Tycoons debutará en Dubái el 12 de abril de 2026, reuniendo a los principales líderes mundiales de inversión

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons, una iniciativa de la AIM Global Foundation, celebrará por primera vez su encuentro en Dubái el 12 de abril de 2026 como parte de AIM Congress 2026, reuniendo a un grupo exclusivo de aproximadamente 500 responsables de la toma de decisiones a nivel local e internacional, únicamente por invitación. Esta plataforma de networking estratégico, únicamente por invitación, está concebida como el entorno más exclusivo y de máxima confianza del mundo para el intercambio de inteligencia estratégica, reuniendo a directivos de fondos soberanos, directores de oficinas familiares, inversionistas institucionales, directores ejecutivos globales y fundadores visionarios, con el propósito de sostener un diálogo orientado a resultados que definirá la próxima era del liderazgo en inversión.

Guiado por su propio tema, "Titan 2.0: Las nuevas reglas del poder, el legado y el impacto”, Tycoons refleja una nueva generación de plataformas de inversión donde la influencia no se mide únicamente por la asignación de capital, sino también por la visión estratégica, la responsabilidad fiduciaria y el impacto global medible. Este evento de networking cerrado y de alto nivel posiciona a Dubái como el epicentro de convergencia del capital global con la innovación, la gobernanza y las oportunidades transfronterizas, reflejando el papel de los Emiratos Árabes Unidos como puente estratégico entre economías avanzadas y emergentes.

Tycoons impulsa la agenda global de inversión a través de tres Círculos de Inversión interconectados que definen la economía del siglo XXI: Comercio e Inversión; Patrimonio Familiar y Capital; y la Economía del Futuro. Mediante un programa cuidadosamente curado que incluye diálogos a puerta cerrada, mesas redondas confidenciales y networking estratégico, los participantes transformarán la visión estratégica en alianzas accionables. El evento de networking cerrado y de alto nivel prioriza la profundidad, la discreción y la alineación estratégica, permitiendo a los líderes evaluar oportunidades transformadoras, mitigar riesgos en marcos de gobernanza y establecer vías de colaboración a largo plazo en un entorno concentrado y de confianza.

El lanzamiento de Tycoons llega en un momento clave, ya que los Emiratos Árabes Unidos consolidan su posición como centro global de inversión e innovación, respaldado por un crecimiento económico diversificado, niveles récord de inversión extranjera directa y un entorno regulatorio orientado al futuro. En este contexto, Tycoons ofrece una plataforma esencial de networking estratégico, exclusivamente por invitación, donde el capital institucional, la riqueza privada y el liderazgo corporativo abordan conjuntamente los cambios macroeconómicos que están redefiniendo los flujos comerciales, la transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la creación de valor inclusivo.

En su discurso principal sobre la visión estratégica de los EAU, S.E. el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior y Presidente de AIM Congress, destacó el papel fundamental de los EAU como catalizador global de la inversión y su compromiso con el fomento de la cooperación internacional a través de plataformas de alto nivel.

Su Excelencia afirmó: "El compromiso de los EAU con la diversificación, la innovación y el desarrollo sostenible ha creado una plataforma que transforma la ambición en acción y el capital en oportunidades continuas y consistentes. Tycoons refleja la capacidad del país no solo para conectar economías avanzadas y emergentes, sino también para alinear prioridades, desarrollar redes y facilitar inversiones que generen un impacto global duradero".

S. E. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Presidente de la Cámara de Comercio de Dubái, señaló: "Los entornos globales de inversión evolucionan a un ritmo sin precedentes, lo que exige una visión estratégica prospectiva capaz de anticipar el cambio y transformarlo en oportunidades de alto valor. En este contexto, la Cámara de Comercio de Dubái, continúa desempeñando un papel proactivo en el fortalecimiento de la comunidad empresarial, reforzando alianzas estratégicas, fomentando conexiones significativas con mercados internacionales y proporcionando plataformas que facilitan el intercambio de conocimientos y el desarrollo de relaciones duraderas. Estos esfuerzos respaldan la atracción de inversiones y fortalecen la competitividad de Dubái como un centro global líder de negocios".

Su Excelencia agregó: "La edición inaugural de Tycoons en Dubái marca un hito importante que refleja la creciente confianza global en el papel del emirato como un destino líder para la inversión y la toma de decisiones económicas. El evento ofrece también una plataforma de alto nivel que reúne a destacados líderes e inversionistas de todo el mundo, fomentando alianzas de impacto, abriendo nuevas vías de colaboración internacional y contribuyendo a la prosperidad compartida y al avance de modelos de desarrollo sostenible".

El programa de Tycoons está estructurado para generar resultados tangibles, incluidos diálogos sobre coinversión, estructuras de alianzas estratégicas y mecanismos de seguimiento posteriores facilitados a través del ecosistema ampliado de inversión y cooperación de AIM. La participación es exclusivamente por invitación, con un fuerte énfasis en la confidencialidad, la relevancia y la alineación estratégica, garantizando que las conversaciones se mantengan francas, enfocadas y orientadas a resultados.

Tycoons se celebrará el 12 de abril de 2026 en Dubái como parte de AIM Congress 2026, reforzando el papel del Congreso como plataforma global de liderazgo en inversión y cooperación económica.

Contacto de Medios:

Marina Mounir William

Marina.mounir@strategicinfinity.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ec70336-5e3a-4f90-bb87-5bd00431c2b6