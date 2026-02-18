Tycoons Bakal Membuat Penampilan Sulung di Dubai pada 12 April 2026, Menyatukan Pemimpin Pelaburan Terkemuka Dunia

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tycoons, sebuah inisiatif oleh AIM Global Foundation, akan menghimpunkan buat pertama kalinya di Dubai pada 12 April 2026 sebagai sebahagian daripada AIM Congress 2026. Acara berprestij ini akan mempertemukan kumpulan eksklusif yang diundang, terdiri daripada kira-kira 500 pembuat keputusan tempatan dan antarabangsa. Acara rangkaian eksklusif bertaraf tinggi melalui jemputan khas ini direka sebagai persekitaran yang paling berprestij dan berlandaskan kepercayaan tinggi di dunia untuk kecerdasan strategik. Ia akan menghimpunkan eksekutif dana kekayaan berdaulat, tokoh utama syarikat milik keluarga, pelabur institusi, Ketua Pegawai Eksekutif global serta pengasas berwawasan untuk menyertai dialog berorientasikan hasil yang akan membentuk era baharu kepimpinan pelaburan.

Dipandu oleh temanya sendiri, “Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and Impact”, Tycoons mencerminkan generasi baharu platform pelaburan di mana pengaruh tidak lagi diukur semata-mata melalui pengagihan modal, tetapi juga melalui pandangan jauh, kepemimpinan berwibawa serta impak global yang dapat diukur. Acara Rangkaian Eksklusif Bertaraf Tinggi yang Tertutup ini meletakkan Dubai sebagai pusat pertemuan di mana modal global bertemu dengan inovasi, tadbir urus dan peluang rentas sempadan, sekali gus mencerminkan peranan UAE sebagai jambatan strategik antara ekonomi maju dan ekonomi membangun.

Tycoons memajukan agenda pelaburan global melalui tiga Investment Circles yang saling berkait, sekali gus mendefinisikan ekonomi abad ke-21: Perdagangan dan Pelaburan, Kekayaan serta Modal Keluarga, dan Ekonomi Masa Depan. Melalui program yang disusun dengan teliti, merangkumi dialog tertutup, sesi meja bulat eksklusif dan rangkaian berfokus, para peserta akan merealisasikan cerapan strategik dalam bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan. Acara Rangkaian Eksklusif Bertaraf Tinggi yang Tertutup ini memberi keutamaan kepada kedalaman, kerahsiaan dan keselarasan, sekali gus membolehkan para pemimpin menilai peluang transformasi, mengurangkan risiko dalam rangka kerja tadbir urus, serta mewujudkan laluan kerjasama jangka panjang dalam persekitaran yang dipercayai dan berfokus.

Pelancaran Tycoons hadir pada saat yang amat penting, ketika UAE semakin kukuh sebagai hab pelaburan dan inovasi global. Kedudukan ini disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang pelbagai, aliran masuk pelaburan langsung asing pada paras tertinggi dalam sejarah serta landskap peraturan yang progresif dan berpandangan jauh. Dalam konteks ini, Tycoons menyediakan Acara Jaringan Eksklusif Bertaraf Tinggi Melalui Jemputan Khas. Acara ini menghimpunkan modal institusi, kekayaan peribadi dan kepimpinan korporat untuk bersama-sama menangani perubahan makro yang sedang mentakrifkan aliran perdagangan, transformasi digital, kelestarian, serta masa depan penciptaan nilai yang inklusif.

Dalam ucapan utama mengenai visi strategik UAE, Yang Berhormat Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Presiden AIM Congress, menekankan peranan penting UAE sebagai pemangkin global dalam pelaburan serta komitmennya untuk menggalakkan kerjasama antarabangsa melalui platform bertaraf tinggi.

Yang Berhormat menyatakan: “Komitmen UAE terhadap kepelbagaian, inovasi dan pembangunan mampan telah mewujudkan platform yang mampu mengubah aspirasi menjadi tindakan, serta modal menjadi peluang yang berterusan dan konsisten. Tycoons mencerminkan keupayaan negara bukan sahaja untuk merapatkan jurang antara ekonomi maju dan ekonomi sedang membangun, tetapi juga untuk menyelaraskan keutamaan, membina rangkaian serta menggalakkan pelaburan yang mampu menghasilkan impak global yang berkekalan.”

Yang Berhormat Sultan bin Saeed Al Mansoori, Pengerusi Dubai Chambers, berkata: “Landskap pelaburan global sedang berkembang pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini, menuntut visi strategik yang berpandangan jauh — satu visi yang mampu menjangkakan perubahan dan mengubahnya menjadi peluang bernilai tinggi. Dalam konteks ini, Dubai Chambers terus memainkan peranan proaktif dalam memperkasa komuniti perniagaan untuk menghadapi perubahan ini. Usaha tersebut dilaksanakan dengan memperkukuh perkongsian strategik, memupuk hubungan bermakna dengan pasaran antarabangsa serta menyediakan platform yang membolehkan pertukaran ilmu dan pembangunan hubungan jangka panjang. Usaha-usaha ini menyokong daya tarikan pelaburan dan seterusnya mempertingkatkan lagi daya saing Dubai sebagai hab perniagaan global terkemuka.”

Yang Berhormat menambah: “Edisi sulung Tycoons di Dubai menandakan satu pencapaian penting yang mencerminkan keyakinan global yang semakin meningkat terhadap peranan emiriah ini sebagai destinasi utama bagi pelaburan dan pembuatan keputusan ekonomi. Acara ini turut menyediakan platform bertaraf tinggi yang menghimpunkan pemimpin dan pelabur terkemuka dari seluruh dunia. Platform ini menggalakkan perkongsian berimpak besar, sekali gus membuka laluan baharu bagi kerjasama antarabangsa serta menyumbang kepada kemakmuran bersama dan kemajuan pembangunan mampan.”

Program Tycoons dirangka untuk menghasilkan hasil yang nyata, termasuk dialog pelaburan bersama, rangka kerja perkongsian strategik serta kesinambungan penglibatan yang digerakkan melalui ekosistem pelaburan dan kerjasama AIM yang lebih luas. Penyertaan adalah melalui jemputan sahaja, dengan penekanan kuat terhadap kerahsiaan, relevansi dan keselarasan. Pendekatan ini memastikan perbincangan kekal terbuka, fokus serta berorientasikan hasil.

Tycoons akan berlangsung pada 12 April 2026 di Dubai sebagai sebahagian daripada AIM Congress 2026, sekali gus mengukuhkan peranan Kongres sebagai platform global untuk kepimpinan pelaburan dan kerjasama ekonomi.

