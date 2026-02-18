Abcourt présente une mise à jour des opérations de janvier 2026 dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement effectués en janvier 2026 à la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

En janvier, Abcourt a poursuivi activement le développement de ses chantiers à la mine Géant Dormant, tout en renforçant significativement sa capacité opérationnelle. Au cours du mois, 25 nouveaux employés se sont joints à l’équipe, soutenant l’accélération des activités sous terre et à l’usine. La Société emploi maintenant plus des 125 personnes en plus de nombreux entrepreneurs. Les opérations ont livré une performance exceptionnelle, marquée par une production record, attribuable à un tonnage traité et à une teneur du minerai supérieurs à ceux des mois précédents. Ces résultats reflètent à la fois l’efficacité opérationnelle croissante de l’équipe et le potentiel de l’actif, tout en positionnant favorablement la Société pour la poursuite de sa montée en régime.

En ce début d’année, Abcourt désire partager une liste des projets planifiés pour l’année 2026 afin de répondre aux besoins de croissance de la Société. Voici la liste des projets prévus pour l’année 2026.

Projets pour 2026

Mise en production progressive des premiers chantiers longs-trous pour soutenir l’accélération du profil de production;

Remplacement de certaines composantes du treuil en vue de l’exploitation des zones profondes;

Expansion des capacités d’hébergement en appui à l’intensification des opérations;

Rehaussement et mise à jour technique du parc à résidus; et

Accroissement du forage géologique à Géant Dormant pour prolonger la vie de la mine.



Loïc Bureau, chef des opérations, a déclaré : « Depuis ma prise de poste, j’ai eu l’occasion de constater l’engagement de nos équipes sur le terrain. L’ajout important de personnel au mois de janvier viendra soutenir l’ensemble de nos opérations au courant des mois à venir et l’accélération de la cadence de production. »

Sommaire mensuel des éléments clés

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier AAD

(2025-2026) Forage aux

diamants (m) 2 360 1 906 1 666 1 726 1 180 1 537 12 576 Réhabilitation

des galeries (m) 350 543 61 682 160 127 2 733 Développement

sous-terre (m) 9,1 53 82 94 114 84 445 Tonnes usinées

(tonnes) 1 072 2 439 2 563 1 346 1 743 2 759 11 922 Teneur usinée

(g/t) 5,66 5,98 6,0 7,2 5,7 7,3 6,35 Onces usinées

(oz) 195 469 497 311 317 644 2 433 % Récupéré 100% 92,8% 95,6% 95,8% 97,2% 97,2% 96,1% Onces

produites (oz) 195 435 475 298 308 626 2 337 Onces

coulées (oz) 0 26 124 425 288 374 1 237

L’inventaire d'or du circuit à la fin du mois était de 1 106 onces. Les onces d'argent dans le circuit ne sont pas analysées. Les onces d'argent sont récupérées avec l'or à l'affinerie, livrées à la Monnaie Royale et vendues avec l'or sur les marchés.



Description sommaire des projets 2026

Mise en production progressive des premiers chantiers longs- trous pour soutenir l’accélération du profil de production

Au cours des premiers mois suivant le démarrage de la mine Géant Dormant, la production a principalement été assurée par un chantier de type chambre et pilier.

Les travaux actuels, qui portent sur le développement et la réhabilitation des accès et des sous-niveaux, permettront de mettre progressivement en exploitation plusieurs chantiers longs- trous, ce qui entraînera une augmentation notable de la production aurifère selon les prévisions.

Remplacement de certaines composantes du treuil en vue de l’exploitation des zones profondes

Durant l’été 2026, arrêt programmé des opérations pour le remplacement des moteurs, du variateur de vitesse du treuil de production et de la cabine d’opérateur. Les nouveaux moteurs augmenteront la capacité de production alors que le variateur améliorera l’efficacité et la précision des opérations, en plus de permettre une économie d’énergie électrique considérable. Finalement, la cabine d’opérateur apportera un meilleur confort et assurera une meilleure prévention de la santé des opérateurs.

Expansion des capacités d’hébergement en appui à l’intensification des opérations

Abcourt a aménagé un campement de 50 chambres et une cuisine dans une première phase à l’automne 2025. Une seconde phase est prévue au printemps 2026 avec l’ajout de 36 chambres et l’agrandissement de la cuisine. Une troisième phase est prévue à l’été 2026 avec l’ajout de 37 chambres additionnelles.

Mise à jour technique et rehaussement du parc à résidus

Des forages géotechniques et l’installation d’instruments de suivi sont prévus à l’été et permettront d’optimiser la gestion à long terme des installations et d’atteindre les plus hauts standards de l’industrie.

Accroissement du forage géologique à Géant Dormant pour prolonger la vie de la mine

Lancement de la phase 2 du programme d'exploration et mise en valeur de la mine en profondeur afin d’accroitre les ressources minérales.

Personne Qualifiée

Loïc Bureau, chef des opérations de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Bureau est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités de développement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

