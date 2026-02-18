Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemusi tutvustav veebiseminar

Infortar korraldab investoritele 25. veebruaril 2026 kell 12.00 eestikeelse ja kell 13.00 ingliskeelse 2025. neljanda kvartali tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminaril esinevad Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, tegevjuht Martti Talgre ja investorsuhete juht Kadri Laanvee.

Tulemusi tutvustavat veebiseminari korraldatakse läbi Microsoft Teamsi keskkonna. Juhime tähelepanu, et osalemiseks registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta. Osaleda saab nii läbi veebibrauseri kui ka Microsoft Teamsi rakenduse. Kui kasutate veebiseminariga liitumiseks nutiseadet, on vaja eelnevalt telefoni alla laadida Microsoft Teamsi rakendus Google Play’st või App Store’ist.

Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

25. veebruaril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar

25. veebruaril kell 13.00 ingliskeelne veebiseminar



Küsimusi saab enne seminari saata e-posti aadressile investor@infortar.ee ja ürituse toimumise ajal Teamsi Q/A vahendusel. Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel www.infortar.ee/aruandlus.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile