Luotea Oyj, Sijoittajauutinen

18.2.2026 klo 12.30

Luotea Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 27.2.2026

Luotea Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 27.2.2026 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.luotea.com

Luotea järjestää webcast-lähetyksen analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 27.2.2026 klo 11.00. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuden vetävät yhtiön toimitusjohtaja Antti Niitynpää sekä talousjohtaja Mika Stirkkinen.



Webcast



Webcastia voi seurata osoitteessa: https://luotea.events.inderes.com/2025-q4

Lisätiedot

Antti Niitynpää, CEO, Luotea, antti.niitynpaa@luotea.com

Mika Stirkkinen, CFO, Luotea, mika.stirkkinen@luotea.com

Luotean sijoittajasuhteet, ir@luotea.com

Luoteasta



Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.



Jakelu:



Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.luotea.com