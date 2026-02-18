CoinShares offentliggör Fusionsdokumentet i samband med det avtalade samgåendet

Jersey, Channel Islands, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 18 februari 2026 | SAINT HELIER, Jersey | Den 8 september 2025 offentliggjorde CoinShares International Limited ("CoinShares") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), Vine Hill Capital Investment Corp., ett noterat s.k. special purpose acquisition company (”Vine Hill”) (Nasdaq: VCIC) och Odysseus Holdings Limited (”Odysseus Holdings”) att de har ingått ett avtal om samgående i syfte att genomföra ett byte av handelsplats för CoinShares stamaktier från Nasdaq Stockholm till Nasdaq Stock Market i USA, eller någon annan publik aktiemarknad eller handelsplats i USA. Avtalet om samgående innefattar ett domstolsgodkänt scheme of arrangement enligt artikel 125 i Jersey Companies Law (”Scheme of Arrangement”). Det avtalade samgåendet och Scheme of Arrangement benämns gemensamt som ”Transaktionen”.

Kapitaliserade termer som används i detta pressmeddelande ska, om inte annat anges, ha samma betydelse som i det s.k. scheme circular (såsom definierat nedan). Om inget annat uttryckligen anges avser alla tidsangivelser i detta pressmeddelande Jersey-tid.

Publicering av Fusionsdokumentet

CoinShares offentliggör att ett prospektliknande fusionsdokument (ett s.k. scheme circular) innehållande detaljerad information om Scheme of Arrangement och dess effekter (”Fusionsdokumentet”) publiceras idag av CoinShares. Fusionsdokumentet innehåller bland annat ett brev från CoinShares styrelseordförande med en förklarande redogörelse i enlighet med artikel 126 i Jersey Companies Law, villkoren för Scheme of Arrangement, en förväntad tidsplan för de huvudsakliga händelserna, kallelser till s.k. Jersey Court Meeting där överläggning och omröstning om Scheme of Arrangement ska äga rum (”Jersey Court Meeting”) och CoinShares bolagsstämma som följer av Jersey Court Meeting (”Scheme General Meeting”) samt uppgifter om de åtgärder som CoinShares aktieägare ska vidta.

Fusionsdokumentet kommer att göras tillgängligt på engelska med förbehåll för jurisdiktioner där tillgången är begränsad enligt tillämpliga regelverk på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com.

Åtgärd krävs

Som beskrivs i Fusionsdokumentet krävs bland annat godkännande av en majoritet av de aktieägare som är närvarande för att Scheme of Arrangement ska bli giltigt. Godkännande kräver en majoritet av de aktieägare som har rätt att rösta och som närvarar antingen personligen, på distans via den virtuella mötesplattformen eller genom ombud vid Jersey Court Meeting. Godkännande kräver att närvarande aktieägare tillsammans representerar minst 75 procent av de rösträtter som är knutna till stamaktier i CoinShares inom ramen för Scheme of Arrangement (”Scheme Shares”) vid Jersey Court Meeting (eller vid eventuell uppskjuten Jersey Court Meeting), samt att ett särskilt beslut (s.k. Special Resolution) antas vid Scheme General Meeting med föreskriven majoritet.

Kallelser till Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting framgår av Fusionsdokumentet. Bolagsstämmorna kommer att hållas i CoinShares lokaler på andra våningen på 2 Hill Street, St Helier, Jersey JE2 4UA, kl. 09:00 respektive kl. 09:15 (eller i direkt följd efter att Jersey Court Meeting avslutas eller ajourneras) den 19 mars 2026. Bolagsstämmorna kommer att hållas som kombinerade fysiska och digitala möten (hybridmöten) för att ge CoinShares aktieägare möjlighet att delta och medverka antingen personligen eller virtuellt genom de digitala mötesrum som tillhandahålls via den virtuella mötesplattformen. Kallelserna har publicerats i ett separat pressmeddelande från CoinShares.

Eventuella ändringar av Jersey Court Meeting och Scheme General Meeting kommer att kommuniceras till CoinShares aktieägare före respektive möte genom offentliggörande via CoinShares webbplats och via Nasdaq Stockholm.

Det är viktigt att så många Scheme Shares-röster som möjligt avges vid Jersey Court Meeting för att säkerställa att domstolen kan försäkra sig om att Scheme Shares-aktieägarnas åsikter representeras på ett rättvist och skäligt sätt.

Scheme Shares-aktieägare och aktieägare i CoinShare uppmanas därför starkt att lämna in fullmaktsformulär och instruktioner för bolagsstämmorna så snart som möjligt. I samtliga fall ska Computershare motta fullmaktsformulär och instruktioner senast 48 timmar före respektive bolagsstämma (eller vid eventuell ajournering, senast 48 timmar före den tidpunkt som fastställts för det ajournerade mötet, exklusive den del av 48-timmarsperioden som infaller på en dag som inte är en arbetsdag på Jersey). Ytterligare information om tidsfrister för att utse fullmaktshavare framgår av bilagan till detta pressmeddelande samt av Fusionsdokumentet.

Rekommendation

CoinShares styrelse har inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) daterat den 7 september 2025 utfärdat av Eight Advisory UK Limited. Baserat på de överväganden som anges däri är styrelsens bedömning att det vederlag som ska betalas av Odysseus Holdings för CoinShares är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Mot denna bakgrund rekommenderar CoinShares styrelse enhälligt att CoinShares aktieägare röstar för Scheme vid Jersey Court Meeting och för det särskilda beslut som ska föreslås vid Scheme General Meeting, på samma sätt som de styrelseledamöter i CoinShares som är innehavare av CoinShares-aktier oåterkalleligen har åtagit sig att göra avseende sina egna innehav, vilka uppgår till sammanlagt 23 778 129 CoinShares-aktier, motsvarande cirka 36,029 procent av CoinShares emitterade aktiekapital per stängning vid den senast möjliga dagen.

CoinShares aktieägare bör noggrant läsa hela Fusionsdokumentet innan de fattar beslut avseende Scheme of Arrangement.

Tidsplan

Fusionsdokumentet innehåller en förväntad tidsplan för de huvudsakliga händelserna i samband med Scheme of Arrangement. Tidsplanen återfinns även i bilagan till detta pressmeddelande. Genomförandet av Scheme of Arrangement är bland annat villkorat av att Scheme of Arrangement godkänns med majoritet av Scheme Shares-aktierna vid Jersey Court Meeting och att CoinShares aktieägare godkänner Scheme of Arrangement vid Scheme General Meeting med erforderlig majoritet. Scheme of Arrangement är även villkorad av att ytterligare villkor och bestämmelser uppfylls (eller i förekommande fall frånfalles). Villkor och bestämmelser beskrivs närmare i Fusionsdokumentet.

Förutsatt att villkoren uppfylls (eller i förekommande fall frånfalles) förväntas Scheme of Arrangement träda i kraft under det andra kvartalet av 2026 och i vilket fall före sista datum då Scheme of Arrangement senast måste träda i kraft (s.k Long Stop Date).

Om något av de datum som anges i tidsplanen skulle komma att ändras, kommer CoinShares och Odysseus Holdings att offentliggöra sådana ändringar genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler, varvid pressmeddelanden kommer att göras tillgängliga på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och på Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com.

Information om Transaktionen

Information om Transaktionen finns tillgänglig på www.coinshares-bidco.com.

Om CoinShares aktieägare har några frågor gällande detta pressmeddelande, Fusionsdokumentet eller om hur fullmaktsformulären ska fyllas i och skickas in, ombeds de kontakta CoinShares registerhållare, Computershare, på telefonnumret för aktieägare +44 (0) 370 707 4040. Telefonlinjen för aktieägare är öppen mellan kl. 08:30 och 17:30 måndag till fredag (med undantag för allmänna helgdagar på Jersey). Samtal från utlandet till telefonlinjen för aktieägare debiteras enligt gällande internationella taxor. Olika avgifter kan tillkomma för samtal från mobiltelefoner och samtal kan komma att spelas in och övervakas i säkerhets- och utbildningssyfte. Observera att Computershare inte kan ge råd om fördelarna med Scheme of Arrangement och kan inte lämna finansiell, skattemässig, investerings- eller juridisk rådgivning.

Om Scheme of Arrangement fastställs enligt ovan förväntas sista dag för handel och registrering av överlåtelser av CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm vara den bankdag som infaller dagen före Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement (eng. Sanction Hearing). Inga överlåtelser kommer att registreras efter kl. 18.00 den dagen. Avsikten är att därefter lämna in en ansökan till Nasdaq Stockholm om avnotering av CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm med verkan från eller strax efter Ikraftträdandedagen. Ansökan förutsätter att Scheme of Arrangement träder i kraft samt att åtgärder vidtas för att omregistrera CoinShares som ett privat aktiebolag enligt relevanta bestämmelser i Jersey Companies Law.

Om CoinShares

CoinShares är en ledande global förvaltare av digitala tillgångar som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till en rad olika kunder, däribland företag, finansinstitut och privatpersoner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien och USA. CoinShares regleras på Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers och i USA av Securities and Exchange Commission, National Futures Association och Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

Om Vine Hill och Vine Hill Capital Partners

Vine Hill är ett s.k. special purpose acquisition company (“SPAC”) som sponsras av ett närstående bolag till Vine Hill Capital Partners och bildades som en del av en plattform för att sponsra en serie SPAC-bolag. Vine Hill slutförde sin börsintroduktion om 220 miljoner USD i september 2024 och dess aktier handlas för närvarande på Nasdaq under tickern ”VCIC”. Vine Hill Capital Partners är en ledande alternativ investeringsförvaltare som är dedikerad till att hjälpa företag att nå sin fulla potential och frigöra aktieägarvärde genom att utnyttja de publika marknaderna.

För mer information om CoinShares, vänligen besök: https://coinshares.com

Bolaget | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

PRESSKONTACT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

coinshares@mgroupsc.com

The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 18 February 2026.

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta pressmeddelande avser det föreslagna samgåendet (”Samgåendet” och övriga transaktioner som omfattas av det s.k. Business Combination Agreement mellan CoinShares, Vine Hill, Holdco och övriga parter (tillsammans ”Transaktionerna”)) mellan Vine Hill, CoinShares och Holdco. Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig och varken Vine Hill, CoinShares, Holdco eller deras respektive närstående bolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta pressmeddelande.

Ytterligare information och var den finns tillgänglig

Förvärvet av samtliga utgivna och att emittera aktier i CoinShares av Odysseus Cayman, kommer uteslutande att genomföras genom Fusionsdokumentet (och tillhörande fullmaktsformulär). Fusionsdokumentet och tillhörande fullmaktsformulär innehåller samtliga villkor för Scheme of Arrangement, inklusive i förekommande fall, information om hur röstning avseende Scheme of Arrangement ska gå till. Beslut rörande Scheme of Arrangement bör endast fattas utifrån den information som finns angiven i Fusionsdokumentet.

CoinShares uppmanar CoinShares aktieägare att noggrant läsa Fusionsdokumentet eftersom det innehåller viktig information om Scheme of Arrangement och Transaktionen, inklusive detaljer om hur man röstar avseende Scheme of Arrangement. Uttalanden i detta pressmeddelande avser förhållandena per dagen för pressmeddelandet, om inte annat anges. Offentliggörandet av detta pressmeddelande innebär inte någon garanti för att det inte har skett förändringar i de omständigheter som anges här sedan detta datum.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett prospektliknande dokument.

I samband med Transaktionerna planerar CoinShares, Vine Hill och Holdco att lämna in ett s.k. Registration Statement på Form F-4 (med eventuella ändringar och tillägg, ”Registration Statement”) till SEC, vilket kommer att innehålla en preliminär fullmaktshandling (ett s.k. proxy statement) från Vine Hill och ett prospekt från Holdco i samband med fullgörandet av Samgåendet (”Fullmaktshandlingen/Prospektet”). Den slutgiltiga fullmaktshandlingen och andra relevanta dokument kommer att skickas till Vine Hills aktieägare per en registreringsdag som kommer att fastställas för omröstning om Transaktionerna och andra frågor som beskrivs i Fullmaktshandlingen/Prospektet. Vine Hill, CoinShares och/eller Holdco kommer också att lämna in andra dokument avseende Transaktionerna till SEC. Detta pressmeddelande innehåller inte all information som bör beaktas avseende Transaktionerna och är inte avsett att utgöra grund för något investeringsbeslut eller något annat beslut avseende Transaktionerna. INNAN NÅGOT BESLUT OM RÖSTNING ELLER INVESTERING FATTAS UPPMANAS AKTIEÄGARE I VINE HILL OCH ANDRA BERÖRDA PARTER ATT LÄSA, NÄR DET FINNS TILLGÄNGLIGT, DEN PRELIMINÄRA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ÄNDRINGAR DÄRTILL SAMT DET DEFINITIVA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ALLA ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC I SAMBAND MED VINE HILLS INSAMLING AV FULLMAKTER FÖR DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN SOM SKA HÅLLAS FÖR ATT GODKÄNNA TRANSAKTIONERNA OCH ANDRA FRÅGOR SOM BESKRIVS I FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET, EFTERSOM DESSA DOKUMENT KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM VINE HILL, COINSHARES, HOLDCO OCH TRANSAKTIONERNA. Investerare och värdepappersinnehavare kommer också att kunna erhålla kopior av Registration Statement och Fullmaktshandlingen/Prospektet samt alla andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till SEC av Vine Hill, CoinShares och/eller Holdco, utan kostnad, så snart de finns tillgängliga, på SEC:s webbplats www.sec.gov eller genom att skicka en begäran till: Vine Hill Capital Investment Corp., 500 E Broward Blvd, Suite 900, Fort Lauderdale, FL 33394, eller genom skriftlig begäran till CoinShares eller Holdco på c/o CoinShares International Limited, 2nd Floor, 2 Hill Street, JE2 4UA St Helier Jersey, Channel Islands. VARKEN SEC ELLER NÅGON STATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DE TRANSAKTIONER SOM BESKRIVS HÄRI, UTTALAT SIG OM TRANSAKTIONERNAS MERITER ELLER SKÄLIGHET ELLER NÅGRA RELATERADE TRANSAKTIONER ELLER UTTALAT SIG OM LÄMPLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE PÅSTÅENDE OM MOTSATSEN UTGÖR EN BROTTSLIG HANDLING.

Deltagare i anmodan

Vine Hill, CoinShares, Holdco och deras respektive styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda kan enligt SEC:s regler anses vara deltagare i insamling av fullmakter från Vine Hills aktieägare i samband med Transaktionerna. Information om Vine Hills styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av dess aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda samt deras intressen i Vine Hill finns i avsnitten “Directors, Executive Officers and Corporate Governance – Conflicts of Interest,” “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters,” och “Certain Relationships and Related Party Transactions” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2024, som lämnades in till SEC den 26 mars 2025 och finns tillgänglig kostnadsfritt på SEC:s webbplats www.sec.gov och på följande URL:sec.gov/Archives/edgar/data/2025396/000101376225002707/ea0234943-10k_vinehill.htm. Ytterligare information om dessa deltagares intressen kommer att finnas i Registration Statement när det blir tillgängligt.

En förteckning över namnen på styrelseledamöter, verkställande direktörer, andra medlemmar av ledningen och anställda i CoinShares och Holdco, samt information om deras intressen i samgåendet, kommer att finnas i Registration Statement som ska lämnas in till SEC. Ytterligare information om sådana potentiella deltagares intressen i anmodansprocessen kan också komma att ingå i andra relevanta dokument när de lämnas in till SEC.

Inget erbjudande eller uppmaning

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en fullmaktsförklaring eller insamling av fullmakt, samtycke eller godkännande avseende värdepapper eller Transaktionerna och ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller byta, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller byta värdepapper i Vine Hill, CoinShares eller Holdco, eller någon tillgång eller instrument eller relaterat derivat, och det kommer inte att ske någon försäljning av sådana värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, försäljning eller byte skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat eller jurisdiktion. Inget erbjudande av värdepapper får göras annat än genom ett prospekt som uppfyller kraven i Securities Act eller ett undantag från denna. Investerare bör rådfråga sin rådgivare om de tillämpliga kraven för en köpare att utnyttja ett undantag enligt Securities Act.

Aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA

Offentliggörande, publicering eller spridning av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner än Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA samt tillgängligheten av Scheme of Arrangement för CoinShares aktieägare som inte är bosatta i dessa länder kan vara föremål för begränsningar enligt lagstiftningen i respektive jurisdiktion. Personer som får del av detta pressmeddelande bör därför själva ta reda på och följa sådana begränsningar. Särskilt kan möjligheten för personer som inte är bosatta i Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA att rösta för sina CoinShares-aktier avseende Scheme of Arrangement vid Jersey Court Meeting påverkas av lagstiftningen i det land där de befinner sig. Även möjligheten att upprätta och lämna in fullmaktsformulär för att utse någon annan att rösta vid Jersey Court Meeting för aktieägares räkning kan påverkas av lagstiftningen i det land där de befinner sig. Ytterligare information för aktieägare utanför dessa länder finns i Fusionsdokumentet. Underlåtenhet att följa sådana begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i den aktuella jurisdiktionen. De bolag och personer som är involverade i Transaktionen frånsäger sig allt ansvar för överträdelser av sådana begränsningar av någon person i den utsträckning tillämplig lag medger.

Om inte annat beslutas av Odysseus Holdings, och om det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer Scheme of Arrangement inte att göras tillgänglig, vare sig helt eller delvis, direkt eller indirekt, i, till eller från en jurisdiktion med begränsningar (en s.k. Restricted Jurisdiction) där detta skulle innebära ett brott mot gällande lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Ingen får rösta för Scheme of Arrangement genom sådan användning, metod, instrument eller från en jurisdiktion med begränsningar eller någon annan jurisdiktion om detta skulle strida mot lagstiftningen i den jurisdiktionen. Ingen inbjudan får riktas till allmänheten på Caymanöarna att teckna de värdepapper som erbjuds härigenom, och detta pressmeddelande samt Scheme of Arrangement får inte utfärdas eller vidarebefordras till någon sådan person. Scheme Shares-aktieägare som är osäkra på vad som gäller i dessa frågor bör omgående rådgöra med en oberoende professionell rådgivare i den relevanta jurisdiktionen.

Följaktligen får kopior av detta pressmeddelande och alla handlingar som rör Transaktionen inte, vare sig direkt eller indirekt, postas, överföras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle strida mot lagstiftningen i den aktuella jurisdiktionen. Personer som mottar sådana handlingar (inklusive, men inte begränsat till, ombud, förvaringsinstitut, förvaltare och stiftelseförvaltare) får inte posta eller på annat sätt vidarebefordra, distribuera eller skicka dem till, från eller inom en jurisdiktion med begränsningar där detta skulle utgöra ett brott mot tillämplig lag. Sådant agerande kan medföra att en eventuell röstning avseende Scheme of Arrangement blir ogiltig.

Ytterligare information för aktieägare utanför Sverige, Jersey, Caymanöarna och USA finns i Fusionsdokumentet.

Detta pressmeddelande och eventuella bilagor har upprättats för att uppfylla lagkraven i Jersey, Caymanöarna, Sverige och USA, och den information som lämnas här kan skilja sig från den information som skulle ha lämnats om pressmeddelandet hade utformats enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner.

Transaktionen omfattas av tillämpliga regler för Nasdaq Stockholm, Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm samt Jersey Companies Law.

Aktieägare som inte har rätt att rösta på grund av sanktioner

Aktieägare som inte har rätt att rösta på grund av sanktioner hänvisas till punkt 28 i del 1 (meddelande från ordföranden i CoinShares) i Fusionsdokumentet för information om vilka effekter Scheme of Arrangement och Transaktionen kan få för deras innehav av aktier som inte har rätt att rösta.

Ytterligare information till amerikanska investerare

Scheme of Arrangement avser värdepapper i ett bolag med hemvist på Jersey och är avsedd att genomföras enligt Jersey Companies Law. Detta pressmeddelande och vissa andra dokument som rör Transaktionen har upprättats, eller kommer att upprättas, i enlighet med de informationskrav, format och stil som gäller enligt lagstiftningen på Jersey. Kraven skiljer sig från de informationskrav och övriga krav som gäller enligt amerikansk värdepapperslagstiftning. En transaktion som genomförs genom ett scheme of arrangement omfattas inte av reglerna om uppköpserbjudanden eller reglerna om fullmaktsinsamling enligt den amerikanska U.S. Exchange Act. Transaktionen omfattas därför av de informationskrav och den praxis som gäller på Jersey för schemes of arrangement, vilka skiljer sig från de krav som gäller för amerikanska uppköpserbjudanden och fullmaktsinsamlingar. Med undantag för finansiella mått som inte är IFRS, har all finansiell information eller andra finansiella uppgifter som ingår i detta pressmeddelande och Fusionsdokumentet upprättats, eller kommer att ha upprättats, i enlighet med (i) för CoinShares, de redovisningsstandarder som gäller på Jersey, vilka kan avvika från den finansiella information som lämnas av amerikanska bolag eller bolag vars finansiella rapporter är upprättade enligt U.S. GAAP, och (ii) för Vine Hill-koncernen, U.S. GAAP och de revisionsstandarder som tillämpas av den amerikanska Public Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”). U.S. GAAP skiljer sig i vissa väsentliga avseenden från de redovisningsstandarder som gäller på Jersey. Ingen av de finansiella rapporter eller annan finansiell information som berör CoinShares i detta pressmeddelande eller Fusionsdokumentet har reviderats enligt revisionsstandarder som allmänt tillämpas i USA.

Odysseus Cayman, dess förvaltare eller deras aktiemäklare (som agerar som ombud) kan från tid till annan, utanför USA och utöver vad som sker inom ramen för Scheme of Arrangement, genomföra köp av eller ingå avtal om köp av CoinShares-aktier fram till dess att Scheme of Arrangement träder i kraft, förfaller eller på annat sätt återkallas. I enlighet med regel 14e-5(b) i U.S. Exchange Act och i enlighet med övrig tillämplig lagstiftning, inklusive U.S. Exchange Act, kan dessa köp ske antingen på den publika marknaden till rådande priser eller genom privata transaktioner till förhandlade. All information om sådana köp kommer att offentliggöras i enlighet med gällande regler i Jersey, Sverige och USA.

Det kan vara svårt för amerikanska innehavare att göra sina rättigheter och anspråk gällande enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning eftersom CoinShares och Odysseus Holdings är belägna i andra länder än USA och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolagen är bosatta utanför USA. Amerikanska innehavare kan sakna möjlighet att väcka talan för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning mot ett utländskt bolag eller dess styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i en domstol utanför USA. Det kan dessutom vara svårt att tvinga ett utländskt bolag och dess närstående att underkasta sig en amerikansk domstols domslut. Vidare kan det vara svårt eller omöjligt för CoinShares amerikanska aktieägare att delge stämning inom USA till Odysseus Cayman eller CoinShares och i förekommande fall, deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller de experter som nämns här, eller att verkställa amerikanska domstolsavgöranden mot dessa, oavsett om dessa grundar sig enbart på amerikansk federal och delstatlig värdepapperslagstiftning eller inte. Vidare bör CoinShares amerikanska aktieägare inte utgå från att domstolarna på Jersey: (a) skulle verkställa domar från amerikanska domstolar mot sådana personer grundade på civilrättsligt ansvar; eller (b) skulle utdöma civilrättsligt ansvar mot sådana personer i mål, oavsett om dessa grundar sig enbart på amerikansk federal och delstatlig värdepapperslagstiftning eller inte.

Scheme Shares-aktieägare som är medborgare eller bosatta i USA bör rådgöra med egna juridiska och skattemässiga rådgivare om de juridiska och skattemässiga effekterna av Scheme of Arrangement utifrån sina individuella förhållanden.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” avseende Vine Hill, CoinShares och/eller Holdco, i enlighet med vad som avses i amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla uttalanden som inte är historiska fakta, inklusive, utan begränsning, uppskattningar och prognoser avseende finansiell ställning, affärsstrategi, planer, mål och syften för CoinShares ledning för framtida verksamhet (inklusive utvecklingsplaner och mål), förväntade fördelar med Samgåendet, förväntad kapitalisering och företagsvärde för Holdco och CoinShares efter Samgåendet, förväntningar avseende villkor och tidpunkt för Samgåendet, regulatoriska utvecklingar inom CoinShares och/eller Holdcos branscher samt finansiering av och investeringar i CoinShares och/eller Holdco. Förväntningarna, uppskattningarna och prognoserna för CoinShares och Vine Hills verksamhet kan skilja sig från de faktiska resultaten. Du bör därför inte förlita dig på dessa framåtblickande uttalanden som förutsägelser om framtida händelser. I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden genom termer som ”enligt uppskattningar”, ”förväntar”, ”antar”, ”tror”, ”skulle kunna”, ”uppskattar”, ”förväntar sig”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”är av den åsikten”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”prognos”, ”mål”, ”enligt kännedom”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle” eller negationer av dessa termer, variationer av dem eller liknande terminologi, även om inte alla framåtblickande uttalanden innehåller sådana identifierande ord.

Sådana framåtblickande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan påverka CoinShares och Holdcos förmåga att genomföra och uppnå sina planer och mål som anges i sådana framåtblickande uttalanden och som kan leda till att faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på ett antal antaganden om CoinShares och Holdcos nuvarande och framtida policyer och planer samt den miljö i vilken CoinShares och Holdco kommer att verka i framtiden. Många faktiska händelser eller omständigheter ligger utanför CoinShares, Holdcos eller Vine Hills kontroll. Dessutom baseras vissa framåtblickande uttalanden på antaganden eller framtida händelser som kanske inte visar sig vara korrekta, och man bör inte förlita sig på några framåtblickande uttalanden i detta meddelande. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: (1) Transaktionerna inte slutförs i tid eller överhuvudtaget, vilket kan påverka priset på Vine Hills och/eller CoinShares värdepapper negativt; (2) Transaktionerna inte slutförs före Vine Hills deadline för samgåendet; (3) att parterna inte uppfyller villkoren för att fullborda Transaktionerna, inklusive godkännande av Vine Hills och CoinShares aktieägare och erhållande av erforderliga beslut från Royal Court of Jersey; (4) att de förväntade fördelarna med Transaktionerna inte realiseras, vilket bland annat kan påverkas av konkurrens, CoinShares och Holdco förmåga att växa och hantera tillväxten på ett lönsamt sätt, bygga upp eller upprätthålla relationer med kunder och behålla ledning och nyckelpersoner, kapitalutgifter, behov av ytterligare kapital och tidpunkten för framtida kassaflöden från den löpande verksamheten samt efterfrågan på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Holdco; (5) nivån på inlösen av Vine Hills offentliga aktieägare, vilket kommer att minska de medel som CoinShares och Holdco har till sitt förfogande för att genomföra sina affärsstrategier och kan göra det svårt att erhålla eller upprätthålla noteringen eller handeln av Holdcos stamaktier på en större värdepappersmarknad; (6) Holdcos misslyckande med att erhålla eller upprätthålla noteringen av sina värdepapper på någon värdepappershandelsplats efter tillträdet; (7) kostnader relaterade till Transaktionerna och till följd av att Holdco blir ett noterat publikt bolag, som kan bli högre än vad som för närvarande förväntas; (8) förändringar i affärs-, marknads-, finansiella, politiska och regulatoriska förhållanden; (9) volatilitet och snabba fluktuationer i marknadspriserna på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Holdco; (10) att CoinShares och/eller Holdcos digitala tillgångsinvesteringsprodukter inte lyckas följa sina respektive målindex; (11) regulatoriska eller andra förändringar som negativt påverkar efterfrågan på de produkter och tjänster som tillhandahålls av CoinShares och/eller Holdcos; (12) resultatet av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan leda till att Samgåendet inte kan fullföljas; (13) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot Vine Hill, CoinShares, Holdcos och/eller något av deras respektive närstående bolag eller andra; (14) förändringar i den föreslagna strukturen för Samgåendet som kan krävas eller vara lämpliga till följd av tillämpliga lagar eller förordningar; (15) risken att Samgåendet stör Vine Hills och/eller CoinShares nuvarande planer och verksamhet till följd av tillkännagivandet och genomförandet av Samgåendet; (16) behandling av digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och/eller Holdcos, för amerikanska och utländska skatteändamål; (17) utmaningar vid genomförandet av CoinShares och/eller Holdcos affärsplan på grund av operativa utmaningar, betydande konkurrens och reglering; (18) att betraktas som ett ”skalbolag” eller ”tidigare skalbolag” av den värdepappersmarknad där Holdcos stamaktier kommer att noteras eller av SEC, vilket kan påverka möjligheten att notera sådana stamaktier och begränsa tilliten till vissa regler eller former i samband med erbjudande, försäljning eller återförsäljning av värdepapper; (19) handelspriset och volymen för Holdcos stamaktier kan vara volatila efter Transaktionerna och en aktiv handelsmarknad kanske inte utvecklas; (20) Holdcos aktieägare kan komma att uppleva utspädning i framtiden på grund av utnyttjandet av ett betydande antal befintliga teckningsoptioner och eventuella framtida emissioner av aktierelaterade värdepapper i Holdco; (21) investerare kan uppleva omedelbar och väsentlig utspädning vid tillträdet till följd av de Vine Hill-stamaktier av klass B som innehas av Vine Hills Capital Sponsor I LLC, eftersom värdet på Holdcos stamaktier som Vine Hill Capital Sponsor I LLC erhåller i utbyte mot sådana Vine Hill-stamaktier av klass B sannolikt kommer att vara väsentligt högre än det nominella pris som betalats för dem, även om handelspriset för Holdcos stamaktier vid den tidpunkten är väsentligt lägre än det pris per aktie som investerarna har betalat; (22) intressekonflikter som kan uppstå till följd av investerings- och transaktionsmöjligheter som involverar Holdco, CoinShares, deras respektive närstående bolag och andra investerare och kunder; (23) handelsplatser för digitala tillgångar kan drabbas av mer omfattande bedrägerier, säkerhetsbrister eller reglerings- eller driftsproblem än handelsplatser för mer etablerade tillgångsklasser; (24) risker relaterade till förvaring av CoinShares och/eller Holdcos digitala tillgångar, inklusive förlust eller förstörelse av privata nycklar som krävs för att få tillgång till dess digitala tillgångar och cyberattacker eller annan dataförlust relaterad till dess digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Holdco, beroende på vad som är tillämpligt, förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar; (25) ett säkerhetsintrång, en cyberattack eller annan händelse där obehöriga parter får tillgång till CoinShares eller Holdcos digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Holdco tillfälligt eller permanent förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar och att dess finansiella ställning och verksamhetsresultat påverkas negativt i väsentlig grad; (26) framväxten eller tillväxten av andra digitala tillgångar, inklusive sådana med betydande stöd från den privata eller offentliga sektorn, inklusive från regeringar, konsortier eller finansinstitut, kan ha en negativ inverkan på värdet av digitala tillgångar och påverka CoinShares och/eller Holdcos verksamhet negativt;(27) potentiella regeländringar som omklassificerar vissa digitala tillgångar som värdepapper kan leda till att CoinShares och/eller Holdco klassificeras som ett ”investeringsbolag” enligt Investment Company Act från 1940 och kan påverka marknadspriset på CoinShares och/eller Holdcos digitala tillgångar och marknadspriset på Holdcos noterade värdepapper negativt; och (28) andra risker och osäkerhetsfaktorer som ingår i (x) avsnitten ”Riskfaktorer” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K och (y) andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till eller har tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas till SEC av Holdco, CoinShares och/eller Vine Hill. Ovanstående lista över faktorer är inte uttömmande. Du bör inte förlita dig på framåtblickande uttalanden, som endast gäller vid tidpunkten för uttalandet. Varken Vine Hill, CoinShares eller Holdco åtar sig eller accepterar någon skyldighet eller förpliktelse att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla förändringar i deras förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter som sådana uttalanden baseras på, utom i de fall då detta krävs enligt lag. Tidigare resultat från Vine Hills, CoinShares eller Holdcos ledningsgrupper och deras respektive närstående bolag är ingen garanti för framtida resultat. Du bör därför inte fästa otillbörlig tilltro till historiska resultat för Vine Hills, CoinShares eller Holdcos ledningsgrupper eller deras närstående bolag som en indikation på framtida resultat för en investering eller den avkastning som Vine Hill, CoinShares eller Holdco kommer att, eller sannolikt kommer att, generera framöver.

Inga prognoser för resultat, uppskattningar eller kvantifierade fördelar

Inget uttalande i detta pressmeddelande, eller som införlivas genom hänvisning häri, är avsett att utgöra en prognos för resultat, uppskattning av resultat eller ett uttalande om kvantifierade fördelar för någon period. Inget uttalande i detta pressmeddelande ska tolkas som att resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings, och i förekommande fall, för innevarande eller framtida räkenskapsår nödvändigtvis skulle motsvara eller överstiga tidigare offentliggjorda resultat eller resultat per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings.

Avrundning

Vissa siffror som anges i detta pressmeddelande har justerats genom avrundning. Därför kan siffror för samma kategori som presenteras i olika tabeller skilja sig något åt och totalsummor som anges i vissa tabeller behöver inte alltid vara en exakt aritmetisk summa av de enskilda posterna som föregår dem.

Begäran om handlingar i pappersformat

En papperskopia av detta pressmeddelande eller Scheme Circular kan beställas genom att kontakta CoinShares registerhållare, Computershare, på +44 (0) 370 707 4040. Samtal debiteras enligt ordinarie geografisk taxa och avgiften kan variera beroende på operatör. Samtal från utlandet debiteras enligt gällande internationell taxa. Telefonlinjen för aktieägare är öppen vardagar mellan kl. 08:30 och 17:30 (med undantag för allmänna helgdagar på Jersey). Olika avgifter kan tillkomma för samtal från mobiltelefoner och samtal kan komma att spelas in och slumpmässigt övervakas i säkerhets- och utbildningssyfte. Observera att aktieägarlinjen inte kan ge råd om fördelarna med Scheme of Arrangement eller lämna finansiell, investeringsmässig, juridisk eller skattemässig rådgivning.

Allmänt

Om du är osäker på innehållet i detta pressmeddelande eller vilka åtgärder du bör vidta rekommenderas du att omedelbart söka personlig finansiell rådgivning från din aktiemäklare, bankkontakt, jurist, revisor eller annan oberoende finansiell rådgivare.

FÖRVÄNTAD TIDSPLAN FÖR VIKTIGA HÄNDELSER

Följande indikativa tidsplan baseras på CoinShares nuvarande förväntade datum för genomförandet av Scheme of Arrangement vilket kan komma att ändras. Om något av de datum och/eller tider i denna förväntade tidsplan ändras kommer de reviderade datumen och/eller tidpunkterna att meddelas CoinShares aktieägare genom pressmeddelande via Nasdaq Stockholm, varvid även pressmeddelandet görs tillgängligt på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing.

Tidsangivelser i denna tidsplan avser Greenwich Mean Time (GMT), om inte annat anges.

Händelse Tid och/eller datum Offentliggörande av Erbjudandehandlingen 18 februari 2026 Senaste tidpunkt för inlämning av fullmaktsformulär för: Jersey Court Meeting (BLÅTT formulär) kl. 9:00 den 17 mars 2026(1) Scheme General Meeting (VITT formulär) kl. 9:15 den 17 mars 2026(2) Avstämningstidpunkt för rösträtt kl. 06:30 den 17 mars 2026(3) Jersey Court Meeting kl. 09:00 den 19 mars 2026 Scheme General Meeting kl. 09:15 den 19 mars 2026(4) Följande datum är endast indikativa och kan komma att ändras (inklusive efter överenskommelse från tid till annan mellan CoinShares och Odysseus Cayman) Sista dag för handel samt registrering av överlåtelser av CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm D - 1 bankdag Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement (Sanction Hearing) förväntas hållas den 30 mars 2026, med förbehåll för domstolens godkännande och att relevanta villkor uppfylls (eller, i förekommande fall, frånfalles) före sista datum då Scheme of Arrangement måste träda i kraft (”D”)(5) Handelsstopp för CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm kl. 05:30 (svensk tid) på D Likvidavräkning av sista handel i Euroclear Sweden avseende CoinShares-aktier på Nasdaq Stockholm D + 1 bankdag CoinShares-aktier flyttas från Euroclear Swedens konto i CREST till de bakomliggande ägarnas konton i CREST. D + 2-5 bankdagar Sista dag för registrering av överlåtelser av CoinShares-aktier samt avstängning av CoinShares-aktier i CREST



D + 6 bankdagar Tidpunkt då det fastställs vilka stamaktier i CoinShares som omfattas av Scheme of Arrangement och som ska överföras till Odysseus Cayman (s.k. Scheme Record Time) kl. 18:00 på D + 6 bankdagar Ikraftträdandag D + 7 bankdagar(6) Avnotering av CoinShares-aktier från Nasdaq Stockholm senast kl. 05:30 (svensk tid) på D + 7 bankdagar Nymission av nya Odysseus Holdings-aktier kl. 09:00 eller kort därefter (New York-tid) på D + 7 bankdagar Upptagande till handel av nya Odysseus Holdings-aktier på Nasdaq kl. 09:30 eller kort därefter (New York-tid) på D + 8 bankdagar Sista datum då Scheme of Arrangement måste träda i kraft (s.k. Long Stop Date) 8 juni 2026(7)

Noter

Det förfrågas att BLÅTT fullmaktsformulär för Jersey Court Meeting lämnas in senast kl. 09.00 den 17 mars 2026 eller, om Jersey Court Meeting ajourneras, 48 timmar före den tidpunkt som fastställts för det ajournerade mötet (exklusive den del av 48-timmarsperioden som infaller på en dag som inte är en arbetsdag). Om BLÅTT fullmaktsformulär för Jersey Court Meeting inte har lämnats in i tid kan det bli giltigt genom att det lämnas till en representant för CoinShares registerhållare, Computershare, för ordföranden vid Jersey Court Meeting, eller direkt till ordföranden före mötets början (eller vid eventuell ajournering). För att vara giltiga måste VITA fullmaktsformulär för Scheme General Meeting lämnas in senast kl. 09.15 den 17 mars 2026 eller, om Scheme General Meeting ajourneras, 48 timmar före den tidpunkt som fastställts för det ajournerade mötet (exklusive den del av 48-timmarsperioden som infaller på en dag som inte är en arbetsdag). Om Jersey Court Meeting eller Scheme General Meeting ajourneras, kommer avstämningstidpunkt för rösträtt (Voting Record Time) för det aktuella ajournerade mötet att vara kl. 18.30 två dagar (exklusive dagar som inte är arbetsdagar) före den dag som fastställts för det ajournerade mötet. Påbörjas kl. 09.15 eller så snart därefter som Jersey Court Meeting har avslutats eller ajournerats. Överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement förväntas hållas den 30 mars 2026 vid Royal Court of Jersey vid adressen Royal Court House, Royal Square, St. Helier, Jersey JE1 1JG. Datumen är endast indikativa och kan komma att ändras beroende på händelser som när: (i) villkoren uppfylls eller (om de kan frånfallas) frånfalles; (ii) Jersey Court godkänner Scheme of Arrangement; samt (iii) domstolsbeslutet (och eventuella andra domstolsåtgärder i samband med Scheme of Arrangement) lämnas in till Jersey Registrar of Companies. Deltagare i CoinShares incitamentsprogram kommer att kontaktas separat för att informeras om Scheme of Arrangements påverkan på deras rättigheter enligt incitamentsprogrammet, inklusive information om eventuella relevanta förslag samt datum och tidpunkter som är aktuella för dem. Aktieägare av Scheme Shares har rätt att närvara antingen personligen eller genom ombud vid och har rätt att yttra sig på Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement. Efter att Scheme of Arrangement har fastställts av domstolen kommer Scheme of Arrangement att träda i kraft i enlighet med dess villkor när en kopia av domstolsbeslutet (och eventuella andra domstolsåtgärder i samband med Scheme of Arrangement) har lämnats in till Jersey Registrar of Companies. Detta förväntas ske den 10 april 2026, vilket är 7 bankdagar efter Royal Court of Jerseys överläggning om att godkänna Scheme of Arrangement, under förutsättning att villkoren har uppfyllts eller, i förekommande fall, frånfallits.

Detta är det senaste datum då Scheme kan träda i kraft. Datumet kan dock förlängas till en senare dag om CoinShares och Odysseus Cayman kommer överens om det (och om domstolen medger det om sådant godkän

Bilaga