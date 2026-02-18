Solar A/S: Nr. 4 2026 Indkaldelse til generalforsamling

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2026 kl. 11.00 på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen.

Generalforsamlingen transmitteres til navnenoterede aktionærer via video-webcast på www.solar.eu.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2025.

Begrundelse:

Solar indgik i efteråret 2025 aftale om overtagelse af det strategisk vigtige Sonepar Norge og gjorde derfor brug af det i vedtægterne fastsatte mandat til at gennemføre en kapitalforhøjelse gennem nytegning af B-aktier. Kapitalforhøjelsen blev gennemført med succes og tilførte selskabet et nettoprovenu på DKK 120 mio. Derudover udgjorde Solars gearing ultimo 2025 3,2x EBITDA, hvilket ligger over selskabets målsætning om en gearing på 1,5–3,0x EBITDA..

4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport

Vejledende afstemning om den af bestyrelsen udarbejdede vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2025.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at det faste bestyrelseshonorar for 2026 udgør uændret DKK 200.000.

Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

Det foreslås i overensstemmelse med rammerne i vederlagspolitikken tillige, at bestyrelsesmedlemmer i tillæg til det faste vederlag modtager DKK 15.000 for hvert fysisk bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i, samt DKK 7.500 for hvert virtuelle bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i. Formanden for bestyrelsen modtager dobbelt mødehonorar, mens næstformanden for bestyrelsen modtager halvanden gange mødehonorar for hvert ordinært bestyrelsesmøde, de deltager i.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår en midlertidig udvidelse af bestyrelsen ved nyvalg af Ulrich Liedtke og genvalg af de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer: Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer Baroudy, Peter Bang, Morten Chrone og Katrine Borum.

Der henvises til vedlagte bilag 2 fra nomineringsudvalget for oplysninger om de foreslåede kandidater.

7. Valg af revisor

I overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor for selskabet. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås tillige genvalgt som bæredygtighedsrevisor. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Forslag fra bestyrelsen:

8.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.

8.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget ikke må afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelsestidspunktet.

8.3 Bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at kunne forhøje selskabskapitalen med nytegning af B-aktier af en eller flere gange med indtil nominelt kr. 71.060.000. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indbetaling på anden måde. Kapitalforhøjelsen kan ske som en rettet emission til markedskurs til investorer eller som fortegningsemission til alle selskabets aktionærer. Bemyndigelsen gælder for en periode indtil 15. marts 2028. Bemyndigelsen foreslås optaget i vedtægternes § 9. Forslag til reviderede vedtægter er vedlagt med rettemarkeringer som bilag 3.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

10. Eventuelt



Indkaldelsen med bilag og de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, dagsordenen, selskabets Årsrapport 2025 med koncernregnskab, vederlagsrapport, blanket til brug for anmeldelse af deltagelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket vil fra og med den 18. februar 2026 være tilgængelige på www.solar.eu.

For så vidt angår indsamling og behandling af persondata-oplysninger henvises til Information om persondataretlige forhold i forbindelse med den ordinære generalforsamling samt selskabets cookiepolitik, der begge er tilgængelige på www.solar.eu.

Vedtagelseskrav

Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Forslaget i dagsordenens punkt 8.3 kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, samt som quorum, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 6. marts 2026 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde deres deltagelse senest mandag den 9. marts 2026 kl. 23.59.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.euronext.com/cph-agm,

ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan printes fra www.solar.eu, til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post alternativt til CPH-investor@euronext.com pr. e-mail,

ved henvendelse til Euronext Securities på tlf.: +45 4358 8866, pr. e-mail: CPH-investor@euronext.com, eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København.



Bekræftelse på tilmelding samt digitalt adgangskort vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse. Såfremt e-mail ikke indtastes ved tilmelding, kan et fysisk adgangskort afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskortet.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.euronext.com/cph-agm (begge kræver digital signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket eller

brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket indscannes og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 9. marts 2026 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest onsdag den 11. marts 2026 kl. 16.00.



Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Selskabskapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 800.600.000 fordelt på aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 710.600.000 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, eller på e-mail investor@solar.dk. Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til selskabets ledelse under generalforsamlingen.

Video-webcast

Som en service til navnenoterede aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den fysiske generalforsamling, vil hele generalforsamlingen blive webcastet via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside www.solar.eu. Ligeledes vil denne webcast efterfølgende kunne ses på selskabets hjemmeside. Derudover vil navnenoterede aktionærer via Investorportalen have mulighed for under

generalforsamlingen at indsende skriftlige spørgsmål til Solars Director, Investor Relations, der vil stille spørgsmålene på generalforsamlingen. Spørgsmål vil kunne begrænses, redigeres og eventuelt samles, inden disse stilles mundtligt på generalforsamlingen af Solars Director, Investor Relations. Log-on til InvestorPortalen kræver dels, at dine aktier er navnenoterede, og dels, at du har en digital signatur. Hvis der benyttes et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (MitID), typisk være kompatibel. Hvis du ikke har adgang til MitID, kan du oprette et personligt VP-ID. Vejledning til oprettelse af VP-ID er tilgængelig på www.solar.eu

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. +45 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11



