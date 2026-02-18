Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fondsbørsmeddelelse 11/2026

Djurslands Banks ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2026 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

Indkaldelsen til generalforsamlingen samt forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse. 

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO

11-2026 - Indkaldelse til generalforsamling 17.03.2026 Forslag til vedtægtsændringer 2026 11-2026 Fondsbørsmeddelelse 18.02.2026
