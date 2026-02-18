Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fondsbørsmeddelelse 11/2026
Djurslands Banks ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2026 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Indkaldelsen til generalforsamlingen samt forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
Vedhæftede filer
- 11-2026 - Indkaldelse til generalforsamling 17.03.2026
- Forslag til vedtægtsændringer 2026
- 11-2026 Fondsbørsmeddelelse 18.02.2026