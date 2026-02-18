Per šešis mėnesius AB Akola group bendrasis pelnas išaugo 12 proc. iki 92 mln. eurų

AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2025–2026 finansinių metų šešių mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 754 mln. Eur ir buvo 1 proc. mažesnės, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Grupė pardavė 1 673 tūkst. tonų įvairios produkcijos – beveik 7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Bendrasis pelnas augo 12 proc. iki 92 mln. Eur, o veiklos pelnas – 3 proc. iki 30 mln. Eur. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 47 mln. Eur ir buvo 8 proc. didesnis nei prieš metus. Grynasis pelnas išaugo 2 proc. iki 20 mln. Eur.
|2024–2025
6 mėn.
|2025–2026
6 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Parduota prekių tonomis
|1 574 232
|1 672 867
|6,3
|Pajamos, tūkst. EUR
|761 710
|753 640
|-1,1
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|82 462
|92 207
|11,8
|EBITDA, tūkst. Eur
|43 840
|47 480
|8,3
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|28 771
|29 646
|3,0
|Grynasis pelnas, tūkst. Eur
|19 167
|19 532
|1,9
„Antrąjį ketvirtį stiprius rezultatus pasiekė tik vienas iš keturių mūsų veiklos segmentų, o likę segmentai veikė sudėtingesnėje veiklos aplinkoje. Žemesnė derliaus kokybė, staigus pieno kainų kritimas ir išliekantis sąnaudų spaudimas neigiamai paveikė ūkininkavimo veiklą bei dalį žemės ūkio vertės grandinės. Šiame kontekste maisto gamybos segmento pasiekti aukšti pelningumo rodikliai padėjo stabilizuoti bendrus Grupės rezultatus. Šis ketvirtis aiškiai parodė mūsų diversifikuoto verslo modelio vertę – vieno segmento stiprybė gali amortizuoti laikiną kitų segmentų svyravimą, taip užtikrinant bendrą atsparumą ir ilgalaikį stabilumą“, – teigė AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Partnerystė su ūkininkais
Antrąjį 2025–2026 finansinių metų ketvirtį „Partnerystės su ūkininkais“ segmentas sugeneravo 519 mln. Eur pajamų, beveik 37 mln. Eur bendrojo pelno ir 3 mln. Eur veiklos pelno. Nors antidempingo muitas lizino produktams buvo įvestas 2025 m. sausį, jo poveikis rinkai tęsėsi ir vėlesniais laikotarpiais. Užsitęsęs kainų nepastovumas ir mažesnės kainos neigiamai veikė veiklos pelningumą, o nepalankios oro sąlygos padidino žemesnės kokybės grūdų apimtis.
Pasak M. Šileikos, ūkininkų pirkimo sprendimus ir toliau ribojo žemos žemės ūkio žaliavų kainos bei likvidumo stoka, dėl to pajamos ir bendrasis pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo, o pelningumo maržos, lyginti su pirmuoju ketvirčiu, toliau mažėjo dėl padidėjusių sąnaudų ir silpnesnės grūdų kainų aplinkos.
|Partnerystė su ūkininkais
|2024–2025
6 mėn.
|2025–2026
6 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|556 546
|518 908
|-6,8
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|37 914
|36 948
|-2,5
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|7 998
|2 748
|-65,6
Maisto gamyba
Antrąjį 2025–2026 finansinių metų ketvirtį „Maisto gamybos“ segmentas sugeneravo 241 mln. Eur pajamų – 12 proc. daugiau nei prieš metus – o bendrasis pelnas siekė 50 mln. Eur, veiklos pelnas – 28 mln. Eur.
Paukštininkystės veikla pasižymėjo nuosaikiu gamybos apimčių augimu, kurį palaikė efektyvus pašarų panaudojimas ir stabilūs gamybos rodikliai. Parduotų kiekių apimtis iš esmės išliko stabili ir sumažėjo tik 0,4 %, o pardavimo pajamos augo reikšmingai – beveik 12 procentų.
Greito paruošimo produktų kategorijoje fiksuotas reikšmingas augimas, kurį palaikė didesnės apimtys ir pagerėjęs veiklos efektyvumas, o paruoštų vartoti patiekalų ir miltų segmentuose paklausa silpnėjo, pardavimų apimtys mažėjo. Džiūvėsėlių kategorijoje apimtys augo po pajėgumų plėtros, tačiau pelningumas laikinai mažėjo dėl kainų spaudimo ir gamybos pajėgumų didinimo.
|Maisto gamyba
|2024–2025
6 mėn.
|2025–2026
6 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|215 517
|240 887
|11,8
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|39 812
|50 004
|25,6
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|19 385
|27 782
|43,3
Ūkininkavimas
Antrąjį 2025–2026 finansinių metų ketvirtį „Ūkininkavimo“ segmentas sugeneravo 26 mln. Eur pajamų, bendrasis pelnas siekė 3 mln. Eur, o veiklos pelnas – 0,5 mln. Eur. Augalininkystės produkcijos apimtys augo, tačiau žemesnės grūdų kainos darė neigiamą įtaką pajamoms, o didesnės žaliavinio pieno kainos pienininkystės veikloje palaikė bendrus rezultatus, tačiau to nepakako kompensuoti pelningumo sumažėjimą.
|Ūkininkavimas
|2024–2025
6 mėn.
|2025–2026
6 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|26 506
|25 960
|-2,1
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|2 626
|3 173
|20,8
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|1 140
|503
|-55,9
Kiti produktai ir paslaugos
Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos per 2025–2026 finansinių metų šešis mėnesius siekė 11 mln. eurų. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 2 mln. Eur, o veiklos nuostolis sudarė 1,4 mln. eurų.
Nepaisant pajamų augimo, bendrasis pelnas sumažėjo, o veiklos pelnas reikšmingai krito, tai lėmė pelningumo spaudimas dėl gamybos pajėgumų didinimo, didesnė mažesnio pelningumo užsakymų dalis ir išaugusios veiklos sąnaudos.
|Kiti produktai ir paslaugos
|2024–2025
6 mėn.
|2025–2026
6 mėn.
|Palyg.
2025–2026
su 2024–2025, %
|Pajamos, tūkst. EUR
|9 807
|11 390
|16,1
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|2 111
|2 080
|-1,5
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|248
|-1 386
|-658,9
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupės sudėtyje yra tokios žinomos bendrovės kaip „Kauno grūdai“, „Linas Agro“, „Vilniaus paukštynas“, „Kaišiadorių paukštynas“, „Dotnuva Baltic“ ir kitos. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“. 2024–2025 finansiniais metais grupės pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų, parduota 3,1 mln. tonų produktų. Bendrasis pelnas sudarė 194 mln. eurų, veiklos pelnas – 79 mln. eurų, EBITDA – 110 mln. eurų, o grynasis pelnas – 61 mln. eurų.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403
