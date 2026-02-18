Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse.

Dato for annonsering av tilbakekjøpsprogrammet: 4. februar 2026.

Varighet av tilbakekjøpsprogrammet: 13. februar 2026 til 15. januar 2027.

Størrelse av tilbakekjøpsprogrammet: Samlet kjøpesum i tilbakekjøpsprogrammet er inntil NOK 1.971.000.000 og det maksimale antall aksjer som kan erverves er 19.600.000, hvorav opp til 7.920.000 aksjer kan erverves i perioden fra 13. februar 2026 til 15. mai 2026, og opptil 11.680.000 aksjer kan erverves i perioden fra 15. mai 2026 til 15. januar 2027.

Den 13. februar 2026 kjøpte Equinor ASA totalt 596.119 egne aksjer ved Oslo Børs til en gjennomsnittspris på NOK 266,7250 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Date Aggregert volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris

pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 13. februar 2026 596.119 266,7250 158.999.840 Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet 702.268 247,7684 173.999.819 Totalt kjøpt under tilbakekjøpsprogrammet 1.298.387 256,4718 332.999.659





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 61.297.656 egne aksjer, tilsvarende 2,40% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer ervervet under selskapets tidligere tilbakekjøpsprogram for aksjer til bruk i selskapets aksjebaserte insentivprogrammer, og aksjer ervervet under selskapets offentliggjorte tilbakekjøpsprogram for aksjer som vil bli brukt til å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Vedlegg