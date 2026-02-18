Bokslutsrapport 2025





Sammanfattning

Den proportionella elproduktionen för året uppgick till 800 GWh. Bolaget erhöll därutöver kompensation motsvarande 39 GWh från stödtjänster och tillgänglighetsgarantier, vilket ger en sammanlagd proportionell elproduktion, inklusive dessa volymer, om 839 GWh.

I december 2025 ingick bolaget avtal om att sälja en portfölj av tre solenergiprojekt i Tyskland med en sammanlagd kapacitet om 234 MW för en total köpeskilling om upp till 14 MEUR, som villkoras av att projektmilstolpar uppnås. Under 2025 har bolaget ingått projektförsäljningsavtal om 310 MW solenergiprojekt för totalt 18 MEUR.

Bolaget har säkrat elnätsanslutningar för sex storskaliga solenergi- och datacenterprojekt i Storbritannien med en uppskattad sammanlagd kapacitet om 2,9 GW, och framgångsrikt vidareutvecklat solenergiprojekt i Tyskland med en sammanlagd kapacitet om 280 MW mot tillståndsfasen, till följd av erhållna myndighetsgodkännanden.

Bolaget bibehöll koldioxidneutralitet inom Scope 1 och 2, vid sidan om förbättrade ESG-betyg, och uppnådde en 100-procentig förenlighet med EU-taxonomin avseende omsättning och verksamhetskostnader.

Konsoliderade resultat – 12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,9 MEUR.





Proportionella resultat – 12 månader

Realiserat elpris uppgick till 36 EUR per MWh, vilket tillsammans med försäljningen av det första tyska solenergiprojektet, resulterade i en proportionell EBITDA om -4,5 MEUR.

Proportionell nettoskuld uppgick till 89 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten om 170 MEUR ger bolaget betydande likviditetsutrymme.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt och genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat utöver den konsoliderade finansiella rapporteringen i enlighet med IFRS för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Finansiella resultat Q4 jan-dec MEUR 2025 2024 2025 2024 Intäkter från elproduktion 7,5 7,1 24,9 25,7 Intäkter från projektförsäljning 2,0 - 4,0 - EBITDA 0,7 -2,5 -10,3 -1,6 Rörelseresultat (EBIT) -3,5 -6,3 -27,2 -17,5 Resultat -2,3 -6,6 -26,3 -13,3 Resultat per aktie – EUR -0,01 -0,03 -0,09 -0,05 Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,01 -0,03 -0,09 -0,05 Alternativa nyckeltal Proportionella resultat1 Elproduktion (GWh) 226 287 800 907 Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 38 30 36 34 Verksamhetskostnader per MWh – EUR 20 14 24 17 Intäkter från elproduktion 8,7 8,7 28,6 30,7 Intäkter från projektförsäljning 2,0 - 4,0 - EBITDA 2,0 0,1 -4,5 7,0 Rörelseresultat (EBIT) -3,1 -4,8 -25,0 -12,9 1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy

”2025 var ett strategiskt viktigt år för Orrön Energy. Vi såg de första intäkterna från projektförsäljningar, säkrade elnätsanslutningar för sex storskaliga projekt i Storbritannien och nådde viktiga milstolpar för ytterligare projekt. Jag är stolt över våra teams insatser för att anpassa den operativa verksamheten till att motverka effekten av ökande kostnader och fortsatt prisvolatilitet. Detta är ett tydligt bevis på vår förmåga att hantera och förbli motståndskraftiga i en utmanande marknad.

Marknadsförhållandena i Norden förblev utmanande under hela 2025 och präglades av fortsatt volatila priser och ökade kostnader, vilket har bidragit till ett ökat behov av operativa kontroller inom vår tillgångsbas. Vi uppnådde ett genomsnittligt realiserat elpris om 36 EUR per MWh under 2025, med priser som har varit volatila och varierat från perioder med noll eller negativa priser till höga prisnivåer i början av 2026. Balanskostnaderna var högre än normalt under 2025, till följd av en strukturell förändring av avräkningsperioder. Övriga verksamhetskostnader har varit stabila och i linje med prognos. För att hantera volatiliteten arbetar vi flexibelt i den operativa verksamheten med frivilliga produktionsbegränsningar för att optimera produktionen under perioder med låga elpriser, och har infört tekniska lösningar för att minska exponeringen mot balanskostnader. Detta har påverkat våra produktionsvolymer, men stärkt våra finansiella resultat med över 1 MEUR under 2025. Vi prissäkrade även delar av produktionen för 2025 och 2026 för att trygga våra intäkter på kort sikt.

Den proportionella elproduktionen under året, inklusive kompenserade volymer, uppgick till 839 GWh, vilket var under förväntan. Detta främst på grund av svaga vindar i kombination med perioder av låga elpriser, vilket ledde till ökade produktionsbegränsningar. Trots att resultatet är en besvikelse, är det glädjande att vi har en hög teknisk tillgänglighet över tillgångsportföljen, vilket visar på vår förmåga att leverera högre produktion när vind- och marknadsförhållanden normaliseras. Under 2026 förväntar vi oss en proportionell elproduktion, inklusive kompenserade volymer, om mellan 800 och 950 GWh, med hänsyn tagen till osäkerhetsfaktorer som varierande väderförhållanden, frivilliga produktionsbegränsningar och stödtjänster till elnätet. De långsiktiga marknadsförutsättningarna i Norden är fortsatt starka och efterfrågan på energi förväntas öka genom elektrifiering av industri och transporter, samt ökad elkonsumtion från AI och datacenter. Vi är därmed fortsatt väl positionerade för att skapa långsiktigt värde från vår operativa portfölj.

Under det fjärde kvartalet uppnådde vi en betydande milstolpe för våra egenutvecklade projekt genom att ingå försäljningsavtal för tre solenergiprojekt i Tyskland för en total köpeskilling om upp till 14 MEUR, vilket tydligt visar värdet av vår utvecklingsportfölj. Detta innebär att vi under 2025 tecknat avtal om att sälja projekt om mer än 300 MW. Den finansiella effekten av dessa transaktioner ligger framför oss, med köpeskillingar om 14 MEUR som villkoras av att utvecklingsmilstolpar uppnås under de kommande 24 månaderna.

Vi gjorde även goda framsteg inom den bredare utvecklingsportföljen. I Storbritannien säkrade vi elnätsanslutningar om totalt 2,9 GW solenergi- och datacenterprojekt, inom ramen för elnätsreformen. Bindande elnätsavtal med information om anslutningsdatum kommer att tilldelas under det andra halvåret 2026, men vi ser redan nu ett starkt intresse för dessa projekt, till följd av en fortsatt hög efterfrågan på dessa teknologier och ett begränsat utbud av projekt till följd av elnätsreformen. I Tyskland har vi framgångsrikt vidareutvecklat solenergiprojekt med en sammanlagd kapacitet om 280 MW mot tillståndsfasen, till följd av erhållna myndighetsgodkännanden, med en lång rad kommande utvecklingsprojekt på tur. Med ett genomsnittligt försäljningspris om cirka 55 TEUR per MW och sett till omfattningen och kvaliteten i vår projektportfölj, är jag övertygad om att denna plattform kommer att skapa betydande värde för bolaget framöver.

Intäkter från projektförsäljningar stärkte resultatet under kvartalet jämfört med samma period föregående år, däremot påverkades helårsresultatet av lägre produktionsvolymer och högre balanskostnader. Våra proportionella intäkter, inklusive övriga intäkter och intäkter från projektförsäljningar, uppgick till 10,9 MEUR för det fjärde kvartalet och 33,5 MEUR för året. Detta resulterade i en proportionell EBITDA om 2,0 MEUR för det fjärde kvartalet och -4,5 MEUR för året, vilket inkluderar 7 MEUR för kostnader hänförliga till Sudanprocessen. Vi sänker kostnadsprognosen för 2026, tack vare besparingar inom administrationskostnader samt väsentligt minskade juridiska kostnader hänförliga till Sudanprocessen.

Jag ser med tillförsikt på 2026, som har inletts med såväl högre elpriser som förbättrade terminspriser på el. Vår projektutvecklingsverksamhet bekräftades genom framgångsrika projektförsäljningar under 2025, och tillsammans med en storskalig projektplattform förväntar jag mig betydande intäkter från denna verksamhet under de kommande åren. Tingsrättsförhandlingen i Sudanprocessen kommer att avslutas under det andra kvartalet 2026, med förväntad dom senare under året. Utöver minskade kostnader förväntar jag mig att det kommer att göra aktien tillgänglig för en bredare investerarbas. Utifrån den bevisning som lagts fram är jag fortsatt övertygad om ett fullständigt frikännande för bolaget och dess tidigare representanter.

Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser fram emot att uppdatera er om våra fortsatta framsteg.”

Webbsänd presentation

Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin idag kl. 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Följ webbpresentationen via nedan länk:

https://orron-energy.events.inderes.com/cmd-2026





För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson

Corporate Affairs and Investor Relations

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström

Communications Lead

Tel: +41 79 431 63 68

jenny.sandstrom@orron.com

Denna information är sådan information som Orrön Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2026 kl. 07.30.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga