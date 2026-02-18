Tycoons יתכנס לראשונה בדובאי ב-12 באפריל 2026, ויאחד את מנהיגי ההשקעות המובילים בעולם.

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tycoons, יוזמה של קרן AIM Global, יתכנס לראשונה בדובאי ב-12 באפריל 2026 כחלק מקונגרס AIM 2026, ויאגד קבוצה של כ-500 מקבלי החלטות מקומיים ובינלאומיים, מוזמנים בלבד. אירוע הנטוורקינג היוקרתי, המיועד למוזמנים בלבד, נועד להיות סביבת המודיעין האסטרטגית הבלעדית והאמינה ביותר בעולם, המאגדת מנהלים בקרנות הון ריבוניות, מנהלי משרדי משפחה, משקיעים מוסדיים, מנכ"לים גלובליים ומייסדים בעלי חזון, כדי לעסוק בדיאלוג מוכוון תוצאות המגדיר את העידן הבא של מנהיגות השקעות.

תחת הנושא "טיטאן 2.0: החכללים החדשים של כוח, מורשת והשפעה", Tycoons ישקף דור חדש של פלטפורמות השקעה שבהן ההשפעה נמדדת לא רק על ידי פריסת הון, אלא גם על ידי ראיית הנולד, אחריות והשפעה עולמית מדידה. אירוע רשת סגור יוקרתי זה ימקם את דובאי כנקודת החיבור שבה הון עולמי מצטלב עם חדשנות, משילות והזדמנויות חוצות גבולות, וישקף את תפקידו של איחוד האמירויות הערביות כגשר אסטרטגי בין כלכלות מתקדמות ומתפתחות.

Tycoons יקדם את סדר היום העולמי להשקעות באמצעות שלושה מעגלי השקעה מחוברים המגדירים את הכלכלה של המאה ה-21: סחר והשקעות, עושר משפחתי והון, וכלכלת העתיד. באמצעות תוכנית שנבחרה בקפידה של דיאלוגים סגורים, שולחנות עגולים סודיים ונטוורקינג מדויק, המשתתפים יתרגמו תובנות אסטרטגיות לשותפויות מעשיות. אירוע הנטוורקינג הסגור ברמה גבוהה שם עדיפות לעומק, דיסקרטיות ויישור קו, ויאפשר למנהיגים להעריך הזדמנויות לשינוי, להפחית סיכונים במסגרות ניהול ולבסס נתיבי שיתוף פעולה ארוכי טווח בסביבה מהימנה ומרוכזת.

השקת Tycoons מגיעה ברגע מכונן, כאשר איחוד האמירויות הערביות מחזקת את מעמדו כמרכז השקעות וחדשנות עולמי, הנתמך על ידי צמיחה כלכלית מגוונת, זרימת שיא של השקעות זרות ישירות ונוף רגולטורי צופה פני עתיד. על רקע זה, Tycoons מספקת אירוע נטוורקינג חיוני ברמה גבוהה, לפי הזמנה בלבד, שבו מנהלי הון מוסדי, עושר פרטי ומנהיגות תאגידית מתייחסים יחד לשינויים המקרו-כלכליים המגדירים מחדש את זרימות הסחר, הטרנספורמציה הדיגיטלית, הקיימות ועתיד יצירת הערך הכולל.

בנאום המרכזי על החזון האסטרטגי של איחוד האמירויות הערביות, הדגיש ד"ר תאני בן אחמד אל-זיודי (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), שר סחר חוץ ונשיא קונגרס AIM, את תפקידה המרכזי של איחוד האמירויות הערביות כזרז עולמי להשקעות ואת מחויבותה לטיפוח שיתוף פעולה בינלאומי באמצעות פלטפורמות ברמה גבוהה.

השר הצהיר: "מחויבותה של איחוד האמירויות הערביות לגיוון, חדשנות ופיתוח בר-קיימא יצרה פלטפורמה שהופכת שאיפה לפעולה והון להזדמנות מתמשכת ועקבית. Tycoons משקף את יכולתה של המדינה לא רק לגשר בין כלכלות מתקדמות ומתפתחות, אלא גם ליישר סדרי עדיפויות, לפתח רשתות ולקדם השקעות שיכולות להביא להשפעה עולמית מתמשכת".

יו"ר Dubai Chambers, סולטן בן סעיד אל-מנסורי (Sultan bin Saeed Al Mansoori), אמר: "נופי ההשקעות הגלובליים מתפתחים בקצב חסר תקדים, ודורשים חזון אסטרטגי צופה פני עתיד שיכול לצפות שינויים ולהפוך אותם להזדמנויות בעלות ערך גבוה. על רקע זה, לשכת המנהלים של דובאי ממשיכה למלא תפקיד פרואקטיבי בהעצמת הקהילה העסקית לנווט בשינויים אלה על ידי חיזוק שותפויות אסטרטגיות, טיפוח קשרים משמעותיים עם שווקים בינלאומיים ומתן פלטפורמות המאפשרות חילופי ידע ופיתוח קשרים מתמשכים. מאמצים אלה תומכים במשיכת השקעות ומשפרים עוד יותר את התחרותיות של דובאי כמרכז עסקי עולמי מוביל".

הוא הוסיף: "המהדורה הראשונה של Tycoons בדובאי מסמנת אבן דרך חשובה המשקפת את האמון העולמי הגובר בתפקידה של האמירות כיעד מוביל להשקעות ולקבלת החלטות כלכליות. האירוע מספק גם פלטפורמה ברמה גבוהה המפגישה מנהיגים ומשקיעים בולטים מרחבי העולם, מטפחת שותפויות בעלות השפעה, פותחת אפיקים חדשים לשיתוף פעולה בינלאומי ותורמת לשגשוג משותף ולקידום נתיבי פיתוח בר-קיימא".

תוכנית Tycoons בנויה כך שתניב תוצאות מוחשיות, כולל דיאלוגים משותפים, מסגרות שותפויות אסטרטגיות ומעורבויות המשך המתאפשרות דרך מערכת ההשקעות ושיתוף הפעולה הרחב יותר של AIM. ההשתתפות היא בהזמנה בלבד, עם דגש חזק על סודיות, רלוונטיות והתאמה, תוך הבטחה שהדיונים יישארו גלויים, ממוקדים וממוקדי תוצאות.

אירועי Tycoons יתקיימו ב-12 באפריל 2026 בדובאי כחלק מקונגרס AIM 2026, ויחזקו את תפקידו של הקונגרס כפלטפורמה עולמית למנהיגות השקעות ושיתוף פעולה כלכלי.

