenukohustised
|42 060
|31 352
|Pikaajalised rendikohustised
|112
|162
|Muud pikaajalised kohustised
|8 472
|4 635
|Pikaajalised kohustised kokku
|50 644
|36 149
|Kohustised kokku
|64 757
|66 803
|Omakapital
|Aktsiakapital
|3 913
|3 855
|Ülekurss
|8 917
|8 917
|Reservkapital
|385
|385
|Jaotamata kasum
|13 863
|8 853
|Omakapital kokku
|27 078
|22 010
|sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
|20 858
|20 912
|sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku
|6 220
|1 098
|Kohustised ja omakapital kokku
|91 835
|88 813
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
|tuhandetes eurodes
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|IV kvartal 2025
|IV kvartal 2024
|Müügitulu
|35 414
|38 397
|4 526
|10 542
|Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)
|-29 778
|-31 635
|-3 832
|-8 011
|Brutokasum
|5 636
|6 762
|694
|2 531
|Turustuskulud (-)
|-1 334
|-898
|-658
|-295
|Üldhalduskulud (-)
|-1 828
|-1 802
|-472
|-460
|Muud äritulud
|1 155
|449
|841
|365
|Muud ärikulud (-)
|-270
|-179
|-59
|-143
|Ärikasum/-kahjum
|3 359
|4 332
|346
|1 998
|Finantstulud
|712
|421
|390
|159
|Finantskulud (-)
|-2 685
|-2 578
|-1 158
|-1 159
|Kasum enne tulumaksu
|1 386
|2 175
|-422
|998
|Tulumaks
|-347
|-41
|-64
|-41
|Aruandeperioodi puhaskasum
|1 039
|2 134
|-486
|957
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis
|399
|423
|-538
|578
|Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis
|640
|1 711
|52
|379
|Koondkasum/- kahjum
|Omanikuvahetusega seotud muutused
|-81
|-313
|0
|-389
|Muutused tütarettevõtete omakapitalides
|249
|0
|249
|0
|Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus
|-714
|-1 874
|-180
|-671
|Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel
|-302
|-103
|73
|27
|Aruandeperioodi muu koondkasum kokku
|-848
|-2 290
|142
|-1 033
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis
|491
|-504
|72
|-330
|Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis
|-1 339
|-1 786
|69
|-703
|Aruandeperioodi koondkasum kokku
|191
|-156
|-344
|-76
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
|889
|-81
|-466
|248
|Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
|-699
|-75
|121
|-324
|Kasum aktsia kohta
|Tava (eurot aktsia kohta)
|0,10
|0,11
|-0,14
|0,15
|Lahustatud (eurot aktsia kohta)
|0,10
|0,11
|-0,14
|0,15
Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: martti@hepsor.ee
Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja ligi 44 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 28 arendusprojekti kogupindalaga 196 650 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.