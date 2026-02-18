Tycoons, 2026년 4월 12일 두바이에서 첫 개최 앞둔 가운데 세계 최고 투자 리더들 한자리에 모일 예정

아랍에미리트공화국 두바이, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM Global Foundation의 이니셔티브인 Tycoons가 2026년 4월 12일 AIM Congress 2026의 일환으로 두바이에서 처음 개최되는 가운데 약 500명의 국내외 주요 의사결정권자가 이 자리에 초청 받아 한 곳에 모일 예정이다. 초청자 전용으로 진행되는 이 고위급 네트워킹 행사는 전략적 인사이트를 공유하는 세계에서 가장 독점적이고 신뢰 기반의 환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 이 자리에는 국부펀드 임원, 패밀리오피스 책임자, 기관 투자자, 글로벌 기업 CEO, 혁신적인 창업자들이 참여해 투자 리더십의 다음 시대를 형성하는 결과 중심의 논의를 진행할 예정이다.

“Titan 2.0: 권력, 유산, 그리고 영향력의 새로운 규칙 (Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and Impact)” 이라는 자체 주제 아래 진행되는 Tycoons 행사는, 영향력이 단순한 자본 투입 규모가 아니라 통찰력, 책임 있는 관리, 그리고 측정 가능한 글로벌 영향력으로 평가되는 새로운 세대의 투자 플랫폼을 반영한다. 이 고위급 비공개 네트워킹 행사는 글로벌 자본이 혁신, 거버넌스, 국경 간 기회와 교차하는 중심지로서 두바이의 위상을 강화하며, 선진국과 신흥국을 연결하는 전략적 가교로서의 UAE 역할을 상징하고 있다.

Tycoons는 21세기 경제를 정의하는 세 가지 핵심 투자 영역, 즉 무역 및 투자(Trade and Investment), 패밀리 자산 및 자본(Family Wealth and Capital), 미래 경제(Future Economy)를 중심으로 글로벌 투자 의제를 발전시킬 것으로 기대된다. 비공개 대화, 기밀 라운드테이블, 정밀하게 설계된 네트워킹으로 구성된 프로그램을 통해 참가자들은 전략적 통찰을 실질적인 파트너십으로 전환하게 된다. 이 고위급 비공개 네트워킹 행사는 깊이 있는 논의, 철저한 기밀성, 그리고 전략적 정렬을 최우선으로 하며, 신뢰 기반의 집중된 환경 속에서 리더들이 혁신적 기회를 평가하고, 거버넌스 리스크를 최소화하며, 장기 협력 기반을 구축할 수 있도록 지원한다.

Tycoons의 출범은 UAE가 글로벌 투자 및 혁신 허브로서의 입지를 더욱 공고히 하는 중요한 시점에 이루어졌다. 이는 경제 다각화에 기반한 성장, 사상 최대 수준의 외국인직접투자(FDI) 유입, 그리고 미래 지향적인 규제 환경에 힘입은 것이다. 이러한 배경 속에서 Tycoons는 기관 자본, 민간 자산, 기업 리더십이 무역 흐름의 변화, 디지털 전환, 지속가능성, 그리고 포용적 가치 창출의 미래를 재정의하는 거시적 변화를 함께 논의하는 고위급 초청 전용 네트워킹 플랫폼을 제공한다.

UAE의 전략적 비전을 주제로 기조연설을 맡은 타니 빈 아흐메드 알 제유디(Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) UAE 대외무역부 장관 겸 AIM Congress 의장은 글로벌 투자 촉진자로서 UAE의 핵심 역할과 고위급 플랫폼을 통한 국제 협력 강화 의지를 강조했다.

의장은 “다각화, 혁신, 지속 가능한 발전에 대한 UAE의 헌신은 야망을 실행으로, 자본을 지속적이고 일관된 기회로 전환하는 기반을 구축했다. Tycoons는 선진국과 신흥국을 연결하는 역할을 넘어, 우선순위를 조율하고 네트워크를 구축하며, 지속적인 글로벌 영향력을 창출할 수 있는 투자를 촉진하는 UAE의 역량을 보여준다. ”고 강조했다.

H.E. 술탄 빈 사이드 알 만수리(Sultan bin Saeed Al Mansoori) 두바이 상공회의소 회장은 “글로벌 투자 환경은 전례 없는 속도로 변화하고 있으며, 이러한 변화를 예측하고 이를 고부가가치 기회로 전환할 수 있는 미래지향적 전략 비전이 요구되고 있다. 이러한 상황 속에서 두바이 상공회의소는 전략적 파트너십을 강화하고, 국제 시장과의 의미 있는 연결을 촉진하며, 지식 교류와 지속적인 관계 구축을 가능하게 하는 플랫폼을 제공함으로써 기업들이 이러한 변화에 대응할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있다. 이러한 노력은 투자 유치에 기여할 뿐만 아니라, 두바이를 세계적인 비즈니스 허브로서 더욱 경쟁력 있게 만드는 데 중요한 역할을 하고 있다.”라고 밝혔다.

상공회의소 회장은 이어 “두바이에서 개최되는 Tycoons의 첫 행사는 투자 및 경제 의사결정의 주요 중심지로서 두바이에 대한 글로벌 신뢰가 점점 높아지고 있음을 보여주는 중요한 이정표이다. 또한 이번 행사는 전 세계 주요 리더와 투자자들이 한자리에 모이는 고위급 플랫폼을 제공함으로써 영향력 있는 파트너십을 촉진하고, 국제 협력의 새로운 기회를 열며, 공동 번영과 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 기여할 것”이라고 기대감을 전했다.

Tycoons 프로그램은 공동 투자 논의, 전략적 파트너십 구축, 그리고 AIM의 광범위한 투자 및 협력 생태계를 통한 후속 협력 추진 등 실질적인 성과를 도출하는 데 초점을 맞춰 설계됐다. 참여는 초청을 통해서만 가능하며, 기밀성, 관련성, 전략적 정렬을 핵심 원칙으로 삼아 논의가 솔직하고 집중적이며 결과 중심적으로 이루어지도록 보장한다.

Tycoons는 2026년 4월 12일 두바이에서 AIM Congress 2026의 일환으로 개최되며, 투자 리더십과 경제 협력을 위한 글로벌 플랫폼으로서 AIM Congress의 역할을 더욱 강화할 예정이다.

