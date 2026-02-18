Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Février 2026)

 | Source: KERING KERING

 Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.02.2026 

Kering
Société anonyme au capital de 493 683 112 €
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS
552 075 020 RCS PARIS 

Le 17 février 2026

Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)

Date d’arrêté des
informations		Nombre total d’actions
composant le capital		Nombre total de droits de vote
théoriques 1exerçables 2
 

15/02/2026

 		 

123 420 778		176 675 117175 874 690

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions autodétenues). 
2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.

Pièce jointe


Attachments

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.02.2026
GlobeNewswire

Recommended Reading