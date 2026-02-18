Hepsor AS 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Kontserni 2025. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: 10,5 miljonit eurot) ja aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 35,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).

Kontserni neljanda kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,5 miljon eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot (IV kvartal 2024: puhaskasum 1,0 miljonit eurot) ja kontserni 2025. aasta puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot (2024: 2,1 miljonit eurot). Aruandeaasta emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2024: 0,4 miljonit eurot).

Võrdluses eelmise aastaga mõjutas 2025. aasta kontserni müügitulu ja kasumlikkust klientidele üle antud korterite arvu vähenemine – 141 korterit (2024: 194). Kasumlikkusele avaldasid negatiivset mõju müüdud arendusprojektide madalam kasumimarginaal, mis 2025. aastal oli 16,9% (2024: 17,8%) ning turustuskulude kasv. Tururustuskulud ulatusid 2025. aastal 1,3 miljoni euroni (2024: 0,9 miljonit eurot). Kulude suurenemine tulenes eelkõige müügis olevate projektide arvu ja mahu kasvust, mis tõi kaasa aktiivsema müügi- ja turundustegevuse. Kontserni finants- ja tööjõukulud püsisid võrreldes eelmise aastaga samal tasemel.

21. novembril 2025 lõppes edukalt Hepsor AS-i võlakirjaprogrammi esimese seeria avalik pakkumine. Emissiooni esialgne maht oli 6 miljonit eurot, kuid pakkumine märgiti 1,4-kordselt üle ning tugeva investorihuvi tõttu suurendasime mahtu 8 miljoni euroni. Pakkumises osales 1 079 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,50% aastas ning esimene intressimakse tehakse 26. veebruaril 2026.

2025. aastal laiendasime kontserni arendusportfelli kolme uue kinnistuga, mille arendustegevus hõlmab mitme etapi kaupa kokku ligi 700 korteri ning umbes 2 500 m² äripinna ehitust. 2025. aasta neljandas kvartalis lisandus arendusporfelli kinnistu aadressil Manufaktuuri 3, Tallinn kuhu planeeritakse kolmes etapis rajada kokku ca 300 korterit. Detailplaneeringu alusel on kinnistul muu hulgas võimalik rajada kuni 60-korruseline kõrghoone.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

Aruandeaastal tegi kontsern 185 kodu esmamüüki võla- või asjaõiguslepingute alusel kogumahus 36,1 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda enam kui 2024. aastal (109 kodu ja 19,8 miljonit eurot). Kasvu toetasid stabiilne finantskeskkond ja stabiliseerunud intressimäärad ning positiivne majanduskasvu prognoos nii Eesti kui ka Läti keskpankade hinnangul. Lisaks jõudsid mitmed varasemalt ettevalmistusfaasis olnud projektid ehitusetappi, suurendades pakkumismahtu ning laiendades valikuvõimalusi erinevatele kliendisegmentidele.

Seisuga 31. detsember 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ja viis ehituses. Valminud projektides on rajatud kokku 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on valmis arendusprojektides asjaõiguslepingutega müüdud 92% ehk 327 korterit. Kontserni valminud korterite jääk lõppenud aasta seisuga oli 28 korterit.

2025. aastal andsime klientidele üle 141 kodu (2024: 194 kodu), sealhulgas 22 kodu neljandas kvartalis (IV kvartal 2024: 52). Tallinnas andsime klientidele üle 91 kodu (2024: 165 kodu) ja 50 kodu (2024: 29 kodu) Riias.

Seisuga 31.12.2025 on kontsernil ehituses 428 uut kodu (31.12.2024: 192) mis on 223% rohkem kui võrreldaval perioodil. Lätis on ehituses 227 (31.12.2024: 40) kodu ja Eestis 201 (31.12.2024: 152) kodu.

2025. aastal alustasime nelja uue arendusprojekti ehitusega. Lisaks jõudsime Manufaktuuri Vabriku arendusprojektiga ettevalmistustöödest ehituslepinguni, mille kogumaksumus on 33,3 miljonit eurot.

Riias alustasime A+ energiaklassi elamute ehitusega, kolmes erinevas arendusprojektis. Dzelzavas iela 74C aadressile rajame 103 koduga kortermaja, aadressill Braila iela 23 arenduses on plaanis ehitada kahes etapis kokku 105 uut kodu ja aadressil Eiženija iela 18 alustasime 54 uue kodu ehitust.

Tallinnas alustasime Manufaktuuri kvartali järgmise etapi ehitust aadressil Manufaktuuri 12, kuhu valmib käesoleva aasta lõpuks kaks kortermaja kokku 49 uue koduga.

Hepsor Kanadas

Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 31.12.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus Hepsori esimesele Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu 27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.

Tulevikuvaade

2026. aastal on kavas alustada viie uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga:

V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.

Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Päevälja 5, 7, 9.

Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.

Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, Riia kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;

Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.

Täispika 2025 IV kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 3 821 6 249 Nõuded ja ettemaksed 1 807 761 Lühiajalised laenunõuded 0 200 Varud 58 938 64 141 Käibevarad kokku 64 566 71 351 Põhivarad Materiaalne põhivara 260 288 Immateriaalne põhivara 0 2 Kinnisvarainvesteering 11 820 7 980 Finantsinvesteeringud 7 837 6 424 Investeeringud ühisettevõtetesse 26 0 Pikaajalised laenunõuded 6 521 2 428 Muud pikaajalised nõuded 805 340 Põhivarad kokku 27 269 17 462 Varad kokku 91 835 88 813 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 5 687 23 336 Lühiajalised rendikohustised 50 52 Ettemaksed klientidelt 1 544 724 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 832 6 542 Lühiajalised kohustised kokku 14 113 30 654 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 42 060 31 352 Pikaajalised rendikohustised 112 162 Muud pikaajalised kohustised 8 472 4 635 Pikaajalised kohustised kokku 50 644 36 149 Kohustised kokku 64 757 66 803 Omakapital Aktsiakapital 3 913 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 Jaotamata kasum 13 863 8 853 Omakapital kokku 27 078 22 010 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 858 20 912 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 6 220 1 098 Kohustised ja omakapital kokku 91 835 88 813

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2025 12 kuud 2024 IV kvartal 2025 IV kvartal 2024 Müügitulu 35 414 38 397 4 526 10 542 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -29 778 -31 635 -3 832 -8 011 Brutokasum 5 636 6 762 694 2 531 Turustuskulud (-) -1 334 -898 -658 -295 Üldhalduskulud (-) -1 828 -1 802 -472 -460 Muud äritulud 1 155 449 841 365 Muud ärikulud (-) -270 -179 -59 -143 Ärikasum/-kahjum 3 359 4 332 346 1 998 Finantstulud 712 421 390 159 Finantskulud (-) -2 685 -2 578 -1 158 -1 159 Kasum enne tulumaksu 1 386 2 175 -422 998 Tulumaks -347 -41 -64 -41 Aruandeperioodi puhaskasum 1 039 2 134 -486 957 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 399 423 -538 578 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 640 1 711 52 379 Koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused -81 -313 0 -389 Muutused tütarettevõtete omakapitalides 249 0 249 0 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -714 -1 874 -180 -671 Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel -302 -103 73 27 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -848 -2 290 142 -1 033 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis 491 -504 72 -330 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -1 339 -1 786 69 -703 Aruandeperioodi koondkasum kokku 191 -156 -344 -76 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 889 -81 -466 248 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -699 -75 121 -324 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,10 0,11 -0,14 0,15 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,10 0,11 -0,14 0,15

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja ligi 44 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 28 arendusprojekti kogupindalaga 196 650 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.