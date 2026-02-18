Tycoons 將於 2026 年 4 月 12 日在杜拜首度舉行，匯集全球頂尖的投資界領袖

阿聯酋杜拜, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 AIM Global Foundation（AIM 環球基金會）策動的 Tycoons 項目，將於 2026 年 4 月 12 日登陸杜拜，成為 AIM 投資大會 2026 (AIM Congress 2026) 的矚目焦點。此盛會僅限獲邀人士參與，預計將雲集約 500 位本地與國際舉足輕重的決策者。 這項高規格的交流活動僅限獲邀參與，旨在構建全球頂尖卓越且具高度互信的平台，以交流策略情報。活動將匯聚主權財富基金高層、家族辦公室負責人、機構投資者、全球行政總裁及富有遠見的創辦人，透過務實對話共塑投資領導的新典範。

Tycoons 以 「Titan 2.0：重塑權力、傳承與影響力的新法則」(Titan 2.0: The New Rules of Power, Legacy, and Impact) 為主題，展現新世代投資平台：影響力的衡量標準，不再局限於資本投放，更在於高瞻遠見、睿智管理，以及為全球帶來可量化的正面影響。 這項高規格閉門交流活動，確立杜拜作為匯聚點的樞紐地位，讓全球資本得以在此與創新、管治及跨境機遇互相交匯，充分展現出阿聯酋作為聯繫發達經濟體與新興市場的策略橋樑角色。

Tycoons 透過三個互相緊扣、確立廿一世紀經濟面貌的投資圈來推動全球投資議程，分別聚焦於貿易與投資、家族財富與資本，以及未來經濟。 透過一系列精心策劃的閉門對話、保密圓桌會議及精準交流環節，與會者能將宏觀的策略洞察分析，轉化為切實可行的合作夥伴關係。 這場高規格閉門交流盛會，秉持深度對話、高度保密及理念契合的宗旨，讓領袖在彼此互信、專注一致的環境中，洞悉變革機遇，為管治框架防範風險，並開闢長遠的合作路向。

Tycoons 的推出，正值阿聯酋鞏固其全球投資與創新中心地位的關鍵時刻。此地位建基於其多元化經濟增長、屢創新高的外國直接投資流入，以及具前瞻性的監管環境。 在此背景下，Tycoons 提供這個必不可少的高級閉門交流平台，匯聚機構資本、私人財富與企業領袖，共同應對那些正重塑全球貿易流向、數碼變革、可持續發展，以至共建創造包容價值的未來。

阿聯酋外貿部長兼 AIM 投資大會主席 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士閣下在大會上就阿聯酋的策略願景發表主題演講。他強調，阿聯酋在推動環球投資方面發揮關鍵的推動力量，並矢志透過高規格平台促進國際間的合作。

他表示：「阿聯酋堅定推動經濟多元化、鼓勵創新和促進可持續發展，由此建立了獨特平台，實踐遠大抱負，讓資金能夠轉化為源源不絕、穩健可靠的機遇。 Tycoons 展現阿聯酋的非凡實力，不僅能聯繫發達與新興經濟體系，更能統一各方目標、發展緊密網絡，並推動能為全球帶來恒久正面影響的投資。」

杜拜商會主席 Sultan bin Saeed Al Mansoori 閣下說：「全球投資環境正以前所未見的速度飛快變化，我們必須擁有高瞻遠矚的策略視野，才能洞悉先機，並將其化為極具價值的機遇。 面對此趨勢，杜拜商會積極作為，一方面強化策略合作夥伴網絡，另一方面深化與環球市場的聯繫，同時營造為知識交流及長遠關係建設的平台，全力協助商界駕馭時代變遷。 以上種種不僅有助吸引投資，更進一步鞏固杜拜作為全球頂尖商業樞紐的競爭力。」

他補充說：「首屆 Tycoons 選址杜拜，成為一大重要里程碑，反映全球各地對這個酋長國作為頂尖投資及經濟決策中心的信心與日俱增。 活動亦提供高規格平台，讓全球知名領袖與投資者聚首一堂，培養具影響力的合作關係，開拓國際協作新路向，並為推動共同繁榮與可持續發展出一分力。」

Tycoons 的議程規劃旨在締造具體豐碩成果，包括促成共同投資的深度對話、建構策略合作框架，並透過 AIM 廣闊的投資與合作生態圈開展後續的合作項目。 活動僅限獲邀人士參與，並嚴格注重保密、議題相關性與目標一致，確保所有討論都能在互相坦誠、聚焦要點的氣氛中進行，並以達致成果為最終目標。

Tycoons 將於 2026 年 4 月 12 日在杜拜矚目登場，成為 AIM 投資大會 2026 的焦點環節，勢將鞏固該大會作為引領投資領導力、推動經貿合作的頂尖平台地位。

媒體聯絡人：

Marina Mounir William

Marina.mounir@strategicinfinity.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ec70336-5e3a-4f90-bb87-5bd00431c2b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d6f58c-f70b-4433-9e42-d5d51cf48330/zht