Harvia aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmäänsä varten

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 18.2.2026 klo 10:00





Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 17 000, joka vastaa 0,09 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 765.000 euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 19.2.2026 ja lopetetaan viimeistään 18.3.2026.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 8.4.2025 hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen (n. 5,0 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Harvia Oyj:llä on yhteensä 18 694 236 osaketta. Tällä hetkellä Harvia Oyj omistaa 3 800 omaa osakettaan.





Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com