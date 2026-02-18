Baltic Horizon korraldab 2025. aasta IV kvartali majandustulemuste ja uute osakute pakkumise tutvustamiseks investorite veebiseminari

Baltic Horizon Fund kutsub osakuomanikke, investoreid, analüütikuid ja teisi huvilisi osalema oma investorite veebiseminaril 20. veebruar 2026.a. kell 13:00 (CET) / 14:00 (EET).



Veebiseminari juhib Baltic Horizon Fund fondijuht Tarmo Karotam. Presentatsioonile järgneb küsimustevoor. Piiratud aja tõttu soovitame osalejatel saata oma küsimused hiljemalt üks päev varem, enne veebiseminari toimumist e-mailile tarmo.karotam@baltichorizon.com.



Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu: https://zoom.us/webinar/register/WN_8tAZQBGrQwqogOf2wCjYlw#/registration

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse teil alla laadida vajalik rakendus, mis võtab vaid mõned sekundid. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mille kaudu on võimalik veebiseminari kuulata. Registreerimine lõpeb 20. veebruar kell 12:00 (CET) / 13:00 (EET).



Osalejatele saadetakse tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-mail. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com ja Youtube’i kontolt.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

