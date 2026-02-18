Aarhus, den 18. februar 2026

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 02/2026

AGF A/S, halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2025

AGF A/S fastholder forventningerne

Resumé af halvårsrapport:

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2025.

Udvalgte hovedpunkter:

Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2025 udviser et resultat før skat på 11,5 mio. kr.

Resultatet af primær drift udviser et fald sammenlignet med samme periode sidste år, idet resultatet af primær drift udgør ÷28,1 mio. kr. mod ÷20,4 mio. kr. sidste år.

Periodens samlede resultat før skat udgør 11,5 mio. kr. mod 13,3 mio. kr. sidste år. Perioden er påvirket af udviklingen i af – og nedskrivninger, som udgør ÷22,7 mio. kr. mod ÷14,9 mio. kr. sidste år samt udviklingen i andre driftsindtægter og -omkostninger, som samlet udgør 36,7 mio. kr. mod 30,8 mio. kr. sidste år.

Stigningen i nettoomsætningen fra 101,4 mio. kr. til 103,3 mio. kr. kan primært begrundes med øgede tv-indtægter samt øgede sponsorindtægter. Faldet i Restaurations – og cateringvirksomhed samt Arrangementer, billetsalg skyldes væsentlig reduktion af stadionkapacitet grundet flytning til Ceres Park, Vejlby.

Personaleomkostninger er steget med 1,3 mio. kr. fra 64,4 mio. kr. i samme periode sidste år til 65,7 mio. kr., hvilket primært kan begrundes med investering i den sportslige sektor.

Andre driftsindtægter er samlet steget med 19,1 mio. kr. fra 30,8 mio. kr. til 50,0 mio. kr. og andre driftsomkostninger er steget med 13,3 mio. kr. Stigningen kan henføres til gennemførte transfersalg i indeværende regnskabsår.

Egenkapitalen udgør 286,3 mio. kr. pr. 31. december 2025 i forhold til 239,0 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 145,7 mio. kr. i forhold til 70,5 mio. kr. sidste år.

Koncernen har pr. 31. december 2025 et tilfredsstillende kapitalberedskab, som også kan henføres til den rettede emission, der blev gennemført i 2. halvår 2025, og som medførte en kapitalforhøjelse på 70 mio. kr. Koncernen har indgået leasingforpligtelser på 33,0 mio. kr. pr. 31. december 2025 i modsætning til sidste år, hvor forpligtelserne udgjorde 27,5 mio. kr. Der er ikke yderligere rentebærende gæld.

Forventninger til helåret

Udviklingen i de første seks måneder af regnskabsåret giver ikke anledning til en indsnævring af forventningerne til årets resultat. For regnskabsåret 2025/26 forventer AGF A/S således fortsat et negativt resultat før skat på mellem kr. 10 mio. og 30 mio. som udmeldt i Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2025 pr. 7. oktober 2025, idet der forventes et underskud i 2. halvår.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:

”Både sportsligt og kommercielt er bestyrelsen tilfreds med den retning, selskabet bevæger sig i. Vi har hele tiden været klar over, at vi er i en overgangsperiode med de udfordringer, det giver, men det tackler hele organisationen med stor professionalisme og dedikation såvel på som uden for banen. Vi har stor tiltro til, at den plan, vi har lagt, vil løfte AGF til et endnu højere niveau i de kommende år til gavn for både aktionærer, partnere og fans, hvor vi alle kan se frem til at tage det nye stadion i brug.”

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

"Resultatet for første halvår bærer præg af de begrænsninger, som den reducerede kapacitet i Ceres Park Vejlby medfører. Omkostningerne ved en midlertidig hjemmebane er fortsat betydelige, og forsinkelser i stadionbyggeriet rammer os hårdt. Men vi er lykkedes med at begrænse underskuddet takket være salg af profiler samt stor opbakning fra sponsorer og aktionærer. Den kommercielle udvikling er fortsat stærk, og vi nærmer os en sponsoromsætning på 100 mio. kr., understøttet af uundværlig og afgørende opbakning fra fans, samarbejdspartnere og byen. Halvårets resultater giver et solidt afsæt for resten af året, hvor vi vil arbejde målrettet på en yderligere styrkelse af selskabets nøgletal.”

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Christian Thye-Petersen på 3065 2880.

Med venlig hilsen



AGF A/S

Vedhæftede filer