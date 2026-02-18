Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai am 12. April 2026 bringt weltweit führende Investmentexperten zusammen

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons, eine Initiative der AIM Global Foundation, wird erstmalig im Rahmen des AIM Kongresses 2026 mit einer Auftaktveranstaltung am 12. April 2026 in Dubai stattfinden. Die Initiative bringt rund 500 lokale und internationale Entscheidungsträger auf einer reinen Einladungsbasis zusammen. Das hoch angesiedelte, nur über Einladungen zugängliche Networking-Event ist darauf ausgelegt, ein Umfeld mit dem weltweit höchsten Maß an Exklusivität und Vertrauenswürdigkeit für den strategischen Informationsaustausch zu schaffen, in dem Führungskräfte von Staatsfonds, Leiter von Family Offices, institutionelle Anleger, globale CEOs und visionäre Unternehmensgründer ergebnisorientierte Gespräche führen können, in denen über die führenden Investments der nächsten Ära entschieden wird.

Mit dem selbstgewählten Motto „Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and Impact“ (Titan 2.0: Die neuen Regeln von Macht, Vermächtnis und Einfluss) passt Tycoons zu einer neuen Generation von Investmentplattformen, bei denen Einfluss nicht am eingesetzten Kapital, sondern an Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein und messbarer globaler Wirkung gemessen wird. Das hoch angesiedelte, geschlossenen Networking-Event positioniert Dubai als zentrale Schaltstelle für Kooperationen, in der globales Kapital mit Innovationen, Unternehmensführung und internationalen Investitionsgelegenheiten zusammentrifft. Dafür wird auch die Rolle der VAE als strategisches Bindeglied zwischen Industrie- und Schwellenländern genutzt.

Tycoons fördert die globale Investment-Agenda über drei untereinander verbundene, für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert prägende Investmentbereiche: Handel und Investitionen, Familienvermögen und Kapital sowie das Wirtschaftssystem der Zukunft. Im Rahmen der sorgfältig kuratierten Tagesordnung mit Gelegenheiten für private Termine, vertraulichen Gesprächsrunden und gut abgestimmtem Networking werden die Teilnehmer für praxisorientierte Partnerschaften auf der Grundlage strategischer Einblicke zusammengeführt. Der Schwerpunkt wird bei diesem Networking-Events auf tiefreichende Einblicke, Diskretion und die Kompatibilität der Teilnehmer untereinander gelegt, um Führungspersönlichkeiten die Gelegenheit zur Beurteilung wegweisender Chancen, zur Reduzierung von Risiken in Governance-Frameworks und zur Anbahnung langfristiger Kooperationsprojekte in einer vertrauensvollen, fokussierten Umgebung zu geben.

Der Start von Tycoons fällt mit einer entscheidenden Phase für die VAE zusammen, in der das Land seine Position als globales Investment- und Innovationszentrum festigt, gestützt auf Wirtschaftswachstum, Zuströme internationaler Direktinvestitionen in Rekordhöhe und zukunftsorientierte regulatorische Rahmenbedingungen. Tycoons bietet institutionellen Kapitalgebern, privaten Vermögensverwaltern und Führungspersonen aus dem Unternehmenssektor ein wertvolles, hoch angesiedeltes und nur über Einladung zugängliches Networking-Event für die gemeinsame Auseinandersetzung mit den makroökonomischen Trends, die den Hintergrund für die Neudefinition von Handelsströmen, digitaler Transformationsprozesse, Nachhaltigkeit und inklusiver Wertschaffung bilden.

Im Rahmen seines Eröffnungsvortrags über die strategische Vision der VAE betonte seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Außenhandelsminister und Präsident des AIM Kongresses, die entscheidende Rolle der VAE als globaler Wegbereiter für Investitionen und den Einsatz des Landes für die Förderung internationaler Kooperationen über hoch angesiedelte Plattformen.

Dr. Al Zeyoudi stellt fest: „Der Einsatz der VAE für Diversifikation, Innovation und nachhaltige Entwicklung zeigt sich hier in einer Plattform, in deren Rahmen Ziele in Aktionen und Kapital in fortlaufende, stimmige Chancen überführt werden. Tycoons reflektiert unsere Fähigkeit, nicht nur als Bindeglied zwischen Industrie- und Schwellenländern zu fungieren, sonders auch Prioritäten aufeinander abzustimmen, Netzwerke zu entwickeln und Investitionen anzubahnen, die dauerhafte Auswirkungen auf globaler Ebene entfalten können.“

Seine Exzellenz Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender von Dubai Cambers, meint: „Die globale Investmentlandschaft entwickelt sich mit einem beispiellosen Tempo, weshalb wir eine zukunftsorientierte strategische Vision brauchen, die Veränderungen voraussehen und in hochwertige Chancen verwandeln kann. Vor diesem Hintergrund bemüht sich Dubai Chambers weiterhin aktiv, die Business-Community durch die Stärkung strategischer Partnerschaften beim Umgang mit diesen Veränderungen zu unterstützen. Dazu schaffen wir wirkungsvolle Verbindungen zu internationalen Märkten und stellen Plattformen für den Wissensaustausch und die Entwicklung dauerhafter Beziehungen bereit. Mit diesen Initiativen unterstützen wir die Anwerbung von Investitionen und steigern die Wettbewerbsstärke von Dubai als führende Drehscheibe für internationale Geschäftsaktivitäten.“

Seine Exzellenz führt weiter aus:„Die Auftaktveranstaltung von Tycoons in Dubai markiert einen wichtigen Meilenstein, an dem das zunehmende Vertrauen in die Rolle der Emirate als führender Standort für Entscheidungen im Investment- und Geschäftsbereich zu erkennen ist. Die Veranstaltung bietet zudem eine hoch angesiedelte Plattform für das Zusammentreffen herausragender Führungspersönlichkeiten mit Investoren aus aller Welt, um wirkungsvolle Partnerschaften zu fördern, neue Wege für die internationale Zusammenarbeit anzubahnen, zum gemeinsamen Wohlstand beizutragen und Pfade für nachhaltige Entwicklung zu ebnen.“

Das Programm von Tycoons ist so strukturiert, dass es greifbare Ergebnisse liefert, zum Beispiel durch Co-Investmentdialoge, strategische Partnerschaftsrahmenwerke und die Unterstützung anschließender Kontakte über das breitere Investment- und Kooperationsökosystem von AIM. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich, wobei besonderer Wert auf Vertraulichkeit, Relevanz und Übereinstimmung der Interessen gelegt wird, um die Offenheit, den Fokus und die Ergebnisorientierung der Gespräche zu gewährleisten.

Tycoons findet am 12. April 2026 im Rahmen des AIM Congress 2026 in Dubai statt und unterstreicht die Rolle des Kongresses als globale Plattform für führende Investoren und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

