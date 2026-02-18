Tycoons 将于 2026 年 4 月 12 日在迪拜首次亮相，汇聚全球顶尖投资领袖

阿联酋迪拜, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 AIM Global Foundation 发起的倡议，Tycoons 将于 2026 年 4 月 12 日，作为 2026 年 AIM 大会的重要组成部分，在迪拜首次亮相。届时，活动将汇聚约 500 名定向邀约的本地及国际决策层人士。 这场高规格、定向邀约制的交流盛会，旨在打造顶级专属、高度信任的战略情报交流平台。活动汇聚主权财富基金高管、家族办公室负责人、机构投资者、全球首席执行官及富有远见的创始人，携手开展以成果为导向的深度对话，共启投资领导力的全新时代。

以“巨擘 2.0：权力、传承与影响力的新规则”为主题，Tycoons 代表了新一代投资平台，其影响力不仅体现在资本布局上，更体现在前瞻视野、卓越治理与切实可鉴的全球影响力上。 这场高级别闭门交流活动将迪拜打造为全球资本与创新、治理和跨境机遇交融汇聚的核心枢纽，彰显了阿联酋作为衔接发达经济体与新兴经济体的战略枢纽地位。

Tycoons 围绕贸易与投资、家族财富与资本、未来经济三大相互关联的投资领域，推动全球投资议程发展，这三大领域也共同定义了 21 世纪的经济格局。 通过精心策划的闭门会谈、保密圆桌会议与精准人脉对接，与会者可将战略洞察转化为可落地的合作伙伴关系。 这场高级别闭门交流活动秉持深度、审慎与协同的理念，助力领导者研判变革机遇、降低治理框架风险，并在安全可信、高度聚焦的环境中搭建长期合作路径。

值此阿联酋巩固全球投资与创新中心地位的关键时期，Tycoons 的推出恰逢其时。当前阿联酋经济实现多元化增长，外商直接投资流入量创下历史新高，监管环境亦极具前瞻性。 在此背景下，Tycoons 打造了一个高级别、定向邀约制的核心交流平台，汇聚机构资本、私人财富与企业领军者，共同探讨重塑贸易格局、数字化转型、可持续发展及包容性价值创造未来的宏观变革。

在就阿联酋战略愿景发表主旨演讲时，阿联酋外贸部长兼 AIM 大会主席 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士阁下强调，阿联酋始终发挥着全球投资催化剂的关键作用，以及其致力于通过高级别平台推动国际合作的承诺。

部长阁下表示：“阿联酋始终深耕经济多元化、创新发展与可持续建设，这为将宏伟目标转化为实际行动、让资本转化为持续稳定的发展机遇筑牢了坚实平台。 Tycoons 不仅彰显了阿联酋衔接发达经济体与新兴经济体的能力，更体现了我国统筹发展要务、拓展全球网络、推动投资落地的实力，进而形成持久的全球影响力。”

迪拜商会主席 Sultan bin Saeed Al Mansoori 阁下表示：“当前全球投资格局正以前所未有的速度迭代变革，这要求我们以前瞻战略眼光预判变局并将其转化为高价值发展机遇。 在此背景下，迪拜商会持续积极为商界赋能，通过深化战略伙伴关系、搭建高效国际市场联结渠道、打造知识交流与长期合作平台，助力商界应对行业变革。 这些举措有助于吸引全球投资，并持续提升迪拜作为全球顶尖商业中心的核心竞争力。”

他进一步补充道：“首届迪拜 Tycoons 的举办是一座重要里程碑，折射出全球对迪拜作为顶尖投资与经济决策目的地的信心持续攀升。 本次活动搭建了高级别平台，汇聚全球各界杰出领袖与投资者，推动务实高效合作，开拓国际协作新路径，为实现共同繁荣与可持续发展注入强劲动力。”

Tycoons 旨在落地务实成果，包括依托 AIM 更为广阔的投资与合作生态体系，开展联合投资对话、搭建战略伙伴关系框架，并推动后续合作落地。 该活动采用定向受邀制，高度注重保密性、针对性与连贯性，确保交流坦诚务实、聚焦核心、以结果为导向。

Tycoons 将于 2026 年 4 月 12 日在迪拜举办，作为 2026 年 AIM 大会的重要组成部分，进一步夯实了大会作为全球投资领导力与经济合作核心平台的地位。

