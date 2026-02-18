Audacia félicite Quantonation Ventures pour le succès de la clôture du fonds Quantonation II à 220 M€ au-delà de l’objectif initial

Quantonation Ventures, partenaire d’Audacia, devient le 1er fonds au monde dédié au quantique avec environ 325 M€ levés depuis sa création

Paris, le 18 février 2026, 08h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) félicite les équipes de Quantonation Ventures, sa société de gestion partenaire, pour la clôture de son deuxième fonds, Quantonation II, au-delà de son objectif initial de 200 M€.

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Le succès éclatant de ce closing du fonds Quantonation II se nourrit de l'excellence scientifique et du professionnalisme méthodique de l’équipe Quantonation Ventures conduite brillamment par Christophe Jurczak, Olivier Tonneau et Will Zeng. Dans le monde entier, cette équipe est désormais reconnue comme la référence en matière d’investissement dans les technologies quantiques. Avec près de 40 entreprises accompagnées, des venture labs dans les grands centres de recherche académique mondiaux, des partenariats avec les industriels et institutions de renommée internationale, Quantonation est le leader mondial du venture sur les technologies quantiques. Cette formidable réussite est évidemment une immense fierté pour l’ensemble des équipes d’Audacia et moi-même. »

Cette levée de 220 M€, sursouscrite et soutenue par des investisseurs internationaux, confirme la dynamique du quantique en Europe et à l’international, et l’entrée progressive de ces technologies dans une nouvelle phase : celle de l’industrialisation, avec des cas d’usage qui se structurent et des acteurs qui renforcent leurs capacités de production et de déploiement.

Quantonation Ventures : le pari réussi d’Audacia dans les thématiques quantiques

Créé en 2018, Quantonation Ventures — premier fonds de capital-risque dédié aux technologies quantiques — marque l’entrée d’Audacia dans le financement des innovations technologiques de rupture. À travers cette participation, Audacia s’est positionné comme un acteur pionnier du financement de cette nouvelle classe d’actifs. Le premier fonds, Quantonation I (91 M€), a soutenu 27 entreprises dans plus de dix pays, dont certaines à maturité contribuant à crédibiliser les technologies quantiques auprès des investisseurs.

Le succès de Quantonation II, qui réunit les principaux souscripteurs du premier fonds et s’est ouvert à de nouveaux investisseurs, notamment nord-américains et asiatiques, illustre la montée en puissance mondiale de cette thématique d’investissement. Il témoigne également de la structuration d’un écosystème solide, capable de mobiliser des capitaux significatifs pour accompagner la transformation d’innovations de rupture en solutions industrielles.

À propos de Quantonation Venture

Créé en 2018, Quantonation est le principal fonds de capital-risque early-stage dédié aux technologies quantiques et aux technologies de deep physics. Des domaines tels que le calcul haute performance, les communications sécurisées, la conception de médicaments et la détection ultra-précise sont désormais portés par l’innovation issue de ces technologies disruptives. Quantonation accompagne leur transition vers des produits commercialisables. Quantonation a son siège à Paris (France) et à New York (États-Unis), avec des investissements en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

À propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



