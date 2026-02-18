Tycoons débarque à Dubaï le 12 avril 2026, réunissant les principaux leaders mondiaux du secteur de l’investissement

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons, une initiative de la AIM Global Foundation, tiendra sa première édition à Dubaï le 12 avril 2026 dans le cadre du congrès AIM 2026, réunissant un panel d’environ 500 décideurs locaux et internationaux, sur invitation uniquement. Cet événement de réseautage prestigieux, accessible uniquement sur invitation, est conçu pour offrir l’environnement le plus sélectif et le plus fiable au monde en matière de renseignement stratégique. Il rassemble des dirigeants de fonds souverains, des responsables de fonds de type family office des investisseurs institutionnels, des PDG internationaux et des fondateurs visionnaires afin de mener un dialogue axé sur les résultats qui définira la nouvelle ère du pilotage en matière d’investissement.

Guidé par ses principes directeurs, « Titan 2.0 : de nouvelles règles en matière de pouvoir, d’héritage et d’impact », Tycoons incarne une nouvelle génération de plateformes d’investissement où l’influence ne se mesure pas uniquement à l’aune du déploiement de capitaux, mais également à celle de la prévoyance, de la gestion responsable et de l’impact global mesurable. Cet événement de réseautage prestigieux et confidentiel positionne Dubaï comme le point de convergence où la finance mondiale côtoie l’innovation, la gouvernance et les opportunités transfrontalières, reflétant ainsi le rôle des Émirats arabes unis comme passerelle stratégique entre les économies avancées et émergentes.

Tycoons promeut l’agenda global en matière d’investissement à travers trois cercles interdépendants de l’investissement qui définissent l’économie du XXIe siècle : le commerce et l’investissement, le patrimoine familial et le capital, et l’économie de demain. Grâce à un programme soigneusement élaboré incluant des interactions à huis clos, des tables rondes confidentielles et un réseautage ciblé, les participants concrétiseront leurs connaissances stratégiques en partenariats opérationnels. Cet événement de réseautage privilégié et restreint met l’accent sur la pertinence, la discrétion et l’harmonisation, permettant ainsi aux dirigeants d’évaluer les opportunités de transformation, de réduire les risques liés aux cadres de gouvernance et d’établir des pistes de collaboration à long terme dans un environnement fiable et ciblé.

Le lancement de Tycoons intervient à point nommé, alors que les Émirats arabes unis consolident leur position de pôle mondial d’investissement et d’innovation, soutenus par une croissance économique diversifiée, des flux d’investissements directs étrangers records et un cadre réglementaire résolument tourné vers l’avenir. Dans ce contexte, Tycoons organise un événement de réseautage de haut niveau, accessible uniquement sur invitation, où les acteurs institutionnels, les investisseurs privés et les dirigeants d’entreprise se réunissent pour discuter des changements macroéconomiques qui remodèlent les flux commerciaux, la transformation numérique, la durabilité et l’avenir de la création de valeur inclusive.

Dans son discours inaugural sur la vision stratégique des Émirats arabes unis, S.E. Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du commerce extérieur et président du congrès AIM, a souligné le rôle central des Émirats arabes unis en tant que catalyseur mondial pour l’investissement et leur engagement à favoriser la coopération internationale par le biais de plateformes prestigieuses.

Son Excellence a déclaré : « L’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la diversification, de l’innovation et du développement durable a permis de créer une plateforme qui transforme l’ambition en action et le capital en opportunités continues et cohérentes. Tycoons reflète la capacité du pays non seulement à rapprocher les économies avancées et émergentes, mais aussi à harmoniser les priorités, développer des réseaux et faciliter les investissements susceptibles d’avoir un impact durable à l’échelle mondiale. »

S.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori, président de la Chambre de commerce de Dubaï, a annoncé : « Le secteur mondial de l’investissement évolue à un rythme sans précédent, ce qui nécessite d’adopter une vision stratégique prospective capable d’anticiper les changements et de les convertir en opportunités à forte valeur ajoutée. C’est avec cette toile de fond que la Chambre de commerce de Dubaï continue de jouer un rôle proactif en donnant les moyens nécessaires aux entreprises de s’adapter à ces changements, en renforçant leurs partenariats stratégiques, en favorisant les relations fructueuses avec les marchés internationaux et en développant des plateformes permettant l’échange de connaissances et l’établissement de relations durables. Ces efforts contribuer à drainer des investissements et renforcent encore un peu plus la compétitivité de Dubaï en tant que pôle d’affaires mondial de premier plan. »

Son Excellence a ajouté : « L’édition inaugurale de Tycoons à Dubaï marque une étape importante qui rend compte de la confiance croissante de la communauté internationale dans le positionnement des Émirats comme destination de choix en matière d’investissement et de prise de décisions économiques. Cet événement constitue également une plateforme d’envergure qui rassemble des dirigeants et des investisseurs éminents du monde entier, favorisant ainsi la création de partenariats influents, ouvrant de nouvelles voies à la collaboration internationale et contribuant à la prospérité partagée et à la promotion de modèles de développement durable. »

Le programme Tycoons est structuré de manière à produire des résultats tangibles, notamment par le biais de dialogues sur le co-investissement, de cadres de partenariat stratégique et d’engagements de suivi facilités par l’écosystème d’investissement et de coopération étendu de l’AIM. La participation n’est possible que sur invitation, dans un souci de confidentialité, de pertinence et d’harmonisation, afin de garantir la spontanéité, la pertinence et le caractère concret des discussions.

Le programme Tycoons se tiendra le 12 avril 2026 à Dubaï dans le cadre du congrès AIM 2026, renforçant ainsi le rôle du congrès comme plateforme mondiale dédiée au pilotage des investissements et à la coopération économique.

Contact média :

Marina Mounir William

Marina.mounir@strategicinfinity.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ec70336-5e3a-4f90-bb87-5bd00431c2b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/fre