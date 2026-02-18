2026年4月12日、ドバイでタイクーン (Tycoons) 初開催、世界有数の投資リーダーが集結

アラブ首長国連邦、ドバイ, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIMグローバル・ファウンデーション (AIM Global Foundation) のイニシアチブであるタイクーンは、AIM会議2026 (AIM Congress 2026) の一環として、2026年4月12日にドバイで初開催され、国内外の意思決定者約500名を対象とした完全招待制の参加者が一堂に会する。ハイレベルかつ完全招待制のネットワーキングイベントは、戦略的インテリジェンスのための世界で最も排他的で高信頼性の環境として設計されており、政府系ファンド幹部、ファミリーオフィス責任者、機関投資家、グローバル企業CEO、そして先見性ある創業者たちが一堂に会し、投資リーダーシップの次世代を切り拓く成果志向の対話を行う。

独自のテーマである「Titan 2.0：権力、レガシー、インパクトに関する新たなルール」のもと、タイクーンは、影響力が資本配分によって測定されるだけでなく、先見性、責任ある資産管理（スチュワードシップ）、および測定可能なグローバルインパクトによって評価される新世代の投資プラットフォームを体現している。ハイレベルかつクローズドの招待制ネットワーキングイベントは、グローバル資本がイノベーション、ガバナンス、国境を越えたビジネス機会と交わる結節点としてドバイを位置づけ、先進国と新興国の間の戦略的な橋渡し役としてのUAEの役割を反映している。

タイクーンは、相互に関連する3つの投資サークル「貿易・投資 (Trade and Investment) 」、「ファミリーウェルス・資本 (Family Wealth and Capital)」、「未来の経済 (Future Economy)」を通じて、21世紀の経済を定義するグローバル投資アジェンダを推進する。慎重にキュレーションされたクローズドドア・ダイアログ、機密ラウンドテーブル、精緻なネットワーキングを通じて、参加者は戦略的洞察を実行可能なパートナーシップに変換する。ハイレベルかつクローズドのネットワーキングイベントでは、深み、慎重さ、整合性を重視し、リーダーが変革的な機会を評価し、ガバナンス体制のリスクを低減し、信頼できる集中環境の中で長期的な協力関係を築けるようにする。

タイクーンの開催は、UAEが多様な経済成長、過去最高の外国直接投資流入、そして将来を見据えた規制環境に支えられ、世界的な投資およびイノベーションハブとしての地位を確立する重要な節目の時期にあたる。このような背景の下、タイクーンは、ハイレベルかつ完全招待制のネットワーキングイベントを提供し、機関投資家資本、プライベートウェルス、企業リーダーシップが一体となって、貿易フロー、デジタルトランスフォーメーション、持続可能性、包括的価値創造の未来を再定義するマクロな変化に対応する場を提供する。

UAEの戦略的ビジョンに関する基調講演を行ったUAE外務貿易大臣兼AIM議会議長であるサーニー・ビン・アフマド・アール・ゼイユーディ博士閣下 (H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) は、UAEが投資のグローバルな触媒として果たす重要な役割と、ハイレベル・プラットフォームを通じた国際協力の促進への取り組みを強調した。

同閣下は次のように述べている： 「UAEの多様化、イノベーション、持続可能な開発への取り組みは、野心を行動に、資本を継続的かつ一貫した機会へと変えるプラットフォームを生み出しました。タイクーンは、先進国と新興国を橋渡しするだけでなく、優先事項を調整し、ネットワークを構築し、持続的な世界的インパクトをもたらす投資を促進する国家の能力を体現しています。」

ドバイ商工会議所会頭のスルターン・ビン・サイード・アル・マンスーリ閣下 (H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Chairman of Dubai Chambers) は次のように述べている： 「グローバル投資環境はかつてない速さで進化しており、変化を先取りし、それを高付加価値の機会に変えることができる将来志向の戦略的ビジョンが求められています。」 このような状況の下、ドバイ商工会議所は、戦略的パートナーシップの強化、国際市場との有意義なつながりの促進、知識交換や持続的な関係構築を可能にするプラットフォームの提供を通じて、ビジネスコミュニティがこうした変化に適応できるよう支援する積極的な役割を果たし続けています。これらの取り組みは、投資誘致を支援し、ドバイが世界をリードするビジネスハブとしての競争力をさらに高めるものです。」

同閣下は次のように付け加えている： 「ドバイでのタイクーンの初回開催は、首長国が投資および経済の意思決定における主要な目的地としての役割に対する世界的な信頼の高まりを示す重要な節目となります。」 本イベントは、世界各国から著名なリーダーや投資家を集めるハイレベル・プラットフォームを提供し、影響力のあるパートナーシップを育み、国際協力の新たな道を切り拓き、繁栄の共有および持続可能な開発の推進に貢献します。」

タイクーンプログラムは、AIMの広範な投資・協力エコシステムを通じて促進される共同投資協議、戦略的パートナーシップ枠組み、および継続的関与を含む、具体的な成果をもたらすことを目的として構成されている。参加は完全招待制で、機密性、関連性、整合性を重視しており、議論が率直で焦点が明確、かつ結果志向で行われることが保証されている。

タイクーンは、AIM会議2026の一環として、2026年4月12日にドバイで開催され、投資リーダーシップおよび経済協力のためのグローバルプラットフォームとしての同会議の役割をさらに強化する。

