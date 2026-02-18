Bavarian Nordic modtager ordre på USD 22,5 mio. på levering af mpox- og koppevacciner til den canadiske regering

KØBENHAVN, Danmark, 18. februar 2026 – Bavarian Nordic offentliggjorde i dag, at selskabet har modtaget en ny ordre til en værdi af USD 22,5 mio. fra Public Health Agency of Canada (PHAC) på selskabets mpox- og koppevaccine, MVA-BN®.

Ordren, som er tildelt under den eksisterende 10‑årige rammeaftale indgået med PHAC i 2022, vil sikre produktion af bulkvaccine i 2026, mens fyldning og levering af færdige vacciner vil finde sted senere.

Med denne ordre har Bavarian Nordic nu sikret ordrer i sin Public Preparedness-forretning i 2026 for ca. DKK 1.400 mio., hvilket er en stigning på DKK 100 mio. i forhold til seneste kommunikation. Helårsforventningen for denne forretning i 2026 forbliver uændret på DKK 1.800–2.000 mio.

“Canada har prioriteret det offentlige beredskab højt i mange år, og vi er stolte over fortsat at støtte regeringens bestræbelser på at beskytte sine borgere mod alvorlige sundhedstrusler som mpox og kopper,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “Det er vores mål at opbygge og styrke samarbejder som dette, som vi også har gjort gennem årtier med den amerikanske regering via BARDA og for nylig også med EU gennem HERA, for at muliggøre en stærkere indsats for folkesundheden som en kritisk del af forsvaret mod virale trusler globalt.”

Om mpox-/koppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpox-vaccine, der er godkendt i USA, Schweiz, Singapore og Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle befolkning for personer, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Vedhæftet fil