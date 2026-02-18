Ventes résidentielles sur la glace en début d’année alors que la neige ensevelit le centre du pays

OTTAWA, Ontario, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En janvier 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont chuté de 5,8 % d’un mois à l’autre.

« La baisse mensuelle des ventes résidentielles nationales est principalement due à un ralentissement des ventes dans les régions du Grand Golden Horseshoe et du sud-ouest de l’Ontario, ce qui suggère que cette diminution est probablement liée davantage à une tempête hivernale historique qu’à une baisse de la demande, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Malgré le début frisquet de l’année, nous continuons à prédire que 2026 sera en fin de compte une année définie par la demande refoulée des premiers acheteurs qui ont enfin l’occasion d’entrer sur le marché. »

Faits saillants de janvier

Les ventes résidentielles au pays ont affiché un recul de 5,8 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 16,2 % par rapport à janvier 2025.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a bondi de 7,3 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a baissé de 0,9 % d’un mois à l’autre, et de 4,9 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a baissé de 0,9 % d’un mois à l’autre, et de 4,9 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 2,6 % d’une année à l’autre en janvier 2026.



Un peu comme ce qui s’est produit en janvier 2025, le nombre de nouvelles inscriptions a bondi d’un mois à l’autre en janvier 2026, cette fois de 7,3 %, les vendeurs semblant empressés de commencer l’année.

La vague de nouvelles inscriptions est provenue d’environ deux tiers des marchés locaux, en particulier de Montréal, de Québec, de Calgary, du Grand Vancouver et de Victoria. En revanche, le centre et le sud-ouest de l’Ontario ont connu une situation beaucoup moins favorable et, dans de nombreux cas, ont enregistré des baisses. Cette situation renforce l’idée que le climat hivernal a été un facteur déterminant en janvier dans ces régions du pays, puisqu’il semble avoir freiné à la fois la demande et l’offre.

« Nous disons toujours que l’immobilier varie selon la région, et parfois, comme c’était le cas en janvier, les conditions météorologiques locales agissent sur le marché, a déclaré Valérie Paquin, présidente de l’ACI. Comme en 2025, les nouvelles inscriptions sont nombreuses en ce début d’année, donc les vendeurs ont hâte de se lancer, mais nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir comment les acheteurs réagissent. Il reste encore beaucoup de temps pour se préparer à acheter ou à vendre cette année, et vous pouvez commencer par contacter un courtier ou agent immobilier local. »

En janvier, la combinaison rare d’une augmentation importante des nouvelles inscriptions et d’un ralentissement prononcé des ventes a fait chuter le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions à 45 %. À la fin de 2025, ce ratio était de 51,3 %. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de janvier 2026, 140 680 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 4,5 % par rapport à la même période l’année dernière, mais une baisse de 11,4 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

On comptait 4,9 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de janvier 2026, soit une hausse comparativement au résultat de 4,6 mois enregistré à la fin de décembre. La moyenne à long terme de cette mesure de l’équilibre du marché est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

En phase avec l’augmentation de l’offre et la diminution de la demande en janvier 2026, l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une baisse de 0,9 % d’un mois à l’autre.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 4,9 % par rapport à janvier 2025.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ce qui compense les hausses enregistrées dans les autres provinces. Une analyse par ville montre que les baisses les plus importantes d’une année à l’autre dépassant 10 % sont enregistrées à Hamilton-Burlington et à Oakville-Milton. En contraste, des gains supérieurs à 10 % sont enregistrés à Sudbury, à Québec, et à St. John’s (Terre-Neuve).

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 652 941 $ en janvier 2026, soit une baisse de 2,6 % par rapport à la même période en 2025.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 17 mars 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

